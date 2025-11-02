Χανδρινός: «Συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου για το σθένος και το πάθος που δείξαμε»

Ο Αριστείδης Χανδρινός μίλησε μετά τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού με 3-0 σετ επί του Ολυμπιακού στο «Μελίνα Μερκούρη» του Ρέντη, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Volley League.

Ο λίμπερο των «πρασίνων» αναφέρθηκε στη σημασία του αποτελέσματος, στη σωστή τακτική διαχείριση στα κρίσιμα σημεία, αλλά και στο πάθος που έδειξε η ομάδα μέσα στο γήπεδο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χανδρινός στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Μεγάλη νίκη. Περίμενα πώς και πώς αυτό το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός είναι μια πάρα πολύ καλή και δυνατή ομάδα, ειδικά στην έδρα της. Δράσαμε σωστά σε πολλά κρίσιμα σημεία, όπου ο αντίπαλος μάς έδωσε την ευκαιρία και έτσι κερδίσαμε το παιχνίδι.

Μεγάλο ρόλο έπαιξε το σέρβις, το μπλοκ και η άμυνα. Συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου για το σθένος και το πάθος που δείξαμε. Είναι πολύ αρχή ακόμα, χρειάζεται υπομονή».