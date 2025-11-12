Ο ΟΦΗ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και επικράτησε με 3-0 σετ της Κηφισιάς, στο εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής της Volley League Ανδρών, που διεξήχθη στο κλειστό «Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο».

Η ομάδα του Γιάννη Καλμαζίδη έδειξε αποφασιστικότητα, ιδιαίτερα στο δεύτερο σετ που εξελίχθηκε σε πραγματικό «θρίλερ», φτάνοντας τελικά σε μια σπουδαία νίκη που τη φέρνει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με έξι βαθμούς.

Κορυφαίος της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο πασαδόρος Μιχάιλο Μίτιτς. Ο Μιχαΐλοβιτς ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 15 πόντους, ενώ ο Μολίνα πρόσθεσε 13. Από την πλευρά της Κηφισιάς, ο Κωτσάκης ξεχώρισε επιθετικά με 11 πόντους, ενώ ο Μπόρις σημείωσε 9 πόντους.

Το ματς

Το πρώτο σετ ήταν ισορροπημένο στα αρχικά του στάδια, ωστόσο οι γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμό και προηγήθηκαν 18-13, κρατώντας τον έλεγχο μέχρι τέλους. Με τον Μίτιτς να οργανώνει υποδειγματικά το παιχνίδι και τον Βαϊόπουλο να είναι αποτελεσματικός στο σερβίς, ο ΟΦΗ κατέκτησε το σετ με 25-20.

Το δεύτερο σετ αποδείχθηκε το πιο συναρπαστικό. Οι δύο ομάδες αντάλλασσαν συνεχώς το προβάδισμα, με την Κηφισιά να προηγείται 12-10, αλλά τον ΟΦΗ να απαντά δυναμικά και να φτάνει στο 16-13. Από εκεί και πέρα, το σετ εξελίχθηκε σε... θρίλερ, με συνεχείς ισοπαλίες (24-24, 28-28, 30-30) και θεαματικές φάσεις. Τελικά, ο Μιχαΐλοβιτς και ο Μίτιτς «υπέγραψαν» το 32-30, δίνοντας στους Κρητικούς προβάδισμα 2-0.

Στο τρίτο σετ, ο ΟΦΗ μπήκε με αυτοπεποίθηση και προηγήθηκε 7-3, διατηρώντας τη διαφορά παρά τις προσπάθειες της Κηφισιάς να αντιδράσει. Με σταθερή υποδοχή, δυνατά σερβίς και καθοριστικούς πόντους από τους Μολίνα και Μάκινεν, οι γηπεδούχοι έφτασαν στο 25-21 και «σφράγισαν» τη νίκη με 3-0.

Διαιτητές: Αγγελίδης, Καραπουλάκης. Κομισάριος: Βλαχάκης. Επόπτες: Λινοξυλάκη-Πρόϊος. Γραμματεία Αβραμόπουλου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-13, 21-17, 25-20

2ο σετ: 7-8, 16-13, 21-18, 32-30

3ο σετ: 8-5, 16-13, 21-18, 25-21

*Οι πόντοι του Ο.Φ.Η. προήλθαν από 11 άσσους, 37 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων και της Κηφισιάς προήλθαν από 9 άσσους, 35 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-20, 32-30, 25-21) σε 91′

ΟΦΗ (Γιάννης Καλμαζίδης): Μάκινεν 8 (7/12 επ., 1 άσσος, 77% υπ. – 46% άριστες), Στρουγκάρεβιτς 6 (4/5 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μολίνα 13 (8/11 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ, 42% υπ. – 33% άριστες), Μιχάλοβιτς 15 (11/20 επ., 4 άσσοι), Βαϊόπουλος 6 (5/8 επ., 1 άσσος), Μίτιτς 5 (2/2 επ., 3 μπλοκ) / Συναδινός (λ, 52% υπ. – 34% άριστες), Ρουμελιωτάκης, Βλαχόπουλος.

ΑΟΠ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Νίκος Ζαλμάς): Κωτσάκης 11 (10/14 επ., 1 άσσος, 40% υπ. – 35% άριστες), Σπυριούνη 5 (5/10ε π., 69% υπ. – 38% άριστες), Στάνκοφ 3 (2/3 επ., 1 άσσος), Ρανγκέλ 5 (2/4 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Τζάρας 8 (7/15 επ., 1 μπλοκ), Μπόρις 9 (5/8 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ) / Φωλιάς (λ, 32% υπ. – 21% άριστες), Αχιλλεόπουλος (λ), Κονίδης, Μπάνοφ, Παπαδόπουλος, Φράγκος 8 (4/12 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 80% υπ. – 50% άριστες).

