Τα βόρεια προάστια χτυπούν καμπανάκι

Η φετινή σεζόν της Volley League Γυναικών έχει ξεκινήσει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς μετά από 4 αγωνιστικές τίποτα δε μοιάζει αναμενόμενο. Η ομάδα του ΖΑΟΝ είναι από τις ευχάριστες εκπλήξεις και αν μη τι άλλο δείχνει πως έχει επιστρέψει για να αφήσει το σημάδι της.

Η εικόνα που είχε αφήσει ο ΖΑΟΝ τη σεζόν 2022-23 ήταν τουλάχιστον απογοητευτική καθώς η ομάδα λειτούργησε λάθος σε όλους τους τομείς με αποτέλεσμα να υποβιβαστεί με άνεση. Αυτό που παρουσιάζει φέτος, όμως, κάθε άλλο παρά όμοιο είναι αφού τα πάντα μοιάζουν διαφορετικά.

Ο ΖΑΟΝ παρουσιάζει ένα σύνολο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό αλλά κυρίως γεμάτο ταλέντο και υποσχέσεις όχι για κάτι προσωρινό και σύντομο αλλά σε βάθος χρόνου. Το 3/4 που μετράει στο ξεκίνημα της σεζόν δείχνει πως είναι μια ομάδα καλοστημένη και παράλληλα πνευματικά δουλεμένη. Μια ομάδα που μόλις έχει ανέβει κατηγορία δεν μπορεί να στοχεύει ψηλά μόνο χάρη σε καλές μεταγραφές αλλά είναι απαραίτητο να έχει τις αντοχές να απορροφήσει κάθε είδους πίεση.

Η επιλογή των ανθρώπων της ομάδας να διατηρήσουν τον Μπάμπη Μυτσκίδη στο τιμόνι του ΖΑΟΝ μοιάζει απόλυτα σωστή για πολλούς λόγους. Από τη μία είναι η δικαίωσή του καθώς είναι ο άνθρωπος που οδήγησε τον ΖΑΟΝ πίσω στη Volley League και αφετέρου γιατί δείχνει ικανός να υπηρετήσει ένα πλάνο που έφτιαξε ώστε να αποτελεί συνέχεια της περσυνής σεζόν αλλά σε βελτιωμένη έκδοση. Και η αλήθεια είναι πως στην πράξη, ακόμα και αν είναι αρκετά νωρίς, φαίνεται πως τα πηγαίνει ιδιαίτερα καλά τόσο στη διαχείριση του συνόλου όσο και στο κοουτσάρισμα κατά τη διάρκεια των πρώτων αγωνιστικών.

Αυτό που έχει ως προνόμιο αυτή η ομάδα είναι η ισορροπία αλλά και το κίνητρο. Το βασικό γρανάζι αυτής της ομάδας είναι η Στογίκοβιτς που ως πασαδόρος με παραστάσεις από υψηλό επίπεδο καλείται να κάνει τις συμπαίκτριές της καλύτερες. Η Γαλλίδα δεν έχει πιάσει ακόμα το 100% και αυτό είναι ένα ζητούμενο που ωστόσο μοιάζει θέμα χρόνου. Η Στογίκοβιτς έχει την προσωπικότητα να παροτρύνει τις συμπαίκτριές της και είναι το κλειδί αυτής της ομάδας. Επίσης δεν έχει αγγίξει το 100% αλλά έχει αφήσει θετικές εντυπώσεις και η Κραϊντούμπα. Η Ουκρανή διαγώνια έχει παραστάσεις από Ιταλία, Πολωνία και Ρωσία και μάλιστα από ομάδες πολύ αξιόλογες κάτι που δεν είναι τυχαίο. Στα μέχρι τώρα παιχνίδια του ΖΑΟΝ η Κραϊντούμπα έχει προσφέρει σημαντικές βοήθειες ωστόσο αυτό είναι μόνο ένα δείγμα των δυνατοτήτων της.

Το ζητούμενο, όμως, δεν είναι μόνο οι ακριβές μεταγραφές καθώς λίγο πολύ όλες οι ομάδες του πρωταθλήματος έχουν κάνει ανοίγματα. Ο ΖΑΟΝ διαθέτει ένα πολύ ενδιαφέρον δείγμα ταλαντούχων Ελληνίδων αθλητριών. Δεν είναι μόνο οι πιο έμπειρες Γιώτα, Μπελιά και Ζιώγα που ανεβάζουν το επίπεδο αλλά και οι νεαρότερες Τικμανίδου, Φουμάκη και Γράβαρη. Αλλά αυτό που κάνει τη διαφορά είναι πως έχουν όλες τους σημαντικό κίνητρο και παράλληλα αξιοποιούνται.

Για την Τικμανίδου τα δεδομένα είναι γνωστά. Λογίζεται, και όχι άδικα, ως το μεγάλο ταλέντο της νέας γενιάς. Σε αυτό τον ΖΑΟΝ η Τικμανίδου δεν αντιμετωπίζεται ως απλά μια ταλαντούχα ακραία αλλά ως ένα βασικό στέλεχος της ομάδας. Η σοβαρότητα που έχει ως χαρακτήρας και η πειθαρχία που είναι απαραίτητη σε αυτή την ηλικία την έχει φέρει μπροστά σε προτεραιότητα και αυτό είναι το σημαντικότερο για την ίδια αλλά και γενικότερα για το ελληνικό βόλεϊ. Όσον αφορά τις Φουμάκη και Γράβαρη υπάρχουν διαφορετικά δεδομένα. Η Φουμάκη πέρυσι ήταν βασική πασαδόρους του ΖΑΟΝ και έδειξε να εξελίσσεται σημαντικά. Δεν έμεινε στις… δάφνες του πρωταθλήματος που κατέκτησε με τον Παναθηναϊκό αλλά προτίμησε να παίξει στην Pre League για να εξελιχθεί. Έχοντας μια πασαδόρο σαν την Στογίκοβιτς μπροστά της πέρασε δεύτερη σε προτεραιότητα αλλά διατηρώντας το κίνητρο στα ύψη και αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που της δίνει ο κόουτς του ΖΑΟΝ τακτικά όχι μόνο είναι απόλυτα ενεργή και φέτος αλλά είναι και εξαιρετικά ουσιαστική.

Με τη σειρά της, η Γράβαρη είναι ένα από τα «προϊόντα παραγωγής» του Μαρκόπουλου που τα προηγούμενα χρόνια σάρωσε στα τμήματα υποδομών. Στο παιχνίδι κόντρα στην πρώην ομάδα της ήταν καθοριστική και αυτό δείχνει πως ο προπονητής της μπορεί να την υπολογίζει για τα καλά. Μια περίπτωση δυνατής και ψηλής κεντρικού που στα 19 της θέλει ευκαιρίες κάτι που συμβαίνει στον ΖΑΟΝ και αυτό φαίνεται να προσφέρει και στην ίδια όσα ζητάει και την ομάδα της.

Οι άνθρωποι του ΖΑΟΝ δεν σηκώνουν ψηλά τον πήχη αλλά παιχνίδι με παιχνίδι ο πήχης σηκώνεται από μόνος του. Η ομάδα των βορείων προαστίων δεν βιάζεται και ο χρόνος δουλεύει υπέρ της. Άλλωστε μια επένδυση σαν αυτή που γίνεται στον ΖΑΟΝ είναι μακροπρόθεσμη και τα αποτελέσματα θα φανούν σε βάθος χρόνου και με βάση το πλάνο των ανθρώπων του.