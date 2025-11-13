Τρεις ελληνικές ομάδες στο CEV Cup: Πιθανός ο εμφύλιος ενόψει - Το σενάριο για μονομαχία «αιωνίων»

Ο Ολυμπιακός «συναντά» τους Παναθηναϊκό και Μίλωνα στη φάση των «32» του CEV Cup και δεν αποκλείεται καθόλου μια ελληνική κόντρα.

Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από το Champions League στο βόλεϊ και θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία στο CEV Cup, εκεί όπου ήδη αγωνίζονται Παναθηναϊκός και Μίλωνας. Και οι ελληνικές συναντήσεις είναι πολύ πιθανές.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπαίνουν στη φάση των «32» του CEV Cup και πρώτος τους αντίπαλος είναι η ολλανδική Ντράισμα Ντάιναμο Απελντόορν, η οποία βασίζεται σε νεαρούς Ολλανδούς παίκτες και διαθέτει μόλις έναν ξένο (Νορβηγό κεντρικό) στο ρόστερ της.

Την ίδια ώρα, ο Μίλων στη φάση των «32» θα αντιμετωπίσει την CEZ Καρλοβάρσκο από την Τσεχία, ενώ ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με την Αλτέρνα Πουατιέ από τη Γαλλία. Οι πρώτοι αγώνες στη φάση των «32» θα γίνουν 9-10 Δεκεμβρίου και οι ρεβάνς 7-8 Ιανουαρίου 2026.

Με τρεις ομάδες της Volley League στη φάση των «32» του CEV Cup οι πιθανότητες ενός ελληνικού εμφυλίου είναι αυξημένες.

Η πρώτη πιθανή ελληνική κόντρα θα είναι στη φάση των «16» μεταξύ του Ολυμπιακού και του Μίλωνα εφόσον βέβαια καταφέρουν να προκριθούν των αντιπάλων τους. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός είναι πιθανό να βρει μια από τις δύο ομάδες στους διπλούς ημιτελικούς του CEV Cup.

Για να συμβεί αυτό θα πρέπει και ο Παναθηναϊκός και μία εκ των Ολυμπιακού ή Μίλωνα να περάσουν νικηφόρα από τέσσερις απαιτητικούς γύρους συμπεριλαμβανομένου και των πλέι οφ όπου θα έρθουν οι τρίτες ομάδες από το Champions League.