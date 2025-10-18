Το πρωτάθλημα στο βόλεϊ γυναικών αρχίζει: Η…Καρέλια έσπρωξε ένα καράβι λεφτά, οι 3 μεγάλοι καραδοκούν!

Σήμερα ξεκινάει η πιο ανταγωνιστική σεζόν στο πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών. Με απόλυτο φαβορί είτε το πιστεύετε είτε όχι τον Πανιώνιο.

Είναι γνωστό στην αγορά ότι φέτος η ομάδα της Νέας Σμύρνης έδωσε σε Ελληνίδες αλλά κυρίως σε ξένες αθλητριες αμύθητα συμβόλαια όχι μόνο για το ελληνικό αλλά και για το παγκόσμιο βόλεϊ.



Είναι κοινό μυστικό στα στέκια του βόλεϊ ότι η οικονομική συμβολή της Ιωάννας Καρέλια έχει εκτοξεύσει το μπάτζετ κάνοντας τον Πανιώνιο μεγάλο φαβορί.

Από εκεί και πέρα οι συνήθεις ύποπτοι, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, έχουν ακολουθήσει αντίθετες πορείες. Ο μεν πρωταθλητής Ολυμπιακός κράτησε τον κορμό που τον οδήγησε στον τίτλο, πρόσθεσε στην βασική επτάδα την κεντρική μπλοκέρ Γιοβάνα Στεφάνοβιτς.

Ο δε Παναθηναϊκός, μετά από το κλείσιμο ενός σπουδαίου κύκλου της ομάδας που έφερε στον σύλλογο τρία πρωταθλήματα κι ένα κύπελλο, αποφάσισε να κάνει στροφή και να χτίσει από την αρχή μια καινούργια ομάδα δίνοντας τη μπαγκέτα στον Αλεσσάντρο Κιαπινι και αλλάζοντας το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ του.



Αυτοί οι τρεις λοιπόν, μαζί με τον ΠΑΟΚ συνθέτουν μια τετράδα ομάδων που θεωρητικά θα διεκδικήσουν τους εγχώριους τίτλους.

Ας δούμε συνοπτικά τις κινήσεις που έχουν κάνει οι τέσσερις αυτές ομάδες:

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

Από πού να αρχίσει κανείς και πού να τελειώσει με τον Πανιώνιο. Οι σαρωτικές αλλαγές που έλαβαν χώρα στο τμήμα βόλεϊ του συλλόγου, με κόστος που προκαλεί ίλιγγο, έχουν αφήσει άφωνο το «βολεϊκό» στερέωμα. Η ολική ανακαίνιση του κλειστού «Βαρίκας», που το μετέτρεψε σε έναν ναό αποκλειστικά αφιερωμένο στο βόλεϊ, αποτελεί μόνο την αρχή.

Οι επενδύσεις σε συμβόλαια αθλητριών, που ξεπερνούν κάθε προηγούμενο στο ελληνικό βόλεϊ, αποπνέουν έναν αέρα οικονομικής ευμάρειας που φλερτάρει με την υπερβολή. Διαπραγματεύσεις με Ελληνίδες αθλήτριες συνοψίζονται σε φράσεις όπως: «Ό,τι σου δίνει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, εμείς το διπλασιάζουμε».

Χαρακτηριστικό της πρωτοφανούς για τα δεδομένα του αθλήματος οικονομικής διαχείρισης είναι το ταξίδι της αποστολής στο περσινό Final Four του Κυπέλλου στην Κοζάνη. Ενώ οι υπόλοιπες ομάδες επέλεξαν συμβατικά μέσα μεταφοράς, ο Πανιώνιος έφτασε με πτήση τσάρτερ – μια κίνηση που προκάλεσε συζητήσεις για την αναγκαιότητα και το κόστος της.



Οι προσδοκίες εντός του συλλόγου αγγίζουν τα όρια του μεγαλείου. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει ήδη ξεκινήσει συνεργασία με κινηματογραφική εταιρεία για την παραγωγή ντοκιμαντέρ που θα αποτυπώσει τα –μελλοντικά, όπως πιστεύουν– κατορθώματα της ομάδας στη φετινή σεζόν.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Πανιώνιος επένδυσε σε ονόματα που κουβαλούν βαρύ βιογραφικό και ακόμα βαρύτερα συμβόλαια, με αμοιβές που υπερβαίνουν κατά πολύ αυτά που προσφέρουν παραδοσιακές δυνάμεις όπως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.

Η διαγώνια Ραχίμοβα, η ακραία Ατανασίεβιτς (σύζυγος του διαγώνιου του Ολυμπιακού), η Κύπρια κεντρική Ζακχαίου, η πασαδόρος Κοβαλέφσκα, η παραμονή της Μπούσα, καθώς και οι μεταγραφές της Ξανθοπούλου από τον ΠΑΟΚ και της Λαμπρούση από τον Ολυμπιακό, συνθέτουν ένα ρόστερ που μοιάζει να έχει σαρώσει την αγορά με τρόπο που προκαλεί εντυπωσιασμό αλλά και εύλογες απορίες των ανταγωνιστών.

Στην τεχνική ηγεσία, ο Ντράγκαν Νέσιτς, με έναν τίτλο στο ενεργητικό του από τον Παναθηναϊκό, καλείται να συνθέσει αυτό το πολυδάπανο παζλ. Με τα φώτα της δημοσιότητας στραμμένα πάνω του και την ομάδα του, ο Πανιώνιος κινείται πλέον ως αδιαμφισβήτητο φαβορί, με το ύψος των προσδοκιών να συνοδεύεται από το βάρος των επενδύσεων. Με βάση το ρόστερ είναι σαν να έχει έρθει μια ομάδα από πρωτοκλασάτο πρωτάθλημα το εξωτερικού να παίξει στην Ελλάδα.



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός διατήρησε σε μεγάλο βαθμό τον κορμό της ομάδας του, αλλά προχώρησε σε σημαντική αλλαγή στον πάγκο, με την επιστροφή του πολυνίκη Μπράνκο Κοβάσεβιτς, ο οποίος επανήλθε στον Πειραιά έπειτα από πέντε χρόνια.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, το περσινό βασικό σχήμα παρέμεινε σταθερο, με την πασαδόρο Ντι Ιούλιο, τη διαγώνια Μιλίτσα Κούμπουρα, τις ακραίες Αμπντεραχίμ και Βάνιακ –η οποία επανήλθε δυναμικά μετά την επέμβαση στον ώμο της–, τη Μελίνα Εμμανουηλίδου στο κέντρο και τη λίμπερο Μαριαλένα Αρτακιανού.

Σημαντικές προσθήκες στο κέντρο αποτελούν η κορυφαία σέρβα Γιοβάνα Στεφάνοβιτς και η Κική Τερζόγλου από τον ΠΑΟΚ.

Τελευταία, αλλά εξίσου αξιόλογη προσθήκη είναι η Κολομβιανή ακραία Αμάντα Κονέο, σύντροφος του Ρουμάνου ακραίου Άντριαν Ατσιομπανίτει, ο οποίος, ενώ είχε συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό, αντικαταστάθηκε λόγω τραυματισμού.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΌΣ

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε έναν επιτυχημένο κύκλο, που έφερε τρία πρωταθλήματα και επανέφερε το «τριφύλλι» στην κορυφή του γυναικείου βόλεϊ μετά από μια δεκαετία. Μετά την αποχώρηση δύο βασικών πυλώνων, της Αθήνας Παπαφωτίου και της Μαρέτ Γκρότους, ο σύλλογος ξεκίνησε νωρίς το χτίσιμο μιας νέας ομάδας, με στόχο έναν ακόμα κύκλο επιτυχιών.

Στο τιμόνι αυτής της προσπάθειας βρίσκεται ο καταξιωμένος Ιταλός προπονητής Αλεσσάντρο Τσιαπίνι, με πλούσια εμπειρία σε Ιταλία και Πολωνία.

Στον κορμό της ομάδας παρέμειναν οι κεντρικές Ελένη Χατζηευστρατιάδου και Μαρτινα Σαμαντάν, καθώς και η λίμπερο Τζωρτζίνα Αντωνάκακη.

Στην θέση της πασαδόρου, ο Παναθηναϊκός εμπιστεύτηκε τη Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, παίκτρια της Εθνικής ομάδας, που επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά τη θητεία της στο Μιλάνο, με φιλοδοξία να διεκδικήσει τίτλους.

Διαγώνια αποκτήθηκε η Χάιλι Μπένετ, πρώτη σκόρερ και φιναλίστ του γαλλικού πρωταθλήματος με τη Ναντ.

Η μεγαλύτερη επένδυση έγινε στις ακραίες, όπου ξεχωρίζει η Μόνικα Φεντούσιο, δύο φορές MVP και πρωταθλήτρια Πολωνίας. Η απόκτησή της ήταν διακαής ποθος του Τσιαπίνι και παρότι είχε συμφωνήσει με τη υπερδύναμη του αθλήματος Γαλατασαράι, έγινε εφικτή χάρη στην οικονομική υπέρβαση που ενέκρινε ο ισχυρός άντρας του τριφυλλιού Δημήτρης Βρανοπουλος.

Δίπλα της, η Μικάγια Γουάιτ, με δύο δυνατές σεζόν στο τουρκικό πρωτάθλημα, ενισχύει την ομάδα πολύ στο επιθετικό κομμάτι.

Σημαντική προσθήκη στο κέντρο αποτελεί η Μελίνα Παπαγεωργίου από τον ΑΟ Θήρας.

ΠΑΟΚ

Ο περσινός φιναλίστ ΠΑΟΚ, έχοντας υψηλούς στόχους και φέτος, έκανε αλλαγή προπονητή στον πρώτο μήνα της προετοιμασίας, αντικαθιστώντας τον Γιώργο Τάτση με τον Γιάννη Γιαπάνη.

Ο νέος τεχνικός, ο οποίος ανέλαβε πριν από λιγότερο από έναν μήνα, εκφράζει ήδη θετικές εντυπώσεις από τις πρώτες προπονήσεις, τονίζοντας το υψηλό επίπεδο της ομάδας και την πρόθεσή τους να παρουσιάσουν όμορφο βόλεϊ, ενώ στόχος παραμένει η ανταγωνιστικότητα σε κάθε αγώνα.

Εντός του γηπέδου, η ομάδα υπέστη σημαντικές αλλαγές, με μόλις τρεις παίκτριες να παραμένουν από την περσινή σεζόν, δημιουργώντας μια εντελώς ανανεωμένη σύνθεση.



Μεταξύ των κορυφαίων απωλειών ξεχωρίζουν οι Μαρτίνα Ξανθοπούλου και Κυριακή Τερζόγλου, οι οποίες κατέληξαν στον Πανιώνιο και τον Ολυμπιακό αντίστοιχα, αφήνοντας κενά στον κορμό της ομάδας.

Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ κινήθηκε γρήγορα στην αγορά μεταγραφών για να ενισχυθεί, ανανεώνοντας με τη Βελγίδα πασαδόρο Ίλκα Βαν ντε Βίβερ, η οποία θα ηγηθεί της ομάδας, ενώ πραγματοποίησε σημαντικές προσθήκες όπως η κεντρική Αριστέα Τοντάι, η Σέρβα διαγώνια Τάρα Τάουμπνερ και η Αμερικανίδα ακραία Τάρα Σίζαρ, που φέρνουν εμπειρία και ποιότητα από το εξωτερικό.

Η αρχηγός Τατιάνα Αρμουτσή, μία από τις ελάχιστες που έμειναν, τόνισε την ανάγκη για μαχητικότητα και ανταγωνιστικότητα, ιδιαίτερα ενόψει της εκατονταετηρίδας του συλλόγου, ευχόμενη μια χρονιά χωρίς τραυματισμούς και με μεγαλύτερη επιτυχία από πέρυσι.

Η νέα ομάδα, με παίκτριες όπως οι Μαρίνα Τσοχατζή στην πασαδόρο, η Πάολα Σαντιάγκο στις ακραίες, οι Άλκηστις Καραφουλίδου στη διαγώνια, οι Νίκη Απλαδά και Τάνια Κιουτσιούκη στις κεντρικές, καθώς και οι λίμπερο Λίνα Θεοδοσίου και Μαρία Καραμπάση, ετοιμάζεται να διεκδικήσει ξανά κορυφαίες θέσεις στη Volley League Γυναικών 2025-2026.