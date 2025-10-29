Η βραδιά που η Τσιόγκα μεγάλωσε και η Τουλγαρίδου ψήλωσε

Αν αλλάξουμε τα χρώματα της ομάδας που έπαιζε κόντρα στην Πανιώνιο η ροή του αγώνα και σε μεγάλη βαθμό και η απόδοση θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα replay του ματς της Παρασκευής με τον Παναθηναϊκό. Ο ΑΟ Θήρας κατέθεσε ψυχή, έπαιξε στα όριά του και έδωσε στη ρεβάνς χαρακτήρα τελικού.

Προβάδισμα Πανιωνίου, ανατροπή σε 2-1, ισοφάριση, τάι μπρέικ που ξεκινάει με τις κυανέρυθρες απόλυτα μουδιασμένες και εν τέλει 3-2 στις λεπτομέρειες. Το σκηνικό αυτό συνέβη ακριβώς έτσι στο Βαρίκας μεταξύ Πανιωνίου και Παναθηναϊκού και επαναλήφθηκε στη Σαντορίνη με τον ΑΟ Θήρας να αναγκάζει τον Πανιώνιο στη δεύτερη ήττα του για φέτος.

Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, ένα παιχνίδι σαν αυτό που τελειώνει 3-2 υπέρ των γηπεδούχων μοιάζει κατά βάση σαν ισοπαλία. Ο ΑΟ Θήρας πήρε ένα μικρό προβάδισμα αλλά για να το αξιοποιήσει πρέπει να κερδίσει και στη ρεβάντς την ώρα που ο Πανιώνιος είναι επίσης αναγκασμένος να ψάξει τη νίκη. Οπότε με τα καλά και τα στραβά τους στην πρώτη αναμέτρηση οι ομάδες καταλήγουν σε ένα γενικότερο «τι είχαμε τι χάσαμε».

Μια πιο αναλυτική προσέγγιση ωστόσο θα έδειχνε ότι ο ΑΟ Θήρας έχει πολλούς λόγους να χαμογελάει ακόμα και αν το προβάδισμα που πήρε δεν του χαρίζει κάποιο τεράστιο πλεονέκτημα. Αρχικά, η ομάδα βρέθηκε σε μια κρίση εξαιρετικά δύσκολη αφού η παραίτηση του Φρέσκι ήρθε την Κυριακή και μέσα σε σχεδόν 48 ώρες έπρεπε με ταχύτητες κινήσεις να βρεθεί αντικαταστάτης και να προετοιμάσει την ομάδα για ένα ματς γεμάτο απαιτήσεις.

Προφανώς και ο Σκουλικάρης δεν πρόλαβε να αλλάξει ριζικά όλα όσα έφταιξαν σε δύο αγωνιστικές αλλά η παρουσία του στον πάγκο έδωσε μια σταθερότητα. Δε χρειάστηκε να ανακατέψει ιδιαίτερα την τράπουλα και να ψάξει καινοτομίες ειδικά από τη στιγμή που η ομάδα του είχε όλα όσα χρειαζόταν από το δεύτερο σετ και μετά. Την ίδια ώρα, ο Νέσιτς ήταν αναγκασμένος να κάνει αλχημείες και να αναζητάει μόνιμα κάτι το διαφορετικό.

Υπάρχει ένα στοιχείο στο βόλεϊ που συνήθως περνάει σε δεύτερη μοίρα γιατί δεν προσφέρει πόντους και θέαμα. Αυτό είναι οι λίμπερο. Η εμφάνιση που έκανε η Τουλγαρίδου ήταν από τις κορυφαίες της καριέρας της και ένας πολύτιμος λόγος για τον οποίο ο ΑΟ Θήρας στάθηκε όρθιος. Η λίμπερο του ΑΟ Θήρας δεν κράτησε μόνο της υποδοχή σε επίπεδα ασφαλείας αλλά έγινε η πηγή ενέργειας της ομάδας. Απέναντι σε μια ομάδα με δυνατές αθλήτριες, ψηλές ώστε να μην έχουν προβλήματα κόντρα σε μπλοκ και ικανές να περνάνε τη μπάλα με κάθε τρόπο η Τουλγαρίδου κράτησε την ομάδα της ζωντανή σε δύσκολες φάσης, χάρισε πολλές κόντρα μπάλες και κυρίως γέμισε ενέργεια τις συμπαίκτριές της. Και με κάποιο τρόπο έφερε την αφύπνιση μετά το χαμένο πρώτο σετ. Ενδεικτικό είναι πως και η Πάβισιτς ανέβασε ραγδαία την απόδοσή της από το δεύτερο σετ και μετά.

Σε τέτοια παιχνίδια το αουτσάιντερ χρειάζεται συνέπεια στο μπλοκ άμυνα και υπομονή στις κόντρα μπάλες. Και φυσικά πρέπει να αξιοποιεί όλα τα «δώρα» της απέναντι πλευράς. Ο Πανιώνιος ήταν επιρρεπής και έκανε πολλά λάθη μετά το πρώτο σετ. Λάθη στην υποδοχή, λάθη στην επίθεση, λάθη στο σερβίς. Και τότε οι γηπεδούχες είπαν «ευχαριστώ». Η Μάασε πήρε πολλές επιθέσεις αλλά αυτό που για πρώτη φορά έκανε ο ΑΟ Θήρας φέτος ήταν να αξιοποιήσει το κέντρο.

Η Αντσάντε παρά την αστάθειά της έπαιξε αρκετά με την Τσιόγκα και η Ελληνίδα κεντρικός τη δικαίωσε. Και όποτε δεν έπαιρνε πόντο με επίθεση η Τσιόγκα έπαιρνε πόντο είτε με μπλοκ είτε με σερβίς είτε προκαλώντας καλές προϋποθέσεις στην ομάδα της αλλοιώνοντας αντίπαλες επιθέσεις. Η Βεροιώτισα κεντρικός είναι μια δυνατή και έξυπνη παίκτρια και παιχνίδια σαν αυτά είναι ότι καλύτερο για την ίδια ώστε να κουβαλήσει πάνω της την ομάδα. και σαν… κερασάκι ήρθε η βελτιωμένη έκδοση της Πάβισιτς που όταν βρήκε ρυθμό έδωσε στον ΑΟ Θήρας τις λεπτομέρειες που χρειαζόταν.

Αν λίγες μέρες πριν συζητούσαμε για ένα σενάριο που δεν είχαμε ξαναδεί, ντέρμπι με δύο Ελληνίδες διαγώνιες, τώρα είδαμε κάτι άλλο. Είδαμε τον Πανιώνιο να παίζει πέντε σετ και να χρησιμοποιεί τρεις διαγώνιες. Στο τάι μπρέικ βέβαια το σύστημα ήταν κάπως υβριδικό με την Αλεξάκου να παίρνει και υποδοχές μέχρι να περάσει στο παιχνίδι και η Λόχμαντσουκ ως καθαρή διαγώνια. Ένα στοιχείο επίσης που η ιδιαιτερότητα του αθλήματος μπορεί να προσφέρει ήταν πως η Ριστίσεβιτς ήταν η χειρότερη και η καλύτερη παίκτρια ταυτόχρονα.

Η Σέρβα είναι μια από τις κορυφαίες παίκτριες του πρωταθλήματος και είναι γνωστό. Μέχρι τα μισά του αγώνα η απόδοσή της ήταν κάτω του μετρίου και είχε γίνει ο στόχος του αντίπαλου σερβίς σχεδόν σε όλες τις περιστροφές. Οι αθλητές υψηλού επιπέδου, όμως, είναι ικανοί να ανακάμπτουν και αυτό έκανε η ίδια. Το τέταρτο σετ ήταν μια επίδειξη της κλάσης της αφού χωρίς τη Ριστίσεβιτς με τους συνεχόμενους άσσους και τις εντυπωσιακές επιθέσεις το πιθανότερο ήταν ο αγώνας να τελείωνε 3-1 και ο Πανιώνιος να είχε μπροστά του ένα βουνό.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης έμοιαζε υποτονική σε πολλά σημεία του αγώνα και παρότι μπήκε εμφατικά κάνοντας θραύση πάνω στο φιλέ μετατράπηκε σε νωχελική και εύθραυστη. Τα σχήματα που δοκιμάστηκαν στον αγωνιστικό χώρο πρέπει να ήταν διψήφιου αριθμού καθώς πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο και οι τέσσερις κεντρικές, οι πασαδόροι σχεδόν μοιράστηκαν το παιχνίδι και εν τέλει η μοναδική παίκτρια που δεν πάτησε αγωνιστικό χώρο από τις 14 ήταν η Μιλεντίγεβιτς. Βέβαια, όταν μια ομάδα έχει βάθος πάγκου αυτό είναι το νόημα και φυσικά ο Νέσιτς δεν παράτησε τίποτα, έψαξε κάθε πιθανό και απίθανο συνδυασμό και περιόρισε τη ζημιά που πήγε να γίνει.

Αν το παιχνίδι της Παρασκευής δεν είχε ιδιαίτερο κόστος αφού μιλάμε για 2η αγωνιστική το παιχνίδι στη Σαντορίνη είχε μεγάλο διακύβευμα αφού μια ήττα με καθαρό σκορ θα έκανε τα πράγματα πιο δύσκολα. Για να λέμε την αλήθεια ακόμα και με 3-0 ή 3-1 υπέρ του ΑΟ Θήρας ο Πανιώνιος θα ήταν και πάλι φαβορί αλλά με τις ισορροπίες να εξομαλύνονται. Το ανησυχητικό για τον Πανιώνιο δεν ήταν η ήττα αλλά τα μεγάλα κενά διαστήματα και κυρίως το ότι η Κοβαλέβσκα ήταν και πάλι εκτός ρυθμού.

Όπως έκανε η Ριστίσεβιτς, που από το ένα σετ στο άλλο άλλαξε πλήρως την εικόνα της, έτσι και ο Πανιώνιος συνολικά μπορεί να το κάνει από παιχνίδι σε παιχνίδι. Για αυτό άλλωστε και λογίζεται ως φαβορί του πρωταθλήματος και φυσικά ως φαβορί ενόψει της ρεβάντς με τον ΑΟ Θήρας. Επειδή, όμως, αυτά τα παιχνίδια είναι μεμονωμένες περιπτώσεις η ομάδα της Σαντορίνης έδειξε ότι δε φοβάται, έχει σκληράδα και χαρακτήρα και σίγουρα η αναμέτρηση της επόμενης εβδομάδας θα είναι μια σπουδαία μονομαχία.