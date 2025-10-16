Φιλική επικράτηση στη Νέα Σμύρνη για τον Παναθηναϊκό

Η ανδρική ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού επιβλήθηκε με 3-1 εκτός έδρας του Πανιωνίου σε ένα ακόμα φιλικό τεστ.

ε ικανοποιητικό βαθμό αγωνιστικής ετοιμότητας παρουσιάστηκε ο Παναθηναϊκός στο φιλικό ματς στη Νέα Σμύρνη.

Οι «πράσινοι» του κόουτς Δημήτρη Ανδρεόπουλου έδειξαν σε ένα ακόμα φιλικό ματς καλά δείγματα γραφής και κατόρθωσαν και πήραν τη νίκη κόντρα στον Πανιώνιο.

Από πλευράς Παναθηναϊκού δεν αγωνίστηκαν οι Πρωτοψάλτης, Παπαλεξίου, Κοντοστάθης και Χανδρινός.Οι Γκάσμαν, Νίλσεν και Γιάντσουκ έπιασαν καλή απόδοση και σε κρίσιμα σημεία έδειξαν την κλάση τους.

Αν και το «τριφύλλι» αιφνιδιάστηκε στην αρχή του αγώνα και μάλιστα έχασε το πρώτο σετ με 25-22.Εντούτοις επανήλθε δυναμικά και κατάφερε και πήρε με κατάθεση ψυχής το δεύτερο σετ με 33-31.

Καλή εικόνα και στο τρίτο σετ για το «τριφύλλι» που πήρε τα ηνία του σκορ μετά το 15-16 και το κατέκτησε τελικά με 25-21. Αναφορικά με το τέταρτο σετ ο Παναθηναϊκός πάτησε γκάζι από την αρχή και το κατέκτησε με 25-17.