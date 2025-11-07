Αναβολή στο ματς του Ολυμπιακού με τον Φλοίσβο

Aναβέλεται ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Φλοίσβο για τη τρίτη αγωνιστική της Volley League.

Ο λόγος είναι ότι έχει οριστεί η ρεβάνς των «ερυθρολεύκων» με την Λας Πάλμας την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου (19:00) στα Κανάρια Νησιά και το προηγούμενο ματς θα έπρεπε να οριστεί σύμφωνα με την προκήρυξη Σάββατο, όμως είχε οριστεί για την Κυριακή και έτσι θα αναβληθεί.

Τι αναφέρει η προκήρυξη:

«Σε περίπτωση συμμετοχής ΤΑΑ σε αγώνα Ευρωπαϊκής διοργάνωσης, εκτός Ελλάδος, ο επόμενος αγώνας θα διεξάγεται έως την 4η ημέρα μετά την διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού αγώνα (συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας διεξαγωγής του αγώνα), ανεξάρτητα από την ημέρα επιστροφής στην Ελλάδα, δηλ.: Ευρωπαϊκός αγώνας Τρίτη, επόμενος αγώνας Πρωταθλήματος έως Σάββατο, Ευρωπαϊκός αγώνας Τετάρτη, επόμενος αγώνας Πρωταθλήματος έως Κυριακή».

Μάλιστα, εφόσον μια ομάδα που αγωνίζεται εκτός Ελλάδας, στην προκειμένη περίπτωση ο Ολυμπιακός, αιτηθεί την αναβολή του αγώνα το αίτημα κρίνεται από την Επιτροπή Πρωταθλήματος και δεν χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη του άλλου σωματείου, στην προκειμένη περίπτωση του Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου.

Το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Volley League

Παρασκευή 07 Νοέμβριος 2025

~Γυμναστήριο "Ανδρέας Βαρίκας", Νέας Σμύρνης, 07/11, 19:00 (ΕΡΤ-2 Σπορ): Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Α.Ο.Π. Κηφισιάς



Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

~Γυμναστήριο Βαρδινογιάννειο, 08/11, 17:00 (Live Streaming ESAP TV): Ο.Φ.Η. – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea

~Γυμναστήριο "Μετς" Αθήνα, 08/11, 18:00 (Live Streaming ESAP TV): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου

~Γυμναστήριο PAOK Sports Arena, 08/11, 20:30, (ΕΡΤ-2 Σπορ): Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων