Κιαπίνι: «Μια σημαντική νίκη ψυχολογίας απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο»

Ο προπονητής της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού, Αλεσάντρο Κιαπίνι, μετά τη νίκη της ομάδας του κόντρα στον Πανιώνιο, τόνισε ότι ήταν ένα σημαντικό αποτέλεσμα ψυχολογίας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ήταν μια πολύ καλή νίκη κόντρα σε έναν σπουδαίο αντίπαλο στην έδρα του παρότι δεν είχε κόσμο το ματς .Εμείς ξεκινήσαμε λίγο νευρικά το παιχνίδι ειδικά στο πρώτο σετ και αντιμετωπίσαμε προβλήματα μέχρι να βρούμε ρυθμό.

Ωστόσο επανήλθαμε πολύ γρήγορα και καταφέραμε να ανταποκριθούμε πλήρως στις ανάγκες του αγώνα. Θεωρώ ότι πήγαμε καλά τακτικά και είχαμε πολύ μεγάλη συγκέντρωση σε κρίσιμα σημεία.

Πιστεύω ότι αυτό φάνηκε και στο τάι μπρέικ και σίγουρα αυτή ήταν μια σημαντική νίκη ψυχολογίας και βαθμολογίας. Αυτό το ματς τελειώνει και πλέον πάμε στα επόμενα ματς».