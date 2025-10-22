Διαβασμένος, προσεκτικός, κερδισμένος

Το δείγμα του Ολυμπιακού ήταν θετικό απέναντι στην Άστεριξ Μπέβερεν. Οι ερυθρόλευκες είχαν την ουσία είχαν και το περιτύλιγμα και ταξιδεύουν σε μια βδομάδα στη Βέλγιο έχοντας ως προίκα από το πρώτο παιχνίδι το 3-0 και την ψυχολογία.

Παιχνίδια σε αυτή τη χρονική περίοδο και με υψηλό διακύβευμα είναι πάντα επικίνδυνα και κρύβουν εκπλήξεις. Ο Ολυμπιακός είχε απέναντί του μια ομάδα αξιόλογη σαν την Άστεριξ Μπέβερεν και όχι μια ομάδα χαμηλού επιπέδου. Παρόλα αυτά έκανε το παιχνίδι να μοιάζει απλό έχοντας λύσεις και κυρίως ηρεμία. Ο Κοβάσεβιτς δε χρειάστηκε να κάνει περίπλοκα πράγματα και πειραματισμούς. Η εξήγηση του 3-0 είναι πολύ απλή και ξεκάθαρη.

Αρχικά, ο Ολυμπιακός όπως και πέρυσι έτσι και φέτος διαθέτει μια καλή πασαδόρο. Η Ντι Ιούλιο έκανε καλή εμφάνιση και δημιούργησε καλές προϋποθέσεις για την ομάδα της. Είναι χαρακτηριστικό πως η Ιταλίδα έχει την άνεση να δημιουργεί καλές προϋποθέσεις ακόμα και σε δύσκολες περιπτώσεις, ακόμα και σε κόντρα μπάλες που φαίνονται χαμένες ψάχνοντας κατά κύριο λόγο την Κούμπουρα με ψηλές μπάλες αφού η διαγώνια των ερυθρολεύκων μπορεί να τις αξιοποιήσει.

Επιπλέον, οι ερυθρόλευκες είναι φανερό από τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν ότι έχουν μια ισχυρή μπροστά ζώνη. Η Εμμανουηλίδου εξακολουθεί να είναι σε καλή κατάσταση, όπως και πέρυσι, και η Στεβάνοβιτς πλάι της είναι επίσης μια δυναμική παρουσία που χαλάει αντίπαλες επιθέσεις. Η Εμμανουηλίδου ωστόσο έδειξε για τα καλά ότι είναι μια πληθωρική παρουσία στη μπροστά ζώνη. Τα 6 μπλοκ της είναι στοιχείο που σε παιχνίδια σαν αυτό μπορούν να δώσουν όχι μόνο ουσία αλλά και ένα απαραίτητο boost που από τη μία ανεβάζει την ομάδα της και από την άλλη προσθέτει άγχος και πίεση στην απέναντι πλευρά.

Μπορεί οι 4 άσσοι του Ολυμπιακού να μην είναι τρομερό νούμερο αλλά είναι ξεκάθαρο ότι στόχος της ομάδας είναι να πιέσει σε κάθε περιστροφή. Ακόμα και τα σερβίς που δεν έδωσαν άμεσο πόντο προβλημάτισαν την εύθραυστη βελγική υποδοχή και αυτό αξιοποιήθηκε στο έπακρο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός είχε πολύ καλά ποσοστά στην κόντρα μπάλα και γέμισε αυτοπεποίθηση στην ομάδα του Κοβάσεβιτς.

Η περσυνή σεζόν ήταν σχεδόν άριστη για την Κούμπουρα και αυτό ήταν βαρόμετρο για την έκβασή της. Δεν είναι εύκολο για καμία αθλήτρια να κάνει και δεύτερη συνεχόμενη σεζόν παίζοντας στα.. κόκκινα από τη μέρα 1 μέχρι και τον Μάιο ωστόσο η εικόνα της Κούμπουρα ήταν πέρα για πέρα θετική και πάλι. Η διαγώνια των Πειραιωτών δείχνει μια επιλογή αξιόπιστη και σίγουρη στην επίθεση και αυτό πάντα μπορεί να απλοποιήσει τα πράγματα.

Αυτό ήταν μόλις το δεύτερο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού και το δείγμα ήταν θετικό. Σίγουρα ήταν καλύτερο σε σχέση με την πρεμιέρα της Volley League όπου παρουσιάστηκαν σκαμπανεβάσματα. Αυτό ωστόσο είναι λογικό και αναμενόμενο όταν μιλάμε για Οκτώβριο και πρεμιέρα. Η ουσία είναι πως ο Ολυμπιακός πήρε το απόλυτο προβάδισμα πρόκρισης για την επόμενη φάση και κυρίως κερδίζει χρόνο στο μοντάρισμα της ομάδας το οποίο είναι πάντα ζήτημα εβδομάδων και ίσως και μηνών.