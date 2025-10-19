Η Κηφισιά πήρε το... θρίλερ με την Καλαμάτα και προκρίθηκε στα προημιτελικά

Στα προκριματικά του League Cup «Νίκος Σαμαράς», η Κηφισιά χρειάστηκε να φτάσει μέχρι το τάι μπρέικ για να κάμψει την αντίσταση της Καλαμάτας και να πάρει τη νίκη με 3-2 σετ, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Το παιχνίδι στο Ζηρίνειο ήταν συναρπαστικό, με συνεχείς ανατροπές και δυνατές μονομαχίες. Οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν στα σετ, μέχρι το φινάλε όπου η Κηφισιά έδειξε μεγαλύτερη ψυχραιμία και πήρε τη νίκη.

Η Κηφισιά στην οκτάδα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον νικητή του αγώνα Πανιώνιος - ΑΟ Φλοίσβος που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Ρώσος διαγώνιος της Κηφισιάς Ευγκένι Μπάνοφ κατέκτησε το βραβείο του MVP της αναμέτρησης μετά τους 28 πόντους που πέτυχε με 25/44 επιθέσεις, 2 άσσους και 1 μπλοκ.

Στο πρώτο σετ, οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο από νωρίς. Ο Φράγκος και ο Μπόρις οδήγησαν επιθετικά την ομάδα του Νίκου Ζαλμά, ενώ τα καλά σερβίς του Στάνκοφ έδωσαν προβάδισμα που η Κηφισιά δεν έχασε ποτέ, φτάνοντας στο 25-20.

Η Καλαμάτα απάντησε δυναμικά στο δεύτερο σετ. Με εξαιρετική απόδοση στο μπλοκ και τους Μάρκου και Κομητούδη σε μεγάλη μέρα, πήρε προβάδισμα από νωρίς και διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος, ισοφαρίζοντας με 19-25.

Το τρίτο σετ κύλησε αρχικά ισορροπημένα, ωστόσο η Κηφισιά εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των φιλοξενούμενων και με καθοριστικά χτυπήματα του Φράγκου ανέκτησε το προβάδισμα με 25-20.

Η ομάδα του Άκη Χατζηαντωνίου δεν τα παράτησε. Με όπλο το σερβίς και τους Μάρκου και Λίσον να ξεχωρίζουν, η Καλαμάτα κυριάρχησε στο τέταρτο σετ και το κατέκτησε με 17-25, στέλνοντας το ματς στο τάι μπρέικ.

Εκεί, η Κηφισιά έδειξε χαρακτήρα. Προηγήθηκε με 9-5 χάρη στους Μπάνοφ και Φράγκο, διατήρησε την ψυχραιμία της στα κρίσιμα σημεία και έφτασε στη νίκη με 15-11, πανηγυρίζοντας την πρόκριση.

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Βελώνης, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Κώτσιας, Τομαράς, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-13, 21-17, 25-20

2ο σετ: 5-8, 10-16, 14-21, 19-25

3ο σετ: 8-6, 16-14, 21-19, 25-20

4ο σετ: 3-8, 11-16, 16-21, 17-25

5ο σετ: 5-3, 10-6, 12-8, 15-11

*Οι πόντοι της Κηφισιάς προήλθαν από 6 άσσους, 65 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων και της Καλαμάτας 80 προήλθαν από 8 άσσους, 48 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 32 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (25-20, 19-25, 25-20, 17-25, 15-11) σε 126'

Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 (Άκης Χατζηαντωνίου): Κομητούδης 5 (2/3 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Γκόραλιτς 10 (8/14 επ., 2 μπλοκ), Μάρκου 24 (15/38 επ., 4 άσσοι, 5 μπλοκ), Λίσον 10 (9/11 επ., 1 μπλοκ), Χόβαρθ 11 (10/27 επ., 1 άσσος, 56% υπ. - 28% άριστες), Παύλου 6 (3/10 επ., 3 μπλοκ, 42% υπ. - 33% άριστες) / Ντάκουρης (λ, 42% υπ. - 25% άριστες), Καούνης (λ), Δαλακούρας, Κοβάτσεβιτς 3 (1/3 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 29% υπ. - 29% άριστες).

Α.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Νίκος Ζαλμάς): Κωτσάκης 15 (14/23 επ., 1 άσσος, 56% υπ. - 37% άριστες), Μπάνοφ 28 (25/44 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Στάνκοφ 5 (3/5 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ρανγκέλ 10 (7/10 επ., 3 μπλοκ), Φράγκος 11 (9/26 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 75% υπ. - 25% άριστες), Μπόριτς 9 (6/14 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Φωλιας (λ, 54% υπ. - 35% άριστες), Αχιλλεόπουλος (λ), Κονίδης, Παπαδόπουλος, Σπυριούνης 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ).