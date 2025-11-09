Κιαπίνι: «Πολύ σημαντική νίκη - Είχαμε μια δύσκολη εβδομάδα»

Οι δηλώσεις του Αλεσάντρο Κιαπίνι, μετά την εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού με 3-2 σετ κόντρα στην ΑΕΚ.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-2 σετ στην έδρα της ΑΕΚ, συνεχίζοντας αήττητος στην Volley League γυναικών. Ο προπονητής του «τριφυλλιού», Αλεσάντρο Κιαπίνι μετά το ματς ανέφερε ότι είναι μια πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα του, σε μια εβδομάδα που είχαν αρκετά προβλήματα με τραυματισμούς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιταλός προπονητής:

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο ματς για εμάς απόψε. Η ΑΕΚ έπαιξε καλό βόλεϊ σήμερα και έβγαλε πολύ επιθετικότητα και αυτό μας δυσκόλεψε αρκετά. Είχαμε μια δύσκολη εβδομάδα και είχαμε αρκετά προβλήματα τραυματισμών και δεν ήμασταν όπως ακριβώς θέλαμε στην προετοιμασία μας. Είναι πολύ σημαντική η νίκη που πήραμε για το πρωτάθλημα και οφείλουμε να είμαστε συνεχώς καλύτεροι»