Γκαρντίνι: «Είχαμε παντού προβλήματα - Ο Παναθηναϊκός έπαιξε πολύ καλά» (vid)

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Αντρέα Γκαρντίνι, μίλησε μετά την ήττα της ομάδας του με 3-0 σετ από τον Παναθηναϊκό στο «Μελίνα Μερκούρη» του Ρέντη, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Volley League.

Ο Ιταλός τεχνικός στάθηκε στα προβλήματα που παρουσίασαν οι «ερυθρόλευκοι» σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού, τονίζοντας πως η ομάδα του πρέπει να βελτιωθεί άμεσα και να αλλάξει νοοτροπία ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Σε κανένα μέρος του παιχνιδιού δεν είχαμε δύναμη. Δεν δείξαμε τίποτα ούτε στην άμυνα, ούτε στο σερβίς, ούτε στην υποδοχή. Είχαμε παντού προβλήματα.

Ο Παναθηναϊκός έπαιξε πολύ καλά. Εμείς πρέπει να αρχίσουμε να παίζουμε πολύ καλύτερα, γιατί θα βρούμε πολλά τέτοια ματς κατά τη διάρκεια της σεζόν. Πρέπει να αρχίσουμε να φτιάχνουμε κυρίως τη νοοτροπία μας - κάτι το οποίο σήμερα δεν είχαμε. Ο Παναθηναϊκός το εκμεταλλεύτηκε, μας πίεσε πάρα πολύ στην υποδοχή και κατάφερε να σημειώσει πολλούς άσους.

Εμείς δεν καταφέραμε ποτέ να ανεβούμε στα δικά μας στάνταρ, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Συνεχίζουμε έχουμε πολύ δρόμο ακόμα στο πρωτάθλημα, καθώς είναι μόλις η 2η αγωνιστική».