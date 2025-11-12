Η πορεία του Ολυμπιακού ONEX στο CEV Champions League ολοκληρώθηκε πρόωρα, καθώς γνώρισε δεύτερη ήττα από τη Λας Πάλμας στα Κανάρια Νησιά με 3-0 σετ, αποτέλεσμα που τον άφησε εκτός συνέχειας από τη Β’ προκριματική φάση της διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπόρεσαν να φανούν ανταγωνιστικοί, χάνοντας γρήγορα κάθε ελπίδα για ανατροπή.

Στο πρώτο σετ, η ομάδα του Αντρέα Γκαρντίνι παρουσιάστηκε χωρίς ενέργεια και παραδόθηκε με 25-10, ενώ στο δεύτερο, παρότι βελτιώθηκε αισθητά και έφτασε κοντά, λύγισε με 25-23, χάνοντας οριστικά την πρόκριση. Το τρίτο σετ ήταν πιο ισορροπημένο, όμως οι Ισπανοί είχαν τον έλεγχο και επικράτησαν με 25-21, σφραγίζοντας τη νίκη με καθαρό σκορ.

Στο πρώτο ματς στο Ρέντη, η Λας Πάλμας είχε επικρατήσει 3-1 και έτσι με τα δύο σετ που πήρε στη ρεβάνς εξασφάλισε την παρουσία της στον επόμενο γύρο του Champions League.

Πλέον, ο Ολυμπιακός στρέφεται στη συνέχεια των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων μέσω του CEV Cup, όπου θα αντιμετωπίσει την ολλανδική Άπελντοορν στη φάση των «32». Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στο «Μελίνα Μερκούρη» το τριήμερο 9-11 Δεκεμβρίου, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 7 Ιανουαρίου 2026 στην Ολλανδία.

Η Άπελντοορν αποτελεί μια από τις πιο ιστορικές ομάδες της Ολλανδίας, με 15 πρωταθλήματα, 10 Κύπελλα και 11 Σούπερ Καπ στο ενεργητικό της, ενώ έχει κατακτήσει και ένα CEV Cup στην ιστορία της.

Διαιτητές: Μάροσζεκ (Πολωνία), Αρό (Φινλανδία).

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-3, 16-6, 21-9, 25-10

2ο σετ: 5-8, 13-16, 21-18, 25-23

3ο σετ: 8-7, 16-13, 21-17, 25-21

*Οι πόντοι της Λας Πάλμας προήλθαν από 6 άσσους, 38 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων και του Ολυμπιακού προήλθαν από 1 άσσο, 26 επιθέσεις, 2 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-10, 25-23, 25-21) σε 77'

ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ (Σέργιο Καμαρέρο): Μπρούνο 9 (8/17 επ., 1 μπλοκ, 41% υπ. - 41% άριστες), Σπένσερ 5 (2/4 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Χουαντορένα 3 (3/11 επ., 44% υπ. - 33% άριστες), Μπεζέρα 13 (11/14 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ντε Άμο, Ράμος 5 (4/5 επ., 1 μπλοκ) / Λαρανάγκα (λ, 88% υπ. - 75% άριστες), Πέρεζ (λ), Κολίτο 3 (1/7 επ., 2 άσσοι), Ντι Εντιού 2 (2/3 επ.), Ρουσό 6 (5/8 επ., 1 μπλοκ), Μοντεσντεόκα 1 (1/2 επ.), Ντιμιτρόφ 3 (1/1 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ (Αντρέα Γκαρντίνι): Φρομ 6 (6/10 επ., 45% υπ. - 36% άριστες), Πιτακούδης 2 (2/6 επ.), Πέριν 3 (2/11 επ., 1 μπλοκ, 33% υπ. - 33% άριστες), Ατανασίγιεβιτς 5 (5/13 επ.), Καβάνα, Νεντέλκοβιτς / Τζιάβρας (λ), Κωνσταντινίδης (λ, 43% υπ. - 29% άριστες), Χασμπάλα, Καπετανίδης, Ζουπάνι 9 (9/15 επ.), Δαλακούρας 2 (1/2 επ., 57% υπ. - 43% άριστες), Λινάρδος 2 (1/2 επ., 1 άσσος).