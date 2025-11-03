Ποινή… πρόκληση σε ΠΑΟΚ και Κοκκινάκη: Τιμωρήθηκε για συμβάν προ επτά μηνών και χάνει το ματς με τον Μίλωνα!

Απίστευτο και όμως… ελληνικό. Ο ακραίος του ΠΑΟΚ, Μενέλαος Κοκκινάκης, τιμωρήθηκε από το μονομελές δικαιοδοτικό όργανο της ΕΣΑΠ με αποκλεισμό μίας αγωνιστικής, για ένα συμβάν που έλαβε χώρα πριν από επτά μήνες!

Πιο συγκεκριμένα και στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο ΜΕΤΣ στις 23/3/2025 ο αθλητής του Δικεφάλου σε έναν χαμένο πόντο ξέσπασε πάνω στο φιλέ, με αποτέλεσμα να σκίσει ένα μέρος του, σε μια λανθασμένη κίνηση από μεριάς του, η οποία όμως έγινε εν βρασμώ, κάτι που φυσικά συμβαίνει συχνά από τους αθλητές.

Τα δικαιοδοτικά όργανα της ΕΣΑΠ, αποφάσισαν να τιμωρήσουν τον αθλητή του ΠΑΟΚ επτά μήνες μετά, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως έχουν πραγματοποιηθεί ήδη δύο αγωνιστικές στη Volley League, άρα είναι κάτι που σαφώς θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί νωρίτερα, αλλά ίσως να μη βόλευε το οργανόγραμμα!

Συμπτωματικά, το παιχνίδι που θα χάσει ο Κοκκινάκης, είναι αυτό απέναντι στον Μίλωνα στο Παλατάκι, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο!

Συγκεκριμένα, στον Έλληνα ακραίο του ΠΑΟΚ επιβλήθηκε ποινή μίας αγωνιστικής, αλλά και χρηματικό πρόστιμο 1.150 ευρώ για τα όσα έγιναν στον αγώνα του Δικεφάλου που διεξήχθη στις 23.03.2025 στο κλειστό Γυμναστήριο του Μετς στην Αθήνα κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Η ποινή δεν είναι εφέσιμη και έτσι ο Μιλενκόσκι θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Κοκκινάκη στο παιχνίδι με τον Μίλωνα το Σάββατο το βράδυ στις 20:30 στο PAOK Sports Arena.

Παράλληλα, επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 1.600 Ευρώ στο Τ.Α.Α. Π.Α.Ο.Κ. για τα όσα έγιναν στον αγώνα που διεξήχθη στις 05.04.2025 στο κλειστό Γυμναστήριο P.A.O.K. Sports Arena στη Θεσσαλονίκη.

Επίσης, παραπέμπονται στην Πειθαρχική Επιτροπή της Κ.Ε.Δ. οι διαιτητές του αγώνα.