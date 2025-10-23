Μια βραδιά στο Ζηρίνειο

Το Ζηρίνειο άνοιξε τις πόρτες του και μας υποδέχτηκε σε μία από τις τελευταίες προπονήσεις πριν την επίσημη εντός έδρας πρεμιέρα του ΖΑΟΝ. Η ομάδα των βορείων προαστίων επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία με φιλοδοξίες αλλά και με ένα γήπεδο φρεσκοανακαινισμένο, έτοιμο για συγκινήσεις και όμορφες βολεϊκές στιγμές.

Ο ΖΑΟΝ επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία ή μάλλον πιο σωστά ήρθε για να μείνει. Η ομάδα της Κηφισιάς χτίζει ένα πρότζεκτ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ψάχνοντας τη διαδρομή για τα χρόνια της δόξας που έζησε κάποιες δεκαετίες παλιότερα. Ο Ζηρίνειος Αθλητικός Όμιλος Νεανίδων έχει μια βαριά και ιστορική φανέλα στο βόλεϊ των γυναικών. Ωστόσο για να συναντήσεις κανείς τις μέρες δόξας πρέπει να γυρίσει στις δεκαετίες του 70’ και του 80’. Η τελευταία λάμψη ήταν η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2002. Από εκεί και πέρα ήρθαν τα δύσκολα. Μετά από ταλαιπωρία 19 ετών το 2022 επέστρεψε στη Volley League αλλά δεν μακροημέρευσε. Φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η ομάδα των βορείων προαστίων θέτει τις βάσεις για μια σεζόν που θα είναι η αρχή μιας νέας εποχής.

Το ταξίδι ξεκινάει

Η φετινή διαδρομή ξεκίνησε με εκτός έδρας παιχνίδι για τον ΖΑΟΝ. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για το πρώτο παιχνίδι στο ανακαινισμένο Ζηρίνειο. Το Κλειστό Γήπεδο της Κηφισιάς έχει γίνει ένα πραγματικό στολίδι και όλοι περιμένουν με αγωνία να πατήσουν αγωνιστικό χώρο.

Τοποθετήθηκε τάραφλεξ υψηλής ποιότητας, προστέθηκαν θέσεις VIP ενώ το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι οι led διαφημιστικές πινακίδες και φυσικά οι τεράστιες οθόνες.

Οι παίκτριες περιμένουν τις... εκπλήξεις καθώς ένα πρώτο τεστ που έγινε στις οθόνες εμφάνισε τις ατομικές φωτογραφίες των αθλητριών καθώς και άλλα εντυπωσιακά γραφικά.

Το Κλειστό Γυμναστήριο "Ιωάννης Ζηρίνης" ανακαινίστηκε με τη βοήθεια του Δήμου Κηφισιάς. Η χωρητικότητά του αγγίζει τις 1.100 θέσεις ωστόσο το βασικό κομμάτι της ανακαίνισης έχει να κάνει με τον αγωνιστικό χώρο αλλά και τις μεγαλοπρεπείς οθόνες του γηπέδου.

Μπάμπης Μυτσκίδης: Ο... καπετάνιος

Ο προπονητής του ΖΑΟΝ είναι ο άνθρωπος που οδήγησε την ομάδα στη μεγάλη κατηγορία. Στα χέρια του έχει ένα ρόστερ με πολύ ποιότητα και που αφήνει υποσχέσεις για κάτι καλό. Στόχος είναι ένα βήμα τη φορά και παράλληλα να δει το πανέμορφο, πλέον, Ζηρίνειο να γεμίζει.

Η νίκη επί του Ηλυσιακού ήταν ένα καλό αποτέλεσμα για μας. Θεωρώ, όπως είχα πει, δεν ήταν αρκετά καλό παιχνίδι για τον κόσμο, αλλά μετράει πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Ήταν μια πρεμιέρα, υπήρχε το άγχος της πρεμιέρας. Από κει και πέρα εμείς κάναμε τη δουλειά μας. Τα κορίτσια κάναν τη δουλειά τους, ήταν πάρα πολύ σοβαρές σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Πιστεύω δεν αφήσαμε τον αντίπαλο να πιστέψει ότι μπορεί να πάρει κάτι απ' το παιχνίδι. Έχει γίνει μια προσπάθεια στο ΖΑΟΝ σε όλα τα μεγέθη. Έχουνε φτιάξει ένα εξαιρετικό γήπεδο και ανυπομονούμε και εμείς να παίξουμε το Σάββατο. Θέλουμε πραγματικά να γεμίσουμε το γήπεδο με κόσμο και να απολαύσει ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι.

Έχουμε φέρει παίκτριες που έχουνε παίξει σε υψηλό επίπεδο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτός που έχει ανέβει είναι ο πρώτος που θέλουν να κερδίσουν όλοι και πρέπει να τον βάλουν από κάτω. Από κει και πέρα, εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας.

Θέλουμε να παλεύουμε σε όλα τα παιχνίδια με όποιον και να παίζουμε. Βεβαίως ο στόχος μας είναι η νίκη. Κάποιες φορές θα το καταφέρουμε, κάποιες φορές δεν θα έρθει. Αλλά πάνω απ' όλα θέλουμε να αγωνιζόμαστε με όλες τις δυνάμεις που έχουμε.

Υπάρχουν κάποιες έμπειρες παίκτριες οι οποίες έχουνε πολύ μεγάλες παραστάσεις. Οπότε πιστεύω θα βοηθήσουν και τις μικρές ηλικιακά παίκτριες οι οποίες είναι, κατά την άποψή μου, εν εξελίξει. Και αυτό που είπατε πριν για το γήπεδο, είναι ένα γήπεδο πρόσφατα ανακαινισμένο, πολύ όμορφο. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό boost. Προσκαλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να παρακολουθήσει από κοντά το παιχνίδι του Σαββάτου και να δει ένα πραγματικά υπέροχο γήπεδο.

Μια λίμπερο με ρόλο ηγέτη

Η Μαριάννα Μπελιά μπορεί να είναι νέα ηλικιακά αλλά έχει αρκετά χρόνια παρουσίας σε ομάδες πρωταθλητισμού. Στον φετινό ΖΑΟΝ έχει όχι μόνο ρόλο βασικής λίμπερο αλλά και μιας παίκτριας που μπορεί να καθοδηγήσει τις νεαρότερες.

Η ομάδα του ΖΑΟΝ και αυτοί που τη διοικούν έχουνε βάλει πολύ ψηλά τον πήχη. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Η αλήθεια είναι πως είμαι από τα άτομα που όντως έχουνε αρκετή εμπειρία. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να βοηθήσω τις μικρότερες συμπαίκτριες. Εννοείται και να βοηθηθώ από πολλές συμπαίκτριές μου.



Σίγουρα υπάρχει πίεση, γιατί, όπως είπα και πριν, έχουνε βάλει ψηλά τον πήχη. Παντού υπάρχει, θεωρώ, πίεση αλλά μια χαρά, όλα καλά.

Έχουνε κάνει απίστευτη δουλειά μες στο γήπεδο. Νομίζω όλες οι ομάδες που έρθουνε θα το πούνε. Είναι πολύ καλά γενικά όλα αυτά που κάνει η διοίκηση στην ομάδα μας. Θεωρώ θα πάει πολύ καλά.

Η ομάδα έχει ως αρχικό στόχο την καθιέρωση στη Volley League, έτσι και εμένα εννοείται έχουμε τους ίδιους στόχους. Και φυσικά να οδηγήσουμε την ομάδα στα play-off.

Με φόρα από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Η Γαλλίδα πασαδόρος Νίνα Στοίλκοβιτς αναλαμβάνει... μπακέτα ώστε να καθοδηγήση την ομάδα του ΖΑΟΝ. Λίγες εβδομάδες μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ταϊλάνδης, όπου με τη Γαλλία έφτασε στα προημιτελικά, φόρεσε τη φανέλα του ΖΑΟΝ και ετοιμάζεται για τη νέα της πρόκληση.

Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ. Νιώθω πολύ καλά και ότι υπάρχει ένας καλός τρόπος δουλειάς. Δουλεύουμε πολύ και μου αρέσει το πώς χτίζεται η ομάδα. Είμαστε ακόμα καινούργιες μεταξύ μας, φυσικά, αλλά πηγαίνουμε στον σωστό δρόμο.

Δεν νιώθουμε την πίεση από έξω. Ο σύλλογος μας υποστηρίζει πραγματικά και μας παρέχει όλα τα απαραίτητα για να δουλέψουμε.

Είμαστε ένας μικρός σύνδεσμος μεταξύ όλων. Οπότε, είναι δουλειά μας να δημιουργήσουμε καλή επικοινωνία μεταξύ μας: με την ακραία, την υποδοχέα, τη λίμπερο ή την διαγώνιο. Τα κορίτσια είναι πολύ καλά, οπότε είναι εύκολο να επικοινωνήσεις.

Έχω ήδη περάσει μερικά καλοκαίρια στην Ελλάδα, οπότε πάντα ένιωθα καλά. Αγαπώ τη χώρα, αγαπώ τους ανθρώπους. Η φιλοξενία είναι τόσο ωραία, οπότε νιώθω υπέροχα εδώ.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ήταν η πρώτη φορά που παίξαμε σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μετά από 50, περισσότερα από 50 χρόνια, νομίζω 52, κάτι τέτοιο. Φυσικά χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να χτιστεί αυτή η Γαλλική εθνική ομάδα.

Και για μένα προσωπικά, είμαι εκεί για 10 χρόνια και ήταν ένα πολύ μεγάλο όνειρο να παίξω σε αυτό το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα."

Ήμασταν συνειδητοποιημένοι ότι μπορούσαμε να κάνουμε κάτι πολύ καλό και ήταν πραγματικά ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Αλλά παρόλα αυτά θέλαμε λίγο περισσότερο και νομίζω γι' αυτό ήταν τόσο δύσκολο να αποδεχτούμε την ήττα από τη Βραζιλία στα προημιτελικά.

Η wondergirl της νέας γενιάς

Η Ελπίδα Τικμανίδου είναι μόλις 17 ετών. Παρόλα αυτά έχει καταφέρει να τραβήξει τα βλέμματα αφού λογίζεται, και όχι άδικα, ως το μεγάλο ταλέντο της νέας γενιάς. Με την εθνική ομάδα γυναικών έκανε ήδη τις πρώτες της συμμετοχές και βρέθηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ταϊλάνδης

Έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Έχουμε δεθεί με την ομάδα. Έχουμε γίνει μια γροθιά. Η μία παλεύει για την άλλη. Έχουμε απίστευτο κλίμα στις προπονήσεις. Γελάμε και γενικά όλο το vibe της προπόνησης και μέσα στα παιχνίδια είναι υπέροχο.



Περιμένουμε να χτίσουμε μία ομάδα η οποία θα έχει μέλλον. Είμαστε όλες σε νεαρή ηλικία και θέλουμε να καταφέρουμε το καλύτερο δυνατό.

Όσον αφορά την προσοχή που έπεσε σε εμένα προσπαθώ να το διαχειριστώ με τον πιο θετικό τρόπο και να καταφέρω τους προσωπικούς μου στόχους.

Θέλουμε να κατακτήσουμε τους στόχους μας, οι οποίοι είναι να εδραιωθούμε στην Volley League και να καταφέρουμε να κατακτήσουμε όσο δυνατόν υψηλή θέση το πρωτάθλημα. Και να τελειώσει χωρίς τραυματισμούς και με υγεία όλων μας.

Η εθνική ομάδα ήταν κάτι αξέχαστο, κάτι μοναδικό. Ελπίζω στο μέλλον να υπάρξουν αντίστοιχες εμπειρίες και για μένα και για τα υπόλοιπα κορίτσια.

Ο ΖΑΟΝ θα υποδεχτεί τη Θέτιδα στο παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής και, όπως ανέφερε ο κόουτς Μυτσκίδης, παιχνίδι με παιχνίδι θα θέτονται εκ νέου οι στόχοι της ομάδας. Το ταλέντο υπάρχει, το πρότζεκτ έχει μπει σε ράγες και η ομάδα της Κηφισιάς καλείται να... μιλήσει εντός αγωνιστικού χώρου και να κάνει ταμείο σε περίπου οκτώ μήνες. Μέχρι τότε τα χαμόγελα θα γεμίζουν τις προπονήσεις!