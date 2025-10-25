Νίκησε τον ΑΟ Θήρας και έκανε το 2/2 ο Μίλωνας

Ο Μίλωνας επικράτησε με 3-2 σετ του ΑΟ Θήρας, πετυχαίνοντας 2η σερί νίκη σε ισάριθμα ματς στην Volley league γυναικών

Η ομάδα του Κώστα Παπαδόπουλου κυριάρχησε πάνω από το φιλέ έχοντας 17 μπλοκ, ενώ είχε σε πολύ καλή μέρα τις Σάρις (20π.), Σαλκούτε (19π.) και Σεγκόβια (19π.). Από την άλλη πλευρά για τις ηττημένες κορυφαία ήταν η Μάασε με 19 πόντους, με την ομάδα των Κυκλάδων να μην εκμεταλλεύεται τα 25 λάθη του Μίλωνα έναντι των 17 δικών της.

Καλύτερα ξεκίνησε ο Μίλων στον αγώνα φτάνοντας γρήγορα στο 6-3 με πόντο της Σεγκόβια στην κόντρα μπάλα. Η Σαντορίνη όμως αντέδρασε άμεσα και ισοφάρισε σε 6-6 μετά από λάθος της Σεγκόβια.

Ο Μίλων προηγήθηκε και πάλι με 10-7 με τη Σάρις, με τη διαφορά να αυξάνεται ακόμη περισσότερο και να φτάνει στο 16-11 με πόντο της ίδιας αθλήτριας. Η Σαντορίνη αντέδρασε μειώνοντας σε 16-15 με πλασέ της Άμποτ και ισοφαρίζοντας σε 17-17 με λάθος της Σαλκούτε.

Το νέο προβάδισμα (20-18) που πήρε ο Μίλων αποδείχθηκε εύθραυστο, καθώς οι φιλοξενούμενες ισοφάρισαν σε 21-21 με μπλοκ της Πάβισιτς και πέρασαν μπροστά με 21-22 μετά από λάθος της Σεγκόβια. Στο 22-23 η Πάβισιτς πήρε επίθεση μετά από free ball αλλά την έστειλε άουτ, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία. Τελικά η ίδια αθλήτρια έκανε το 23-24, δίνοντας στην ομάδα της την ευκαιρία να κατακτήσει το πρώτο σετ. Ο Μίλων όμως «έσβησε» το σετ μπολ αυτό και η Σάρις με άσσο έβαλε και πάλι μπροστά την ομάδα της. Αυτή που έβαλε τέλος στο σετ ήταν η Αμαλία Σκουλούδη, η οποία με μπλοκ διαμόρφωσε το 27-25.

Στο δεύτερο σετ η Σαντορίνη μπήκε αποφασισμένη να ισοφαρίσει και προηγήθηκε πολύ γρήγορα με 2-6 χάρη σε άσσο της Ατσάντε, αναγκάζοντας τον Κώστα Παπαδόπουλο να καλέσει τάιμ-άουτ. Παρόλα αυτά οι νησιώτισσες συνέχισαν να αυξάνουν τη διαφορά φτάνοντας στο 2-8 με λάθος της Σαλκούτε και στο 6-12 με την Δημητριάδης. Οι γηπεδούχες αντέδρασαν και μείωσαν στο 12-14 με δύο πόντους της Σάρις, αλλά μία δύο άσσους από Γεννιτσαρίδη και Δημητριάδης το σύνολο του Ματέο Φρέσκι έφτασε και πάλι στο +4 (14-18). Από εκεί και πέρα η ομάδα της Σαντορίνης δεν κοίταξε πίσω, φτάνοντας στο 16-20 με επίθεση της Μάασε και ολοκληρώνοντας το σετ με 18-25 χάρη στη Δημητριάδης.

Στο τρίτο σετ ο ΑΟ Θήρας ξεκίνησε και πάλι πολύ καλά, φτάνοντας στο 2-5 με τρεις συνεχόμενους άσσους και το 2-8 με πλασέ της Πάβισιτς.. Ο Μίλων όμως έβγαλε αντίδραση, μείωσε σε 5-9 με λάθος της Μάασε και 10-12 με τη Σεγκόβια. Η Σάρις έκανε το σκορ 14-15 και η Αργυρίου ισοφάρισε για τον Μίλωνα. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό φτάνοντας στο 20-18 με κόντρα μπάλα της Σάρις και στο 21-18 με τη Σαλκούτε. Το πρώτο σετ μπολ ήρθε στο 24-21 με πόντο τη Σάρις, με την ίδια αθλήτρια να βάζει τέλος στο δεύτερο σετ στην επόμενη φάση (25-21).

Μετά τον τρόπο που έκλεισε το τρίτο σετ ο Μίλων ξεκίνησε και στο τέταρτο. Προηγήθηκε γρήγορα με 7-4 χάρη σε άσσο της Σκουλούδη, με τις φιλοξενούμενες να ισοφαρίζουν σε 10-10 με την Άμποτ. Από εκείνο το σημείο και μετά όμως ο Μίλων ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος, έφτασε στο 14-10 με μπλοκ της Σεγκόβια και το 20-13 με δύο λάθη της Σιρίνινα στον πρώτο χρόνο, με το ματς να τελειώνει με επίθεση της Σεγκόβια (25-19).