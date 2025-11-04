Η ώρα των απαντήσεων

Ένα χορταστικό διήμερο με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις έρχεται για τις ελληνικές ομάδες σε άντρες και γυναίκες. Η ιδιαιτερότητα του αγώνα Πανιώνιος-ΑΟ Θήρας ωστόσο κλέβει ακόμα και λίγο από τη δόξα των αναμετρήσεων του Ολυμπιακού στο Τσάμπιονς Λιγκ και αυτό γιατί παρότι είμαστε στον Νοέμβριο θα έχουμε τον πρώτο… τελικό.

Όλοι το ξέραμε και όλοι το ακούγαμε ότι αυτή η σεζόν για τον Πανιώνιο θα είναι γεμάτη απαιτήσεις και στόχους πέρα για πέρα υψηλούς. Άλλωστε το ρόστερ της ομάδας είναι τέτοιο που δε γινόταν να στοχεύει σε κάτι λιγότερο. Παρόλα αυτά η ομάδα της Νέας Σμύρνης μετράει τρεις συνεχόμενες ήττες σε αυτή τη χρονική στιγμή και μάλιστα το παιχνίδι της Τετάρτης είναι από αυτά που δεν έχουν γυρισμό.

Παρότι ο Πανιώνιος διανύει πιεστική περίοδο και παρότι έχασε με 3-2 στη Σαντορίνη εξακολουθεί να είναι το φαβορί για την πρόκριση. Και η εξήγηση είναι πολύ απλή. Έχει τόσο πολλές λύσεις στο ρόστερ του που μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να αλλάξει το «τσιπάκι» και να αλλάξει επίπεδο. Επιπλέον, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει όχι μόνο τέσσερις ξένες αλλά απεριόριστες και αυτό δίνει μια έξτρα επιλογή στον Ντράγκαν Νέσιτς.

Ο ΑΟ Θήρας μοιάζει να σταθεροποιείται παρά το κακό ξεκίνημα και η αλήθεια είναι πως διαθέτει παίκτριες που μπορούν να ηγηθούν. Τόσο η Τσιόγκα, που έκανε δυναμικό ξεπέταγμα στα τελευταία παιχνίδια, όσο και η Τουλγαρίδου που δίνει σιγουριά στην πίσω ζώνη αλλά και η Μάασε αποτελούν μια κομβική τριάδα για την ομάδα του νησιού. Η αδυναμία είναι η δημιουργία καθώς η Αντσάντε ως πασαδόρος δεν έχει βρει ακόμα ρυθμό και αυτό μπορεί να φέρει αστάθεια στο επιθετικό κομμάτι.

Στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων έγινε φανερό πως παίκτριες σαν τη Ροστίσεβιτς μπορούν από το ένα σετ στο άλλο να έχουν ραγδαία βελτίωση. Η Σέρβα ήταν που ουσιαστικά έδωσε το τέταρτο σετ στην ομάδα της αφήνοντας πίσω το πολύ άσχημο δεύτερο και τρίτο σετ που έκανε η ίδια. Και ενδεχομένως αυτό το τέταρτο σετ να αποδειχθεί και κομβικό. Αλλά το πιο σημαντικό είναι πως τόσο η ίδια όσο και η Βασίλεβα και η Ατανασίεβιτς μπορούν ακόμα και σε κακή μέρα να κάνουν τη διαφορά. Και φυσικά δεν είναι δυνατόν όλες τους να συνεχίζουν ταυτόχρονα να βρίσκονται σε ρηχά νερά για τέταρτο σερί ματς.

Με απλά λόγια το κλισέ του «κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό» είναι μια μεγάλη αλήθεια και κάτι στο οποίο ο Πανιώνιος μπορεί να ελπίζει. Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι ο ΑΟ Θήρας με το καλό του μπλοκ και το πιεστικό σερβίς δεν μπορεί να διατηρεί τις δικές του ελπίδες. Το 3-2 του πρώτου αγώνα μοιάζει περισσότερο με ισοπαλία καθώς καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει κάποιο ουσιαστικό και ξεκάθαρο πλεονέκτημα. Ο Πανιώνιος ως ομάδα με μεγαλύτερη ποιότητα και περισσότερο βάθος έχει το πλεονέκτημα και μια πιθανή πρόκριση θα είναι το φυσιολογικό την ώρα που ο ΑΟ Θήρας θα συνεχίζει χωρίς κάποιο βαρίδιο τη σεζόν. Μια ενδεχόμενη πρόκριση του ΑΟ Θήρας ωστόσο θα μοιάζει με βαρύ πλήγμα για την ομάδα της Νέας Σμύρνης όχι γιατί είναι κακό να αποκλείεται κανείς στον πρώτο γύρο αλλά γιατί θα έχει περάσει κάτω από τον πήχη που η ίδια η ομάδα είχε βάλει. Όλα όμως κρίνονται στον αγωνιστικό χώρο και εκεί θα δούμε την αλήθεια.