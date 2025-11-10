Η ομάδα του προπονητή και η ομάδα που συνέρχεται

Ένα ντέρμπι από αυτά που αφήνουν ικανοποίηση και στις δύο πλευρές ήταν αυτό που είδαμε στο Ολυμπιακό Χωριό. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε το παιχνίδι και η ΑΕΚ τις εντυπώσεις με τις δύο ομάδες να έχουν αμφότερες λόγους να χαμογελούν.

Ο Παναθηναϊκός δεν πήρε άριστα αλλά νίκησε, διατηρήθηκε αήττητος και συνεχίζει στην κορυφή ενώ η ΑΕΚ μοιάζει να αποκτάει χημεία και ουσία. Αυτά είναι τα δύο πιο σημαντικά συμπεράσματα που προέκυψαν από το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινες μπορεί να έμοιαζαν φαβορί αλλά η εικόνα της ΑΕΚ το τελευταίο διάστημα συνεχίζει να είναι θετική και ο Κώστας Ταμπουρατζής βλέπει την ομάδα του να μη θυμίζει σε τίποτα το ασταθές σύνολο των πρώτων δύο αγωνιστικών.

Ο Παναθηναϊκός έχει ένα σημαντικό χαρακτηριστικό. Έχει ποικιλία στο ρόστερ του και αυτό ήταν που έκανε τη διαφορά όπως ακριβώς συνέβη και κόντρα στον Πανιώνιο. Η αδυναμία της ομάδας ήταν σαφώς η υποδοχή και αυτό πήγε να διορθώσει ο Κιαπίνι βάζοντας την Λαμπκόφσκα στο παιχνίδι αντί της Κωνσταντίνου. Επιπλέον, όπως έγινε ξεκάθαρο, σε τέτοιες περιπτώσεις η Ράπτη είναι μια πολύτιμη λύση αφού συμμάζεψε την πίσω ζώνη σε κρίσιμες στιγμές. Ουσιαστικά ο Κιαπίνι δε δίστασε ούτε σε αυτή την περίπτωση να αξιοποιήσει όλες του τις ακραίες με βάσει τα χαρακτηριστικά τους κάτι που εν τέλει ήταν και η λύση στο πρόβλημα.

Αυτό που ακόμα δε μοιάζει να λύνεται ωστόσο είναι η σταθερότητα της Μπένετ. Η Αμερικανίδα είναι μια ικανότατη διαγώνια αλλά της λείπει η σταθερότητα που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός από αυτή. Το αντίθετο δηλαδή από την Γουάιτ που μέχρι στιγμής αποδεικνύεται η πιο κομβική παίκτρια της ομάδας. Και αυτό γιατί γεμίζει το γήπεδο, δίνει βοήθειες σε δύσκολες στιγμές και ακόμα και αν έχει αδυναμίες στην υποδοχή μπορεί ο Παναθηναϊκός να τις καλύψει όταν πλάι της είτε τη Λαμπκόφσκα είτε ακόμα και τη Ράπτη.

Ο Κιαπίνι είναι ένας προπονητής χωρίς κολλήματα και δισταγμούς και κυρίως ένας δίκαιος προπονητής. Δε φοβάται να αλλάξει παίκτριες που λογίζονται ως βασικές και «αναντικατάστατες» και δε φοβάται να ρίξει στο παιχνίδι οποιαδήποτε παίκτρια ώστε να κάνει τη δουλειά που χρειάζεται. Αυτό είναι εμφανές κυρίως σε ότι έχει να κάνει με τις διαγώνιες καθώς η Παπά στην περασμένη σεζόν είχε πολύ περιορισμένο χρόνο και φέτος ήδη στην 5η αγωνιστική έχει πάρει και χρόνο και ευκαιρίες ακόμα και αν μπροστά της υπάρχει μια παίκτρια υψηλού επιπέδου μεν αλλά ασταθής δε.

Ο Ταμπουρατζής με τη σειρά του δε χρειάστηκε να ανακατέψει ιδιαίτερα την τράπουλα καθώς βλέπει τις βασικές του επιλογές να βρίσκουν ρυθμό. Ειδικά από τη στιγμή που έχει στη διάθεσή του τη Γιουζγκέντς και δε χρειάζεται να κάνει πειράματα για να καλύψει το κενό της όλα γίνονται πιο απλά. Τόσο η Τουρκάλα διαγώνια όσο και η Ντιουφ έχουν δώσει στην ΑΕΚ ουσία αλλά εξίσου πολύτιμη είναι η παρουσία της Κυπαρίσση.

Η Ελληνίδα ακραία διανύει καλή αγωνιστική περίοδο και κυρίως μοιάζει να νιώθει καλά σε αυτό το σύνολο. Η Κυπαρίσση έχει καταφέρει να γίνει ουσιαστικό γρανάζι της ΑΕΚ και έχει βελτιώσει την υποδοχή της κάτι που δίπλα στην Ξηντάρα προσφέρει ηρεμία στην πίσω ζώνη.

Εν τέλει φαίνεται πως στην ΑΕΚ η λύση ήταν τόσο προφανής ώστε η ομάδα να αποδώσει τα αναμενόμενα. Η ηρεμία και η εμπιστοσύνη που βγάζει ο Ταμπουρατζής μοιάζουν να είναι το κλειδί και προφανώς φαίνεται ότι του αξίζει η ευκαιρία να οδηγήσει την ομάδα για όλη τη σεζόν. Είναι βέβαιο ότι η ΑΕΚ δεν είναι σε θέση να διεκδικήσει το πρωτάθλημα φέτος και πως παρότι έπαιξε καλά κόντρα στον Παναθηναϊκό θα έρθουν και δύσκολες στιγμές. Εφόσον ο Ταμπουρατζής, όμως, έχει την εμπιστοσύνη της διοίκησης και κάνει τη δουλειά του όπως ο ίδιος θέλει δεν αποκλείεται αυτή η ομάδα να φτάσει στα όριά της και ενδεχομένως να πάει και λίγο ψηλότερα.