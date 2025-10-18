Το Μαρκόπουλο ξεκίνησε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο τη φετινή Volley League Γυναικών, επικρατώντας εκτός έδρας του ΑΟ Θήρας με 3-2 σετ, ύστερα από ένα ματς-διαφήμιση για το γυναικείο βόλεϊ.

Παρότι βρέθηκε πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, η ομάδα από τα Μεσόγεια έδειξε ψυχραιμία και χαρακτήρα, κατακτώντας τη νίκη στο τάι μπρέικ και μαζί τους πολύτιμους δύο βαθμούς.

Οι γηπεδούχες μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι, κυριαρχώντας στο πρώτο σετ (25-13) και εκμεταλλευόμενες τα λάθη του Μαρκοπούλου.

Από το δεύτερο σετ και μετά, όμως, οι φιλοξενούμενες άλλαξαν πρόσωπο. Με όπλο το μπλοκ, πήραν το προβάδισμα στα μέσα του σετ και το διατήρησαν μέχρι τέλους, ισοφαρίζοντας με 25-22.

Στο τρίτο σετ, ο ΑΟ Θήρας διατήρησε τον έλεγχο, αντέχοντας στην πίεση του Μαρκοπούλου και φτάνοντας στο 2-1 (25-21). Όμως, το τέταρτο σετ αποτέλεσε πραγματικό θρίλερ. Παρότι η ομάδα της Σαντορίνης προηγήθηκε με 17-13, η Γκραμπόφσκα άλλαξε τον ρυθμό από το σερβίς, το Μαρκόπουλο πέρασε μπροστά (18-19) και, παρότι οι γηπεδούχες έφτασαν μια ανάσα από το ματς (25-24), οι φιλοξενούμενες έβγαλαν αντίδραση και κατέκτησαν το σετ με 30-29.

Στο τάι μπρέικ, το Μαρκόπουλο έδειξε αποφασισμένο να ολοκληρώσει το έργο του. Ξεκίνησε δυνατά (3-0), κράτησε τον έλεγχο και με την Τζόνσον να τελειώνει το τελευταίο κρίσιμο ράλι, πήρε τη μεγάλη νίκη με 15-13.

Διαιτητές: Γεωργιάδης, Κατερλή, Παρατηρητής: Πολίτης, Επόπτες: Σαμοθράκης, Δρόσος, Γραμματεία: Ταλάρου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-3, 16-6, 21-20, 25-13

2ο σετ: 7-8, 14-16, 19-21, 22-25

3ο σετ: 8-6, 16-12, 21-20, 25-21

4ο σετ: 8-4, 16-12, 20-21, 28-30

5ο σετ: 2-5, 7-10, 9-12, 13-15

Τα σετ: 2-3 (25-13, 22-25, 25-21, 28-30, 13-15) σε 149'.

*Οι πόντοι του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 7 άσσους, 76 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων και του ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil προήλθαν από 5 άσσους, 53 επιθέσεις, 17 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων.

ΑΟ Θήρας (Ματέο Φρέσκι): Αντσάντε 3 (2/4 επ., 1 άσσος), Πάβισιτς 17 (16/50 επ., 1 άσσος, 21% υπ.-08% άριστες), Σιρίνινα 5 (3/9 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μάασε 32 (31/64 επ., 1 μπλοκ), Τσιόγκα 9 (3/6 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ), Άμποτ 23 (20/55 επ., 3 άσσοι, 45% υπ.-25% άριστες) / Τουλγαρίδου (λ, 62% υπ.-25% άριστες), Μπαρμπαλιού, Δημητριάδη 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Γενιτσαρίδη).

ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil (Γιώργος Ρούσης): Γουόκερ 5 (3/6 επ., 2 μπλοκ), Τζόνσον 22 (18/57 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Μάρμαν 19 (16/42 επ., 3 μπλοκ, 53% υπ.-32% άριστες), Καθάριου 5 (2/11 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Σπανού 14 (10/45 επ., 4 μπλοκ, 38% υπ.-15% άριστες), Γκραμπόβσκα 3 (0/4 επ., 3 άσσοι) / Δήμου (λ, 43% υπ.-22% άριστες), Φραγκιμιχαλου (λ), Αλλαγιάννη 5 (3/7 επ., 2 μπλοκ), Καράγκουτη, Λογαρά 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ).