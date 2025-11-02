Σεφτέ στις νίκες για τον Φοίνικα Σύρου

Ο Φοίνικας Σύρου πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη φετινή Volley League , επικρατώντας του Πανιωνίου με 3-1 σετ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής.

Οι δύο ομάδες πρόσφεραν όμορφο θέαμα και πλούσιες φάσεις, με τον Φοίνικα να κατακτά τελικά το πρώτο του τρίποντο στο φετινό πρωτάθλημα.

Κορυφαίος της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Βραζιλιάνος κεντρικός Ρενάν Μικελούτσι, που είχε κομβικό ρόλο τόσο στο μπλοκ όσο και στην επίθεση. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησαν επίσης οι Τρούχτσεβ και Κωστόπουλος, ενώ από πλευράς Πανιωνίου ξεχώρισαν οι Μπίσετ και Μπούσα.

Στο πρώτο σετ, το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο, με εναλλαγές στο σκορ μέχρι το τέλος. Ο Μικελούτσι ήταν καθοριστικός, ενώ το λάθος του Πανιωνίου έφερε το 25-23 υπέρ των γηπεδούχων.

Το δεύτερο σετ είχε ξεκάθαρη εικόνα υπεροχής για την ομάδα του Θάνου Τερζή. Ο Κωστόπουλος και ο Μικελούτσι κυριάρχησαν στο φιλέ, οδηγώντας τον Φοίνικα σε εύκολη κατάκτηση του σετ με 25-13.

Ο Πανιώνιος αντέδρασε στο τρίτο σετ. Η ομάδα του Αργύρη Ψάρρα είχε σταθερά το προβάδισμα και με τον Μπούσα σε σπουδαία μέρα, μείωσε σε 2-1 επικρατώντας 25-21.

Στο τέταρτο σετ, το ματς εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι. Οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο με πόντο, όμως στο φινάλε ο Φοίνικας έδειξε χαρακτήρα. Ο Τρούχτσεβ με καθοριστικό μπλοκ και επίθεση χάρισε τη νίκη στην ομάδα του, διαμορφώνοντας το τελικό 25-23.

Διαιτητές: Βουδούρης, Γεωργιάδης, Παρατηρητής: Γεωργόπουλος, Επόπτες: Συρίγος, Βρούτσης, Γραμματεία: Καπουράνη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 15-16, 19-21, 25-23

2ο σετ: 8-7, 16-10, 21-11, 25-13

3ο σετ: 5-8, 15-16, 19-21, 20-25

4ο σετ: 7-8, 15-16, 21-20, 25-23

*Οι πόντοι του Φοίνικα Σύρου προήλθαν από 4 άσους, 49 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων ενώ του Πανιωνίου από 2 άσους, 49 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων

Τα σετ: 3-1 (25-23, 25-13, 20-25, 25-23) σε 118΄.

Α.Ο.ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Θάνος Τερζής): Νεβό 4 (3/4 επ., 1 άσσος), Μικελούτσι 10 (5/10 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Τρούχτσεφ 17 (15/37 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 45% υπ., 18% άριστες), Κωστόπουλος 12 (9/19 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 61% υπ., 39% άριστες), Βαν Ντεν Ντρις 17 (14/30 επ., 3 μπλοκ), Καγιαλής / Μπουράκης (λ., 61% υπ., 33% άριστες), Σαλταφερίδης, Ρουσσόπουλος, Αναγνώστου 5 (3/7 επ., 2 μπλοκ).

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (Αργύρης Ψάρρας): Μπούσα 17 (14/28 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Δρογκάρης 1 (1/1 επ.), Μπίσετ 8 (6/15 επ., 2 μπλοκ), Αντράντε 11 (11/25 επ., 71% υπ., 24% άριστες), Μπαρμπούνης 11 (11/24 επ., 72% υπ., 28% άριστες), Μπάσης 6 (6/8 επ.) / Γκούζντα (λ., 70% υπ., 35% άριστες), Τίελ, Παλέντζας (0/4 επ.), Χατζηνικολάου, Δανιήλ.