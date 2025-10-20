MENU
Πρεμιέρα με δύο τηλεοπτικούς αγώνες - Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Η νέα σεζόν της Volley League ξεκινά χωρίς κάποιο μεγάλο ντέρμπι στην πρεμιέρα, αλλά με δύο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις που θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την ΕΡΤ Sports.

Πρόκειται για τα παιχνίδια ΠΑΟΚ - Φοίνικας Σύρου και Παναθηναϊκός - Φλοίσβος, ενώ υπάρχουν και δύο τροποποιήσεις σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό.

Η αυλαία της διοργάνωσης θα ανοίξει την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται στο PAOK Sports Arena τον Φοίνικα Σύρου στις 19:00.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, όπου ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου στο γυμναστήριο Μετς στις 20:30, επίσης σε μετάδοση από την ΕΡΤ Sports.

Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί με τον αγώνα ΟΦΗ - ΑΟΠ Κηφισιάς που αναβλήθηκε λόγω της συμμετοχής του πρώτου στο Βαλκανικό Κύπελλο. 

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Volley League

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

  • Γυμναστήριο PAOK Sports Arena 19.00 (EΡΤ Sports ΤV): Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

  • Γυμναστήριο Μετς (χωρίς θεατές): 20:30 (EΡΤ Sports ΤV): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

  • Γυμναστήριο Κροίσος Πέρσης Νέα Σμύρνη, 18:30 (Live Streaming ESAP TV): Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea
  • Γυμναστήριο Ανδρέας Βαρίκας 19:45 (Live Streaming ESAP TV - Panionios TV): Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

  • Γυμναστήριο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο, 17:00 (Live Streaming ESAP TV): Ο.Φ.Η. – Α.Ο.Π. Κηφισιάς
