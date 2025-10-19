Ο Φλοίσβος «καθάρισε» τον Πανιώνιο και πέρασε στα προημιτελικά

Ο Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στη Νέα Σμύρνη και πήρε μια καθαρή νίκη με 3-0 σετ απέναντι στον Πανιώνιο, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή του στα προημιτελικά του League Cup «Νίκος Σαμαράς».

Με κορυφαίο τον Χέρμανς Έγκλεσκαλνς, ο οποίος σταμάτησε στους 23 πόντους, η ομάδα του Κώστα Αρσενιάδη πήρε το εισιτήριο για την οκτάδα.

Στην επόμενη φάση, ο Φλοίσβος θα αναμετρηθεί με την Κηφισιά, που λίγες ώρες νωρίτερα επικράτησε με 3-2 της Καλαμάτας 80, σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι.

Το ματς

Ο Φλοίσβος ξεκίνησε δυναμικά το παιχνίδι, επιβάλλοντας τον ρυθμό του από τα πρώτα λεπτά (7-2). Αν και ο Πανιώνιος προσπάθησε να αντιδράσει, η ποιότητα του Κόβαρ έκανε τη διαφορά στο φινάλε του πρώτου σετ, το οποίο οι φιλοξενούμενοι κατέκτησαν με 17-25.

Στο δεύτερο σετ, οι γηπεδούχοι παρουσιάστηκαν πιο συγκεντρωμένοι, μένοντας κοντά στο σκορ μέχρι το τέλος. Ωστόσο, ο Φλοίσβος «μίλησε» στα κρίσιμα σημεία, φτάνοντας στο 22-25 και το 0-2.

Το τρίτο σετ ήταν το πιο αμφίρροπο, με τις δύο ομάδες να βαδίζουν πόντο-πόντο. Από το 16-16 κι έπειτα, οι Κόβαρ και Έγκλεσκαλνς ανέλαβαν δράση, οδηγώντας τον Φλοίσβο στο +3 (17-20). Ο Λετονός διαγώνιος «χτύπησε» με άσο για το 17-22, φέρνοντας την ομάδα του μια ανάσα από τη νίκη. Παρότι ο Πανιώνιος μείωσε σε 23-24, ένα χαμένο σερβίς του Αντράντε έδωσε τη νίκη στον Φλοίσβο.

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Μενεσλής, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Επόπτες: Μουζακίτη, Τσεκούρας, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 4-8, 13-16, 16-21, 17-25

2ο σετ: 8-7, 16-14, 18-21, 22-25

3ο σετ: 7-8, 15-16, 17-21, 23-25

*Οι πόντοι του Πανιωνίου προήλθαν από 6 άσσους, 30 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων και του Φλοίσβου προήλθαν από 6 άσσους, 35 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (17-25, 22-25, 23-25) σε 96'

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (Αργύρης Ψάρρας): Μπούσα 13 (10/26 επ., 3 άσσοι), Δρογκάρης 2 (2/2 επ.), Μπίσετ 5 (2/6 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Κάτιτς 8 (7/17 επ., 1 μπλοκ, 71% υπ. - 57% άριστες), Αντράντε 10 (8/18 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 29% υπ. - 23% άριστες), Μπάσης 3 (3 μπλοκ) / Γκρίλλας (λ, 62% υπ. - 38% άριστες), Παλέντζας, Χατζηνικολάου (67% υπ. - 33% άριστες), Δανιήλ 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ).

Α.Ο. ΦΛΟΙΣΒΟΣ (Κώστας Αρσενιάδης): Κόβαρ 6 (5/11 επ., 1 άσσος, 60% υπ. - 60% άριστες), Χαραλαμπίδης 6 (4/4 επ., 2 μπλοκ), Μελλές 4 (3/3 επ., 1 άσσος), Βαν Γκάρντερεν 7 (4/18 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Βιλιμάνοβιτς 1 (1 μπλοκ), Έγκλεσκαλνς 23 (19/34 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ) / Εφραιμίδης (λ, 52% υπ. - 35% άριστες), Σωνάκης (λ).

Τα αποτελέσματα της προκριματικής φάσης του League Cup «Νίκος Σαμαράς»

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

ΑΟΠ Κηφισιάς - ΑΟ Καλαμάτα 80 Affidea 3-2 (25-20, 19-25, 25-20, 17-25, 15-11)

Πανιώνιος ΓΣΣ - ΑΟ Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου 0-3 (17-25, 22-25, 23-25)

Τα ζευγάρια των προημιτελικών