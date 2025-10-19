Δεν είναι μύθος, έχουμε σπουδαίο πρωτάθλημα

Η 1η αγωνιστική της Volley League ολοκληρώθηκε και οι οιωνοί επιβεβαιώθηκαν. Η φετινή Volley League είναι άκρως ενδιαφέρουσα και αξίζει την προσοχή μας. Στα έξι παιχνίδια της πρεμιέρας δύσκολα ένας θεατής έμενε αδιάφορος και οι εκπλήξεις αναμένεται να γίνονται όλο και περισσότερες στην πορεία.

Το επίπεδο των φαβορί και των διεκδικητών του τίτλου ήταν υψηλό και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι είδηση πως Πανιώνιος, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν καλές ομάδες. Το πρωτάθλημα έγινε τόσο ενδιαφέρον και απρόβλεπτο γιατί οι ομάδες που ακολουθούν ανέβηκαν επίπεδο και είναι πέρα για πέρα δύσκολο να προβλέψουμε τι μπορεί να συμβεί από τη θέση 4 έως και τη θέση 12 της βαθμολογίας.

Αν τα πράγματα ήταν κάπως πιο προβλέψιμα αυτό συνέβη σε δύο μόλις γήπεδα, σχεδόν στην ίδια γειτονιά. Στο Μετς και στα Ηλύσια ο Παναθηναϊκός και ο ΖΑΟΝ ήταν οι ομάδες που επικράτησαν χωρίς περιπέτειες. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι στο 100% ετοιμότητας, κάθε άλλο μάλιστα. Η απουσίες των Χατζηευστρατιάδου και Λαμπρόβσκα (ναι έτσι πρέπει να συνηθίσουμε τη Φεντούτσιο καθώς έχει πλέον το όνομα του συζύγου της) είναι ουσιαστικές και μπορούν να κάνουν τον Παναθηναϊκό πολύ καλύτερο. Ωστόσο όταν υπάρχουν εναλλακτικές όπως η Παπαγεωργίου και η Κωνσταντίνου το πρόβλημα περιορίζεται ειδικά όταν μιλάμε για παιχνίδια που δεν είναι ντέρμπι.

Ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει αρκετά και συγκεκριμένα έχει αλλάξει βασικά γρανάζια του παιχνιδιού του όπως η πασαδόρος και η διαγώνια. Αυτό πάντα σημαίνει ότι χρειάζεται χρόνος και υπομονή. Ακόμα και όταν η νέα πασαδόρος λέγεται Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, με ποιότητα και εμπειρία, απαιτείται χρόνος προσαρμογής ώστε η ομάδα να βρει τα πατήματά της. Το γεγονός ωστόσο ότι η Γουάιτ και η Μπένετ είναι σε καλή κατάσταση και έχουν άνεση στο επιθετικό κομμάτι μπορεί να δώσει ώθηση στην ομάδα στο πρώτο κομμάτι της σεζόν.

Όσον αφορά τον ΖΑΟΝ που επίσης πανηγύρισε νίκη με 0-3 είναι σίγουρα μια ομάδα που θα μας απασχολήσει. Ο Μυτσκίδης έχει στα χέρια του ένα ρόστερ που συνδυάζει νεαρές και ταλαντούχες αθλήτριες αλλά και ποιοτικές έμπειρες. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η Κατερίνα Γιώτα των τεσσάρων μπλοκ ήταν μια από τις πρωταγωνίστριες της μέρας. Ο ΖΑΟΝ δεν πάτησε ιδιαίτερα το γκάζι και αυτό γιατί ο Ηλυσιακός στην πρεμιέρα ήταν γεμάτος άγχος και νευρικότητα κάνοντας σχεδόν τα διπλάσια λάθη από τον αντίπαλο. Παρόλα αυτά, πέρα από την Τικμανίδου που δεν αγωνίστηκε πολύ, η Κραϊντούμπα είναι μια παίκτρια που φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει τη φετινή σεζόν.

Τα βλέμματα σίγουρα έπεσαν στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Πανιώνιο και αυτό κυρίως γιατί όλοι θέλανε να δούνε στο γήπεδο την ομάδα που λογίζεται ως φαβορί. Η αλήθεια είναι πως η ΑΕΚ, έχοντας και φόρα μετά το Βαλκανικό Κύπελλο, ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική και ζόρισε τον Πανιώνιο. Το χαρακτηριστικό του Πανιωνίου, όμως, είναι πως διαθέτει βάθος που δεν έχει καμία άλλη ομάδα και που σε μια μέτρια βραδιά δεν έχει πρόβλημα στο να αλλάξει το ρυθμό και να πάρει αυτό που θέλει. Η Ριστίσεβιτς (πρώην Μπούσα) και η Ατανασίεβιτς δεν… απογειώθηκαν ωστόσο είναι εντυπωσιακό πως παίκτριες σαν τη Λαμπρούση παραμένουν όχι μόνο σε πολύ υψηλά στάνταρ αλλά μπορούν να ξεχωρίσουν σε μια ομάδα με τόσα αστέρια. Η Ελληνίδα κεντρικός σταμάτησε στους 18 πόντους και έκανε σαφές το ότι φέτος, αντίθετα με πέρυσι, θα είναι πρωταγωνίστρια στην ομάδα της. Η ΑΕΚ σίγουρα έχει κέρδη από το παιχνίδι και με βάση την εικόνα της υπάρχουν υποσχέσεις για κάτι καλό ενώ για τον Πανιώνιο αυτό ήταν απλά η αρχή.

Για τους λίγο ψυλλιασμένους η νίκη του Μίλωνα κόντρα στον ΠΑΟΚ δεν ήταν ούτε έκπληξη ούτε ήρθε από το πουθενά. Η εξήγηση είναι τόσο απλή όσο ακούγεται, δηλαδή από τη μία υπάρχει ένας ΠΑΟΚ πολύ διαφοροποιημένος σε σχέση με πέρυσι και έχοντας έναν προπονητή που βρίσκεται στην ομάδα μόλις λίγες εβδομάδες ενώ από την άλλη έχουμε μια ομάδα χωρίς σταρ αλλά με ποιότητα, αρχές και κυρίως με έναν προπονητή έμπειρο και… μπαρουτοκαπνισμένο. Ο Μίλωνας είχε αρκετές παίκτριες που διακρίθηκαν αλλά αυτή που είναι η πηγή της ενέργειας είναι η Χάτσον. Μπορεί το «Λιθουανή βολεϊμπολίστρια» να μην ακούγεται πολλά υποσχόμενο ωστόσο η ακραία του Μίλωνα, και παράλληλα αρχηγός, είναι η παίκτρια που μοιάζει η αρχή και το τέλος. Το δυνατό χαρτί των πρασινόμαυρων όμως είναι ότι έχουν χημεία από πολύ νωρίς κάτι που αντίθετα θέλει χρόνο για να το αποκτήσει ο ΠΑΟΚ. Παρότι έκανε καλό παιχνίδι η Τάουνμπνερ, που αποτελεί ερωτηματικό αλλά κέρδισε τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα, η Σαντιάγο έμεινε στα ρηχά. Η Πορτορικανή είναι ένας παράγοντας που θα ανεβάσει κατακόρυφα τον δικέφαλο όταν βρει ρυθμό αλλά στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν αυτό έμεινε στη θεωρία.

Θέμα χρόνου υπάρχει και στον Ολυμπιακό που παρόλα αυτά δεν έπεσε θύμα έκπληξης. Το ξέραμε και το αναφέραμε ήδη πως η Θέτιδα ήταν και παραμένει μια ομάδα πέρα για πέρα αξιόμαχη που θα κάνει ζημιές και φέτος. Και αν δε… λιποθυμούσε από το άγχος στο τέταρτο σετ θα είχε ήδη πάρει βαθμό και θα έκανε την πρώτη ζημιά. Ο Ολυμπιακός έχει την εμπειρία και την ποιότητα και κυρίως έχει μια Κούμπουρα που συνεχίζει όπως ακριβώς τελείωσε την περασμένη σεζόν. Είναι όμως και μια ομάδα με πολύ ισχυρή μπροστά ζώνη. Στο κομμάτι των κεντρικών ο Ολυμπιακός ενδεχομένως να είναι λίγο πιο μπροστά από κάθε άλλη ομάδα και αυτό έπαιξε κομβικό ρόλο στην πρεμιέρα καθώς όχι μόνο οι κεντρικές σταμάτησαν σε διψήφιο αριθμό πόντων αλλά ήταν και ο λόγος που το μπλοκ άμυνα έκανε θράυση.

Last but not least το παιχνίδι της Σαντορίνης. Επίσης αρκετά προβλέψιμο καθώς όσοι είχαν δει παιχνίδια των δύο ομάδων στην περίοδο της προετοιμασίας ήξεραν ότι μια εύκολη νίκη για τη μία ή την άλλη πλευρά έμοιαζε απίθανο σενάριο. Το Μαρκόπουλο αφενός έχει μια εκπληκτική διαγώνια όπως η Τζόνσον και αφετέρου έχει μια πολύ ψηλή ομάδα κάτι που εξηγεί τους 17 πόντους από μπλοκ. Ο ΑΟ Θήρας είναι πιο ισορροπημένη ομάδα αλλά εμφάνισε κενά διαστήματα σε κομβικά σημεία του αγώνα κάτι που κόστισε αρχικά το τέταρτο σετ και εν τέλει και το παιχνίδι συνολικά. Η Τουλγαρίδου είναι μια λίμπερο που όχι μόνο αντέχει στην υποδοχή αλλά μπορεί να γεμίσει ενέργεια την ομάδα της και η αλήθεια είναι πως αυτό συνέβη σε μεγάλο μέρος του ματς. Παρόλα αυτά το βόλεϊ είναι παιχνίδι λεπτομερειών και οι λεπτομέρειες ήταν υπέρ του Μαρκόπουλου χωρίς αυτό να σημαίνει καταστροφή για την ομάδα της Σαντορίνης.

Στην πρεμιέρα δύσκολα μπορούμε να ορίσουμε τον μεγάλο νικητή ή την απογοήτευση της ημέρας. Το αντίθετο μάλιστα, έγινε σαφές ότι όλοι μπορούν να διεκδικήσουν κάτι από το πρωτάθλημα αλλά αυτό θα το επιβεβαιώσουμε εν καιρώ.

ΥΓ: Διορθώνουμε! Μπορούμε να ορίσουμε νικητή της αγωνιστικής. Λέγεται Πέννυ Ρόγκα και ποτέ δεν θα είναι αρκετό να το υπενθυμίζουμε…