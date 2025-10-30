Με εξαιρετική εμφάνιση και πρωταγωνιστές τους Καβάνα, Νεντέλκοβιτς και Φρομ, ο Ολυμπιακός ONEX επικράτησε με 3-0 σετ της Νάπρεντακ Ότζακ και εξασφάλισε την πρόκριση στον 2ο προκριματικό γύρο του CEV Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» χρειάζονταν δύο σετ για να «σφραγίσουν» το εισιτήριο και το κατάφεραν με χαρακτηριστική ευκολία, ολοκληρώνοντας την αποστολή τους σε μόλις 44 λεπτά, στο κλειστό «Μελίνα Μερκούρη» του Ρέντη. Θυμίζουμε ότι και στο πρώτο ματς στη Βοσνία, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν επικρατήσει με το ίδιο σκορ.

Ο Αλεξάνταρ Νεντέλκοβιτς ήταν ο MVP του αγώνα, με 15 πόντους και 5 μπλοκ, όντας και ο πρώτος σκόρερ. Ο Κρίστιαν Φρομ ακολούθησε με 12 πόντους για τον Ολυμπιακό.

Στον επόμενο γύρο, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λας Πάλμας - ΜΑΒ Ελόρ, με την ισπανική ομάδα να έχει το προβάδισμα μετά τη νίκη της με 3-1 εκτός έδρας.

Το ματς

Στο πρώτο σετ, οι δύο ομάδες ξεκίνησαν ισορροπημένα, αλλά ο Ολυμπιακός πήρε γρήγορα τα ηνία του αγώνα, χτίζοντας διαφορά (15-9) με ισχυρό μπλοκ και αποτελεσματική επίθεση. Ο Ατανασίεβιτς ήταν καθοριστικός, ενώ ο Νεντέλκοβιτς «υπέγραψε» το 1-0 με ένα εντυπωσιακό μπλοκ στο φινάλε (25-17).

Στο δεύτερο σετ, οι Πειραιώτες διατήρησαν τον ίδιο ρυθμό. Ξέφυγαν με 9-3 και έφτασαν άνετα στο 25-15, εξασφαλίζοντας μαθηματικά την πρόκριση.

Στο τρίτο σετ, ο Γκαρντίνι προχώρησε σε αλλαγές, ρίχνοντας στο παιχνίδι τους Ζουπάνη και Καπετανίδη, που έδωσαν πολύτιμες λύσεις. Οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν τον έλεγχο (19-9) και, παρά τη μικρή αντίδραση της Νάπρεντακ, έφτασαν άνετα στο τελικό 25-18, υπογράφοντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους με 3-0 σετ.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-9, 21-13, 25-15

2ο σετ: 8-3, 16-9, 21-14, 25-18

3ο σετ: 8-4, 16-8, 21-13, 25-18

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ προήλθαν από 5 άσσους, 38 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων και της Νάπρεντακ προήλθαν από 2 άσσους, 25 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-15, 25-18, 25-18) σε 69'

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ (Αντρέα Γκαρντίνι): Φρομ 12 (8/12 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 25% υπ. - 13% άριστες), Πιτακούδης 4 (3/5 επ.), Πέριν 5 (3/6 επ., 2 μπλοκ, 30% υπ. - 20% άριστες), Ατανασίγιεβιτς 6 (4/7 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Καβάνα 1 (1/1 επ.), Νεντέλκοβιτς 15 (10/14 επ., 5 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ, 27% υπ. - 18% άριστες), Κωνσταντινίδης (λ, 60% υπ. - 40% άριστες), Χασμπάλα, Καπετανίδης 5 (3/10 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 80% υπ. - 80% άριστες), Ζουπάνι 6 (6/12 επ.), Τζούριτς.

ΝΑΠΡΕΝΤΑΚ (Λιούμπισα Ρίστιτς): Βούκοβιτς 1 (1/7 επ.), Πόποβιτς 6 (3/8 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Ρίστιτς 5 (5/15 επ., 48% υπ. - 35% άριστες), Ντούγκιτς 4 (4/13 επ., 38% υπ. - 15% άριστες), Βίντοβιτς 1 (1 μπλοκ), Νταουτενφέντιτς 7 (4/5 επ., 3 μπλοκ) / Λούκιτς (λ, 57% υπ. - 48% άριστες), Ίσιτς 8 (8/18 επ.), Χαλίλοβιτς, Πεζέροβιτς, Τζούριτς.