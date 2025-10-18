Με σπουδαία εμφάνιση και μέταλλο, ο Μίλωνας πήρε τεράστιο διπλό στη Θεσσαλονίκη, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 2-3 στη πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Με μία μεγάλη έκπληξη εκκίνησε η Volley League γυναικών, καθώς ο Μίλωνας με σπουδαία Σεγκόβια και τρομερή ομαδική δουλειά, νίκησε το νωχελικό ΠΑΟΚ στη Μίκρα με 2-3 και έφυγε από τη Θεσσαλονίκη με ένα... χρυσό δίποντο!

Ο Μίλωνας βρίσκοντας σκορ από την Σεγκόβια ξεκίνησε μπροστά με 2-4 αλλά στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ ανέβασε την απόδοσή του και με τις Τάουμπνερ, Κιουτσιούκη και Σίζαρ να δίνουν σκορ, προσπέρασε με 7-4 και 13-10.

Οι φιλοξενούμενοι με τα σερβίς της Ζαμπορόφσκα ισοφάρισαν στους 13, όμως ο Δικέφαλος πάτησε και πάλι το... πόδι στο γκάζι και με τα σερβίς της Σαντιάγκο ξέφυγε με 19-15 και 22-16, ενώ η Τοντάι στους τελευταίους πόντους «διέλυσε» την υποδοχή του Μίλωνα για να φέρει στον ΠΑΟΚ το 1-0 με 25-16.

Στο δεύτερο σετ και με ασταμάτητη Σίζαρ ο Δικέφαλος πήρε το πάνω χέρι με 9-6 όμως στη συνέχεια ο Μίλωνας ανέβασε κατακόρυφα την επίδοσή του και χαλώντας για τα καλά την υποδοχή του ΠΑΟΚ με τα σερβίς του, πήρε προβάδισμα με 12-13 και ξέφυγε τα καλά με Σεγκόβια και Χάτσον στο 15-21.

Συνεχίζοντας έτσι, το σύνολο του Κώστα Παπαδόπουλου έφτασε πολύ άνετα στην ισοφάριση σε 1-1 με 16-25 και έδωσε νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι.

Στο τρίτο σετ τα πολλά προβλήματα του ΠΑΟΚ στην υποδοχή συνεχίστηκαν με αποτέλεσμα ο Μίλωνας να το εκμεταλλευτεί στο έπακρο και να σημαδεύει σε κάθε σερβίς του την Σαντιάγκο, η οποία είχε πολλά θέματα. Κάπως έτσι, η ομάδα της Νέας Σμύρνης πήρε κεφάλι γρήγορα στο σκορ με 9-12, το οποίο αύξησε κατά πολύ στη συνέχεια με 14-20.

Με την είσοδο της Αντύπα ο Δικέφαλος προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε σε 17-21 όμως ένα μπλοκ της Αργυρίου σε κόντρα μπάλα του ΠΑΟΚ για το -3 τελείωσε κάθε ελπίδα των ασπρόμαυρων για ανατροπή και με χτύπημα της Σάρις από την πάιπ οι φιλοξενούμενες έκαναν το 1-2 με 19-25.

Το τέταρτο σετ ήταν πολύ συναρπαστικό, αφού οι δύο ομάδες πήγαν πόντο-πόντο χωρίς η μία να καταφέρει να ξεφύγει της άλλης. Ο ΠΑΟΚ κράτησε το προβάδισμα με 10-9 και 12-10, έχοντας ως αλλαγή-κλειδί την Αντύπα, η οποία με δικής της κόντρα μπάλα έστειλε τη ομάδα της στο 17-14.

Το σύνολο του Παπαδόπουλου επέστρεψε και ισοφάρισε σε κομβικό σημείο (21-21) και από εκεί και έπειτα το σετ έγινε ένα... θρίλερ (24-24). Τελικά, με μπλοκ της Σίζαρ, οι ασπρόμαυρες έκαναν το 27-25 και ισοφάρισαν σε 2-2, στέλνοντας το παιχνίδι σε τάι μπρέικ.

Το πέμπτο και τελευταίο σετ ήταν συναρπαστικό, με τον ΠΑΟΚ να είναι μπροστά με 7-4 αλλά τον Μίλωνα να επιστρέφει και να τον... πιάνει σε 13-13. Από εκεί και έπειτα, το σκορ έγινε... πινκ-πονκ, με συνεχείς εναλλαγές και αυτή που χαμογέλασε τελευταία ήταν η ομάδα του Παπαδόπουλου, η οποία με άουτ επίθεση της Σίζαρ έκανε το 15-17 και έφυγε με ένα σπουδαίο δίποντο από την Μίκρα.

Τα σετ: 25-16, 16-25, 19-25, 27-25, 15-17