Χανδρινός: «Συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου για το σθένος και το πάθος που δείξαμε»

Ο λίμπερο των «πρασίνων» αναφέρθηκε στη σημασία του αποτελέσματος, στη σωστή τακτική διαχείριση στα κρίσιμα σημεία, αλλά και στο πάθος που έδειξε η ομάδα μέσα στο γήπεδο.
Αναλυτικά όσα είπε ο Χανδρινός στην κάμερα της ΕΡΤ:
«Μεγάλη νίκη. Περίμενα πώς και πώς αυτό το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός είναι μια πάρα πολύ καλή και δυνατή ομάδα, ειδικά στην έδρα της. Δράσαμε σωστά σε πολλά κρίσιμα σημεία, όπου ο αντίπαλος μάς έδωσε την ευκαιρία και έτσι κερδίσαμε το παιχνίδι.
Μεγάλο ρόλο έπαιξε το σέρβις, το μπλοκ και η άμυνα. Συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου για το σθένος και το πάθος που δείξαμε. Είναι πολύ αρχή ακόμα, χρειάζεται υπομονή».