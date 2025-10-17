Ένα πρωτάθλημα που δε μοιάζει με κανένα

Μετά από ένα καλοκαίρι χορταστικό, γεμάτο εθνικές ομάδες και πολλές διοργανώσεις ήρθε για τα καλά φθινόπωρο. Και τι σημαίνει αυτό; Ώρα για Volley League! Η Volley League γυναικών ξεκινάει και αν κάτι την κάνει να ξεχωρίζει από τις προηγούμενες… εκδόσεις της είναι πως καμία πρόβλεψη δεν μπορεί να είναι αξιόπιστη.

Η στιγμή του πρώτου σερβίς πλησιάζει. Οι 12 ομάδες βρίσκονται πλέον στην εκκίνηση και ένα πρωτάθλημα απρόβλεπτο και πέρα για πέρα ενδιαφέρον ξεκινάει. Βρισκόμαστε στην ευτυχή συγκυρία τα τελευταία 5 χρόνια να μιλάμε για ένα πρωτάθλημα που κάθε σεζόν αναμένεται καλύτερο από το προηγούμενο και η εξήγηση είναι απλή. Όλο και περισσότεροι διεκδικητές τίτλων, όλο και περισσότερες πραγματικά σπουδαίες αθλήτριες και μεγαλύτερος ανταγωνισμός.

Αν, καλώς ή κακώς, στην κορυφή πάντα θα μπορούσαμε να βρούμε 2-3 καλές ομάδες που να είναι ικανές να ξεχωρίσουν αυτό που ορίζει την ποιότητα του πρωταθλήματος είναι πως από τη μέση και κάτω δεν υπάρχει φαβορί υποβιβασμού. Αντίθετα, οι ομάδες είναι αρκετά ισορροπημένες με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρούμε κακή ομάδα που θα γίνει… σάκος του μποξ.

Ας δούμε λοιπόν τι μπορούμε να περιμένουμε από τις 12 ομάδες και ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους.

Ολυμπιακός: Με αέρα πρωταθλητή

Ικανοποιημένος αλλά ενδεχομένως όχι… χορτασμένος από την περσυνή σεζόν ο Ολυμπιακός. Οι ερυθρόλευκες πραγματοποίησαν μια ιδανική σεζόν πέρυσι και μηδένισαν το ρολόι της αναμονής.

Η φετινή σεζόν φέρνει πίσω έναν παλιό και αγαπημένο γνώριμο, τον Μπράνκο Κοβάσεβιτς. Ο Σέρβος κόουτς έγραψε τις πιο χρυσές σελίδες του τμήματος την περίοδο 2015-2020 ωστόσο τα δεδομένα είναι τελείως διαφορετικά. Το πρωτάθλημα είναι πιο ανταγωνιστικό και πιο δύσκολο από εκείνα τα χρόνια και ο Ολυμπιακός αρκετά αλλαγμένος.

Η σταθερότητα της Κούμπουρα ήταν το κλειδί πέρυσι και θα είναι και φέτος ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του Ολυμπιακού. Οι ερυθρόλευκες δεν είναι μια ομάδα ιδιαίτερα ψηλή με τις ακραίες, πέρα από τη Βάνιακ, να έχουν ως δυνατό στοιχείο πρωτίστως την υποδοχή και δευτερευόντως την επίθεση. Από την άλλη, όμως, πάνω στο φιλέ ο Ολυμπιακός διαθέτει ταλέντο και εμπειρία με την τριάδα Εμμανουηλίδου, Στεβάνοβιτς, Τερζόγλου να συνθέτει μια μπροστά ζώνη που θα ξεχωρίσει.

ΠΑΟΚ: Άλλαξε και ξεκινάει από την αρχή

Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε πολύ καλή πορεία την περασμένη σεζόν φτάνοντας μέχρι τους τελικούς. Ωστόσο φέτος είναι μια διαφορετική ομάδα. Ο Γιαπάνης Γιάννης ανέλαβε την ομάδα αρκετά αργά και προσπαθεί να θέσει τις αρχές του σε ένα σύνολο ανανεωμένο που θέλει να αφήσει το στίγμα του στα 100 χρόνια του συλλόγου.

Η «μαέστρος» Βαν Ντε Βίβερ θα είναι και φέτος το μυαλό και η ψυχή της ομάδας ενώ τα φώτα θα πέσουν στην Πάολα Σαντιάγο. Η 25χρονη Πορτορικανή είναι μια πολύ ταλαντούχα ακραία, πολύ αθλητική και που την είδαμε να λάμπει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Η Τάρα Τάουνμπνερ θα είναι το βασικό όπλο του ΠΑΟΚ επιθετικά αναλαμβάνοντας το ρόλο της διαγώνιας. Η Σέρβα είναι ένα ερωτηματικό καθώς είναι μόλις 22 ετών, χωρίς μεγάλη εμπειρία αλλά με υποσχέσεις.

Και φυσικά το δίδυμο Τοντάι-Κιουτσιούκη θα παίξει κομβικό ρόλο στη μπροστά ζώνη. Η Τοντάι επέστρεψε στην Ελλάδα ως Κυπελλούχος Γαλλίας και παραμένοντας μια παίκτρια με πολύ υψηλές δυνατότητες ενώ η Κιουτσιούκη εξακολουθεί να είναι μια σταθερά και μια κεντρική με ποιότητα και ικανότητα στο μπλοκ.

Παναθηναϊκός: Η δύναμη της ομάδας

Ο Παναθηναϊκός στοχεύει μόνο στην κορυφή τη φετινή σεζόν και για να το πετύχει αυτό έφτιαξε μια ομάδα με ισορροπίες και ποιότητα. Ο Αλεσάντρο Κιαπίνι είναι ο νέος «καπετάνιος» και θα καθοδηγήσει την ομάδα με τις δικές του αρχές και τεχνογνωσία.

Η ομάδα βασίζεται στον ηγετικό χαρακτήρα της Κωνσταντινίδου που αποκτήθηκε για να γίνει η πασαδόρος που θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της ομάδας τόσο λόγω της ποιότητάς της όσο και της προσωπικότητάς της. Η τριάδα Χατζηευστρατιάδου, Σάμαντα, Κωνσταντινίδου αποτελεί βασικό πυλώνα και φέτος με την επιστροφή της Ρόγκα να δίνει επιπλέον ώθηση στην ομάδα αγωνιστικά και ψυχολογικά.

Η Μικάγια Γουάιτ είναι μια ακραία με πολύ ταλέντο και αποκτήθηκε για να είναι βασική ενώ και η Πολωνή Λαμπρόβσκα είναι μια παίκτρια από το πάνω πάνω ράφι που όταν θα είναι έτοιμη 100% θα αλλάξει τη δυναμική της ομάδας. Τέλος, η Μπένετ είναι η διαγώνια που θα γίνει η αιχμή του δόρατος. Είναι μια παίκτρια με ουσία και παραστάσεις κάτι που θα δώσε την απαραίτητα σταθερότητα στο τριφύλλι.

ΑΟ Θήρας: Καινούργια ομάδα, ίδιοι στόχοι

Πολλά άλλαξαν στον ΑΟ Θήρας αλλά όχι ο προπονητής. Ο Ματέο Φρέσκι θα είναι για τρίτη σεζόν ο κόουτς της ομάδας σε μια προσπάθεια της διοίκησης να δώσει σταθερότητα στο πλάνο του Ιταλού.

Η ομάδα της Σαντορίνης στοχεύει και πάλι στην τετράδα και η εικόνα της στην προετοιμασία ήταν ιδιαίτερα θετική. Η Περουβιανή Αντσάντε δείχνει πως είναι μια ποιοτική πασαδόρος, η Πάβισιτς είναι μια ακραία με ποιότητα και βασικό όπλο τη σταθερότητα ενώ Άμποτ και Μάασε είναι γνώριμές μας, η Αμερικανή με αλτικότητα και επιθετικές αρετές ενώ η Γερμανίδα είναι μια δυνατή διαγώνια που βασικό της ζητούμενο είναι να μείνει σταθερή.

Το βασικό ζητούμενο του ΑΟ Θήρας είναι να αντέξει στο κομμάτι της υποδοχής αφού η τριάδα Δημητριάδη, Τσιόγκα, Σιρίνινα μπορούν να κάνουν τη διαφορά στη μπροστά ζώνη. Για το λόγο αυτό η παρουσία της Γενιτσαρίδη μπορεί να είναι κομβική όπως και της Τουλγαρίδου ως λίμπερο όπου δείχνει να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση.

Πανιώνιος: Φτιάχτηκε για να γράψει ιστορία

Τα λόγια περιττεύουν για τον φετινό Πανιώνιο αφού είναι κοινό… φανερό ότι στοχεύει μόνο στην κορυφή. Η περσυνή σεζόν έμοιαζε με αναγνωριστική και συνοδεύτηκε με έναν τελικό Κυπέλλου αλλά αυτό ήταν μόνο η αρχή.

Ο Ντράγκαν Νέσιτς ήταν ο εκλεκτός της διοίκησης και διαθέτει ένα ρόστερ που όμοιό του δύσκολα βρίσκουμε από άλλη ελληνική ομάδα τα τελευταία 15 χρόνια. Πλάι στην εξαιρετική Μπούσα προστέθηκαν μια πλειάδα από σπουδαίες ξένες όπως η Ατανασίγιεβιτς, η Ραχίμοβα, η Κοβαλέσκα και η Λόχμαντσουκ. Αυτό δίνει ταυτόχρονα ποιότητα, εμπειρία, δυναμική, ύψος αλλά και χημεία καθώς μιλάμε για παίκτριες με τεράστια προσωπικότητα.

Το ότι πλάι σε αυτές τις αθλήτριες προστέθηκε η Λαμπρούση με τη Ζακχαίου αλλά και η καλύτερη λίμπερο της τελευταίας διετίας η Μαρτίνα Ξανθοπούλου συνθέτει ένα ρόστερ τόσο πλήρες που δικαίως λογίζεται ως το φαβορί της φετινής σεζόν.

Θέτις: Πάντα ικανή να ξεχωρίσει

Αν κάτι μας έχει μάθει η Θέτιδα τα τελευταία χρόνια είναι πως είναι ικανή για όλα. Μια ομάδα που παραδοσιακά βρίσκει ταλαντούχες ξένες και αξιοποιεί στο έπακρο τις Ελληνίδες. Φέτος ο πρωταγωνιστής αναμένεται να είναι ο προπονητής της ομάδας Γιάννης Νικολάκης. Ο έμπειρος κόουτς έχει επιστρέψει με πολύ διάθεση στην ομάδα της Βούλας και είναι έτοιμος να πάρει το 100% από όλες τις αθλήτριές του.

Μια από τις πιο ταλαντούχες Ελληνίδες, η Ασημίνα Νικολογιάννη, θα ενισχύσει την Θέτιδα δίνοντας κυρίως ενέργεια στο επιθετικό κομμάτι ενώ παράλληλα είναι μια ακραία με πολύ καλό σερβίς. Επιπλέον, η Μανιατογιάννη είναι στην καλύτερή της αγωνιστική περίοδο και έχει γίνει από καιρό μια πραγματική αρχηγός στην ομάδα.

Έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσο γρήγορα θα προσαρμοστεί στο παιχνίδι της ομάδας η ικανότατη Φερέιρα Λεκίλι, μια πασαδόρος με παραστάσεις από καλές ομάδες και με προοπτικές ενώ μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι και η νεαρή Ολίβια Λέιν, η 24χρονη διαγώνια που για πρώτη φορά θα βρεθεί εκτός των ΗΠΑ.

ΑΕΚ: Να αφήσει πίσω τις γκρίζες σεζόν

Μια νέα αρχή θέλει να κάνει η ΑΕΚ που είναι η μοναδική ομάδα που έχει ήδη αγωνιστικές υποχρεώσεις. Με τον Τζαν Ντεχρίογλου στον πάγκο η Ένωση κατέκτησε το Βαλκανικό Κύπελλο λίγες μέρες πριν και θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί στο Challenge Cup.

Η ομάδα ουσιαστικά χτίστηκε γύρω από την Κατερίνα Βάλκοβα την Τσέχα πασαδόρο που θα ηγηθεί της φετινής προσπάθειας. Η Μπούρτσου είναι η διαγώνια που θα γίνει το βασικό επιθετικό όπλο της ΑΕΚ, έχοντας παραστάσεις και εμπειρίες από καλές ομάδες της Ευρώπης και της Ασίας.

Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η απόκτηση της Σταματίας Κυπαρίσση η οποία ποτέ δεν έπαψε να είναι μια ακραία με υψηλές προδιαγραφές. Η έτερη ακραία, η Ματέι, θα βρεθεί για πρώτη φορά εκτός Ρουμανίας και αποτελεί ερωτηματικό για τη φετινή ΑΕΚ. Για μία ακόμα φορά η Αγγελική Καββαδία θα είναι ένας πύργος στη μπροστά ζώνη ενώ η Ξηντάρα ως λίμπερο και αρχηγός έκανε ήδη αισθητή την παρουσία της από το Βαλκανικό Κύπελλο όπου ήταν η MVP.

Μαρκόπουλο: Να πάει ένα βήμα ψηλότερα

Στην 26η συνεχόμενη παρουσία του στη μεγάλη κατηγορία, αριθμός ρεκόρ για τη Volley League, το Μαρκόπουλο θέλει να αποφύγει τις περσυνές κακοτοπιές. Με τον Γιώργο Ρούση και φέτος στο τιμόνι η ομάδα από τα Μεσόγεια θέλει να αποφύγει γρήγορα την επικίνδυνη ζώνη και να φτάσει όσο ψηλότερα μπορεί.

Μια διαγώνια υψηλού επιπέδου θα έχει το Μαρκόπουλο μέχρι το Δεκέμβριο. Η Γουίλοου Τζόνσον είναι μια διαγώνια με πολύ μεγάλη ποιότητα που για την περίοδο που θα βρίσκεται στα Μεσόγεια θα δώσει μεγάλη ώθηση στην ομάδα της. Πλάι της, σε ρόλο αρχηγού, η Άννα Σπανού είναι μια αξιόπιστη λύση που σε καλή αγωνιστική ηλικία θα έχει επίσης σημαντικό ρόλο στην ομάδα.

Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η παρουσία της πασαδόρου. Η Γκραμπόφσκα προέρχεται από γεμάτο καλοκαίρι με την εθνική Τσεχίας και παρότι είναι μόλις 23 ετών έχει προσωπικότητα και δυναμική ώστε να καθοδηγήσει την ομάδα. Σημαντική είναι και η προσθήκη της Καθάριου που έχοντας βασικό ρόλο και εμπιστοσύνη είναι μια κεντρικός ικανή να δώσει λύσεις και παράλληλα να γεμίσει ενέργεια την ομάδα της.

Ένα στοιχείο που μπορεί να παίξει το ρόλο του είναι πως το Μαρκόπουλο είναι μια ομάδα ιδιαίτερα ψηλή με τέσσερις παίκτριες που λογίζονται ως βασικές να είναι από 1.90 και πάνω και αυτό μπορεί να της δώσει δυναμική στο επιθετικό κομμάτι.

Άρης: Να αποφύγει τα δύσκολα

Μια σεζόν γεμάτη ερωτηματικά ξεκινάει για τον Άρη. Στον πάγκο της ομάδας θα βρίσκεται ο Χρήστος Πάτρας λίγους μήνες μετά το πέρασμά του από τον ΠΑΟΚ όταν και ανέλαβε την ομάδα στα πλέι οφ οδηγώντας τη στους τελικούς.

Ο Άρης θα έχει ως ηγέτιδα τη Λίτσα Μερτέκη που επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και στόχος είναι να δώσει κάτι από την εμπειρία της εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Η ομάδα του Άρη περιμένει πολλά από την τετράδα των ξένων, Μίλιεβιτς, Ράιλιτς, Νίλσον και Ζαντοροϊνάι οι οποίες ενδεχομένως να χρειαστούν χρόνο προσαρμογής.

Ο στόχος της ομάδας είναι ξεκάθαρος, να αποφύγει τις θέσεις των πλέι άουτ όσο πιο άμεσα μπορεί.

Μίλων: Μια νέα σελίδα

Έχοντας όπλο την εμπειρία αλλά και έχοντας έναν προπονητή με παραστάσεις ο Μίλωνας θέλει να κάνει μια σεζόν καλύτερη και πιο σταθερή από πέρυσι. Ο Κώστας Παπαδόπουλος είναι ένας προπονητής υψηλού επιπέδου και έχει χτίσει μια ομάδα με χαρακτήρα και σκληράδα.

Μια παίκτρια που αναμένεται να αποδειχθεί πολύτιμη είναι η Σαλκούτε. Η Λιθουανή ακραία είναι παίκτρια με καλή υποδοχή και αξιοπιστία στην επίθεση ενώ στη θέση της διαγώνιας η Σεγκόβια είναι μια δυναμική παρουσία με καλά χτυπήματα. Πολλά θα εξαρτηθούν από την απόδοση της Ζαμπορόφσκα καθώς η Πολωνή πασαδόρος μπορεί να ανεβάσει το επίπεδο του Μίλωνα.

Πολύ σημαντική θα είναι και η παρουσία των Πήττα και Αργυρίου καθώς οι δυο τους μπορούν να συνθέσουν ένα δίδυμο κεντρικών με δυναμική και καλό μπλοκ.

Ηλυσιακός: Παιχνίδι υπομονής

Ξανά στη Volley League πιο έμπειρος και αποφασισμένος ο Ηλυσιακός. Με τον Αντώνη Παπαδόπουλο στον πάγκο και παίκτριες που ξέρουν τις ιδιαιτερότητες της κατηγορίας ο Ηλυσιακός θέλει να αποφύγει την επικίνδυνη ζώνη και να παραμείνει στην κατηγορία χωρίς περιπέτειες.

Η ομάδα των Ηλυσίων βασίζεται σε παίκτριες που μάθαμε τα τελευταία χρόνια από ομάδες της Volley League όπως η Κίλιτς και η Κάντγουορθ ενώ το δυνατό χαρτί είναι η Μουτούρι που ως διαγώνια καλείται να κάνει τη διαφορά στην επίθεση.

Κατά τα άλλα η Παναγιώτα Ξανθοπούλου ως πασαδόρος και η Εύη Γεωργιάδου ως λίμπερο θα δώσουν… τρέλα και ώθηση ενώ πλάι τους υπάρχουν νεαρές ταλαντούχες Ελληνίδες σαν τη Νικολαΐδη, την Αγγελοπούλου και τη Σακκά.

ΖΑΟΝ: Ήρθε για να μείνει

Πήρε το τελευταίο εισιτήριο ανόδου αλλά στοχεύει να αφήσει το στίγμα του. Ο ΖΑΟΝ με τον Μπάμπη Μυτσκίδης στον πάγκο θέλει να γίνει ομάδα οκτάδας και να πάει όσο ψηλότερα μπορεί.

Η εμπειρία της Γιώτα, η φρεσκάδα της Μπελιά και το ταλέντο της Τικμανίδου συνθέτουν ένα σύνολο με ποικιλία και ενδιαφέρον. Ειδικά όταν πλαισιώνονται με ικανότατες παίκτριες σαν τη Φουμάκη, τη Ζιώγα και την Κασδοβασίλη.

Ωστόσο ήρθαν για να κάνουν τη διαφορά αρχικά η πασαδόρος Νίνα Στογίλκοβιτς, λίγες εβδομάδες μετά την παρουσία της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, όπως και η Κραϊντούμπα, μια πανύψηλη και ικανότατη διαγώνια που επιπλέον είναι σε πολύ καλή ηλικία.

Ο ΖΑΟΝ έχει ένα πολύ ενδιαφέρον μίγμα που κάνει την ομάδα να μη θυμίζει σε τίποτα όσα είδαμε προ διετίας στη Volley League.