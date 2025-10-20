Πρεμιέρα με δύο τηλεοπτικούς αγώνες - Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Η νέα σεζόν της Volley League ξεκινά χωρίς κάποιο μεγάλο ντέρμπι στην πρεμιέρα, αλλά με δύο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις που θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την ΕΡΤ Sports.

Πρόκειται για τα παιχνίδια ΠΑΟΚ - Φοίνικας Σύρου και Παναθηναϊκός - Φλοίσβος, ενώ υπάρχουν και δύο τροποποιήσεις σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό.

Η αυλαία της διοργάνωσης θα ανοίξει την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται στο PAOK Sports Arena τον Φοίνικα Σύρου στις 19:00.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, όπου ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου στο γυμναστήριο Μετς στις 20:30, επίσης σε μετάδοση από την ΕΡΤ Sports.

Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί με τον αγώνα ΟΦΗ - ΑΟΠ Κηφισιάς που αναβλήθηκε λόγω της συμμετοχής του πρώτου στο Βαλκανικό Κύπελλο.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Volley League

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Γυμναστήριο PAOK Sports Arena 19.00 (EΡΤ Sports ΤV): Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Γυμναστήριο Μετς (χωρίς θεατές): 20:30 (EΡΤ Sports ΤV): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Γυμναστήριο Κροίσος Πέρσης Νέα Σμύρνη, 18:30 (Live Streaming ESAP TV): Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea

Γυμναστήριο Ανδρέας Βαρίκας 19:45 (Live Streaming ESAP TV - Panionios TV): Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025