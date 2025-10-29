Σοκ στο παγκόσμιο βόλεϊ: Εγκεφαλικά νεκρός ο 26χρονος Ιρανός διεθνής Σάμπερ Καζεμί

Θλίψη έχει σκορπίσει στον αθλητικό κόσμο η τραγική είδηση για τον Ιρανό βολεϊμπολίστα Σάμπερ Καζεμί, ο οποίος έχει διαγνωστεί εγκεφαλικά νεκρός σε ηλικία μόλις 26 ετών, όπως ανακοίνωσε η ιρανική ομοσπονδία βόλεϊ.

Ο διεθνής αθλητής υπέστη σοβαρή εγκεφαλική βλάβη στο Κατάρ, όπου αγωνιζόταν με την Αλ Ραγιάν, ύστερα από ηλεκτροπληξία μέσα σε πισίνα, λίγο μετά την ολοκλήρωση της προπόνησής του. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο και παρέμεινε σε κώμα για περίπου δύο εβδομάδες.

Κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του και με τη συνδρομή της ιρανικής ομοσπονδίας και της πρεσβείας στο Κατάρ, ο Καζεμί μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική στην Τεχεράνη, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει εγκεφαλική λειτουργία. Παρόλα αυτά, ο αθλητής παραμένει συνδεδεμένος σε μηχανική υποστήριξη, με την οικογένειά του να περιμένει τις επόμενες ημέρες πριν αποφασίσει για το ενδεχόμενο αποσύνδεσης ή δωρεάς οργάνων.

Ο Σάμπερ Καζεμί υπήρξε βασικό μέλος της εθνικής ομάδας του Ιράν και είχε συμβάλει καθοριστικά στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ασιατικό Πρωτάθλημα του 2021, όπου αναδείχθηκε MVP.