Η Καλαμάτα 80 πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση στη 2η αγωνιστική της Volley League , επικρατώντας άνετα του Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου με 3-0 σετ στο κλειστό της Παραλίας.

Οι Καλαματιανοί ήταν καταιγιστικοί σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, κυριαρχώντας πλήρως απέναντι σε έναν Φλοίσβο που δεν κατάφερε ποτέ να βρει ρυθμό.

Η ομάδα του Άκη Χατζηαντωνίου μπήκε αποφασισμένη από το ξεκίνημα, με ισχυρό μπλοκ και αποτελεσματικότητα στην επίθεση. Με τον Μάρκου να οδηγεί το σκοράρισμα και να «τιμωρεί» από τη γραμμή του σερβίς, η Καλαμάτα κατέκτησε το πρώτο σετ με 25-16.

Στο δεύτερο σετ, οι γηπεδούχοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό. Με εξαιρετικά σερβίς από Μάρκου και Κοβάσεβιτς, δημιούργησαν από νωρίς διαφορά ασφαλείας (8-3, 12-5) και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στον Φλοίσβο, κλείνοντας το σετ με 25-17.

Το τρίτο σετ είχε παρόμοια εικόνα. Η Καλαμάτα διατήρησε τον έλεγχο, με τον Κοβάσεβιτς να συνεχίζει τις επιθετικές «βολές» από το σερβίς, ανεβάζοντας τη διαφορά στο 18-10. Παρά τις προσπάθειες των φιλοξενούμενων, το ματς είχε ήδη κριθεί, με τους «λύκους» να πανηγυρίζουν τη νίκη με 25-17.

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Καραγιαννόπουλος, Παρατηρητής: Πέρρος, Επόπτες: Τομαράς, Κοσμάς, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-9, 21-14, 25-16

2ο σετ: 8-3, 16-8, 21-13, 25-17

3ο σετ: 8-5, 16-10, 21-11, 25-17

*Οι πόντοι του Α.Ο.Καλαμάτα 80 προήλθαν: 8 άσσοι, 40 επιθέσεις (56%), 8 μπλοκ, 19 λάθη αντιπάλων και του Α.Ο.Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου οι πόντοι προήλθαν: 0 άσσοι, 30 επιθέσεις (38%), 3 μπλοκ, 17 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-16, 25-17, 25-17) σε 77΄.

Α.Ο.ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 AFFIDEA (Άκης Χατζηαντωνίου): Κομητούδης 1π. (1 μπλοκ), Γκόραλιτς 9 (5/6επ., 3 μπλοκ, 1 άσσος), Μάρκου 19 (14/27επ., 2 μπλοκ, 3 άσσοι), Λίσεν Μπλέικ 2 (2 άσσοι), Κοβάσεβιτς 12 (9/16επ., 2 μπλοκ, 1 άσσος, 44%υπ., 25%αρ.), Χόρβαρθ 9 (8/12επ., 1 άσσος, 89%υπ., 56%αρ.) / Ντάκουρης (λ. – 62%υπ., 46%αρ.).

Α.Ο.ΦΛΟΙΣΒΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ MEMBERS PARON (Κώστας Αρσενιάδης): Κοβάρ 8π. (8/23επ., 67%υπ., 67%αρ.), Χαραλαμπίδης 2 (1/5επ., 1 μπλοκ), Μελλές 1 (1/3επ.), Βαν Γκάρντερεν 2 (2/9επ., 67%υπ., 17%αρ.), Βιλιμάνοβιτς 2 (1/1επ., 1 μπλοκ), Εγκλεσκσλανς 14 (13/33επ., 1 μπλοκ) / Εφραιμίδης (λ. – 44%υπ., 37%αρ.), Παπαδόπουλος 2 (2/3επ.), Σωνάκης (λ), Αρμενάκης 2 (2/3επ.), Τσαρκάτογλου.