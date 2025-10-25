Ο ΖΑΟΝ πήρε το θρίλερ με τη Θέτιδα και έκανε το 2/2

Σε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση, ανατροπές και δυνατές φάσεις, ο ΖΑΟΝ επικράτησε της Θέτιδας Βούλας με 3-2 σετ στο ανακαινισμένο Ζηρίνειο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Volley League Γυναικών.

Η ομάδα της Κηφισιάς, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, έδειξε χαρακτήρα και ανέτρεψε την εις βάρος της κατάσταση, φτάνοντας στο 2/2 στο πρωτάθλημα. Η Θέτιδα, από την πλευρά της, πάλεψε με πάθος και πήρε έναν βαθμό, χάνοντας ωστόσο την ευκαιρία για ένα μεγάλο «διπλό».

Κορυφαία για τον ΖΑΟΝ ήταν η Κραϊντούμπα με 26 πόντους, ενώ εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε και η Τικμανίδου με 21 πόντους, πολλούς από τους οποίους σημείωσε σε καθοριστικά σημεία των σετ. Από τη Θέτιδα ξεχώρισαν η διαγώνια Ούτερμπακ με 24 πόντους και οι ακραίες Νικολογιάννη και Πάλαγκ με 19.

Η ομάδα της Βούλας μπήκε δυνατά και πήρε το πρώτο σετ με 25-23, δείχνοντας αποφασισμένη για τη νίκη. Ο ΖΑΟΝ όμως αντέδρασε, βελτίωσε την υποδοχή και την άμυνά του, και κατέκτησε τα δύο επόμενα σετ με 25-19, ανατρέποντας το ματς.

Η Θέτιδα δεν κατέθεσε τα όπλα και με σερί 0-7 στο φινάλε του τέταρτου σετ, ισοφάρισε σε 2-2, οδηγώντας την αναμέτρηση στο τάι μπρέικ. Εκεί, αν και προηγήθηκε 7-2, ο ΖΑΟΝ έδειξε ψυχραιμία, ανέτρεψε την κατάσταση και με συνεχόμενες επιθέσεις της Κραϊντούμπα και κρίσιμο μπλοκ της Νικόλοβα, έκλεισε το παιχνίδι με 15-12.

Διαιτητές: Οικονόμου Β., Μάλφας, Παρατηρητής: Παγκοζίδης, Τσάλεντζ ρέφερι: Μυλωνάκης, Επόπτες: Σταυράτη, Πεσίνογλου, Γραμματεία: Γλυκού.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 16-13, 20-21, 23-25

2ο σετ: 8-7, 16-13, 21-15, 25-19

3ο σετ: 8-6, 16-14, 21-15, 25-19

4ο σετ: 8-5, 15-16, 18-21, 18-25

5ο σετ: 2-5, 10-9, 12-10, 15-12

*Οι πόντοι του ΖΑΟΝ προήλθαν από 11 άσσους, 58 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων και της Θέτιδας προήλθαν από 7 άσσους, 59 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (23-25, 25-19, 25-19, 18-25, 15-12) σε 139'

Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 7 (5/10 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Τικμανίδου 21 (18/47 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 38% υπ. - 5% άριστες), Γράβαρη 7 (3/17 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Στογιλίκοβιτς 4 (1/2 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Μπεκτάς 2 (0/16 επ., 2 μπλοκ, 57% υπ. - 29% άριστες), Κραϊντούμπα 26 (22/60 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ) / Μπελιά (λ, 55% υπ. - 32% άριστες), Κασδοβασίλη, Ζιώγα, Νικόλοβα 12 (9/18 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 55% υπ. - 36% άριστες).

Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ (Γιάννης Νικολάκης): Φερέιρα, Κλαρκ 5 (0/12 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Ούτερμπακ 24 (21/47 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Πάλαγκ 19 (15/28 επ., 4 μπλοκ, 50% υπ. - 33% άριστες), Ματσαρόκη 9 (6/14 επ., 3 μπλοκ), Νικολογιάννη 19 (16/50 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 46% υπ. - 29% άριστες) / Μανιατογιάννη (λ, 50% υπ. - 0% άριστες), Κοντονή (λ), Βλαχάκη 1 (1/4 επ., 60% υπ. - 30% άριστες), Γαροφαλάκη 3 (3 άσσοι).

Το πανόραμα της 2ης αγωνιστικής της Volley League Γυναικών

Παρασκευή 24/10

Πανιώνιος – Παναθηναϊκός 2-3 (25-17, 24-26, 19-25, 25-20, 10-15)

Σάββατο 25/10

Μαρκόπουλο – Ολυμπιακός 3-2 (19-25, 25-23, 18-25, 25-19, 15-8)

Μίλωνας – ΑΟ Θήρας 3-1 (27-25, 18-25, 25-21, 25-19)

Ηλυσιακός – ΑΕΚ 3-2 (25-17, 21-25, 15-25, 25-21, 15-12)

ΖΑΟΝ – Θέτιδα 3-2 3-2 (23-25, 25-19, 25-19, 18-25, 15-12)

Κυριακή 26/10

Άρης – ΠΑΟΚ (19:30 ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)

ΖΑΟΝ 5 Παναθηναϊκός 5 Μίλωνας 5 Μαρκόπουλο 4 Ολυμπιακός 4 Πανιώνιος 4 Ηλυσιακός 2 ΠΑΟΚ 1 * ΑΟ Θήρας 1 ΑΕΚ 1 Θέτιδα 1 Άρης 0 *

*Άρης και ΠΑΟΚ έχουν ένα ματς λιγότερο