Ο ΠΑΟΚ ήταν καταιγιστικός απέναντι στον Φοίνικα Σύρου και χωρίς να του αφήσει κανένα περιθώριο αντίδρασης, επικράτησε με 3-0 στη πρεμιέρα της Volley League.

Ο Φοίνικας Σύρου μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και εκμεταλλεύτηκε τα σερβίς του Νέβοτ, που στόχευαν συνεχώς τον Τόρες, παίρνοντας μικρό προβάδισμα με 3-5. Ο ΠΑΟΚ όμως αντέδρασε γρήγορα· με τον Κοκκινάκη και τον Κουβανό να σκοράρουν σταθερά, πέρασε μπροστά με 10-9. Όταν στη συνέχεια μπήκε στην εξίσωση και ο Ερνάντεζ, ο «Δικέφαλος του Βορρά» άνοιξε τη διαφορά στο 17-14.

Οι Συριανοί μείωσαν σε 20-19, όμως ο Ερνάντεζ πήγε στο σερβίς και έκανε τη διαφορά: με έναν άσο και πιεστικά χτυπήματα που χάλασαν την υποδοχή του Φοίνικα, ο ΠΑΟΚ έφτασε στο 24-19, πριν ο Κόλεφ τελειώσει το σετ με μπλοκ για το 25-19 και το 1-0.

Το δεύτερο σετ εξελίχθηκε σε… παράσταση για έναν ρόλο. Ο Κόλεφ κυριάρχησε στο φιλέ με απανωτά μπλοκ, ενώ Τόρες, Κάρτεφ, Ερνάντεζ και Κοκκινάκης εκτελούσαν ασταμάτητα, στέλνοντας τον ΠΑΟΚ μπροστά με 9-5 και στη συνέχεια με 15-10. Το σετ φαινόταν «τελειωμένο» νωρίς, με τους ασπρόμαυρους να διατηρούν υψηλό ρυθμό και να φτάνουν στο 23-14. Με δύο ακόμη μπλοκ του Κόλεφ, ολοκλήρωσαν εύκολα το σετ με 25-14 και έκαναν το 2-0, σε ένα εντυπωσιακό σετ όπου κατέγραψαν 10 συνολικά μπλοκ!

Στο τρίτο σετ ο ρυθμός εξισορρόπησε. Ο ΠΑΟΚ πήρε πόντους από Τόρες και Κάρτεφ, ενώ για τον Φοίνικα ξεχώρισαν οι Ντεν Ντρις και Τρούχτσεφ. Ένα λάθος του Κωστόπουλου έφερε τον ΠΑΟΚ στο +3 (11-8), και στη συνέχεια δύο συνεχόμενοι άσοι του Ερνάντεζ αύξησαν τη διαφορά στο 14-9.

Ο Φοίνικας δεν τα παράτησε και με αντεπίθεση των Ντεν Ντρις και Μικελούτσι πλησίασε στο 17-15, ενώ το μπλοκ του Κωστόπουλου έφερε το σκορ στον πόντο. Εκεί όμως οι Ερνάντεζ και Κοκκινάκης έδειξαν την ποιότητά τους: με διαδοχικές επιθέσεις ξαναέδωσαν «αέρα» τεσσάρων πόντων στον ΠΑΟΚ (21-17), ο Κόλεφ πρόσθεσε ακόμη ένα μονό μπλοκ για το 23-18 και με μπλοκ άουτ του Μούχλια, ο «Δικέφαλος» ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 25-18 και καθαρή νίκη 3-0.

Τα σετ: 25-19, 25-14, 25-18