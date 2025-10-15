Νέο κεφάλαιο στη Volley League: 12 ομάδες και 5 ξένοι παίκτες από τη σεζόν 2026-2027

Σημαντικές αλλαγές αποφάσισε η Ένωση Σωματείων Αμειβομένων Πετοσφαιριστών (ΕΣΑΠ), με στόχο την ενίσχυση και την αναβάθμιση του ανδρικού βόλεϊ.

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, αποφασίστηκε η αύξηση των ομάδων της Volley League από 10 σε 12, αρχής γενομένης από τη σεζόν 2026-2027. Παράλληλα, συζητήθηκε και η προοπτική αύξησης των ξένων παικτών που δικαιούνται συμμετοχή ανά ομάδα - από τέσσερις (4) σε πέντε (5).

Η απόφαση στοχεύει σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, στη βελτίωση της παρουσίας των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά και στη στήριξη του ανδρικού βόλεϊ, το οποίο, όπως τονίστηκε, αντιμετωπίζει ελλείψεις σε Έλληνες αθλητές.

Ο πρόεδρος της ΕΣΑΠ, Παντελής Ταρνατόρος, εξουσιοδοτήθηκε να έχει άμεσες συναντήσεις με τον πρόεδρο της ΕΟΠΕ, Γιώργο Καραπέτσο, και τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, για την επίσημη δρομολόγηση των αλλαγών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΣΑΠ:

«Κατά τη σημερινή (14/10/25) συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Α.Π., συζητήθηκε διεξοδικά το ζήτημα της αύξησης των ομάδων της Volley League από δέκα (10) σε δώδεκα (12), αρχής γενομένης από τη σεζόν 2026-2027, σε συνδυασμό πάντα με την αύξηση του αριθμού των ξένων αθλητών που δικαιούνται συμμετοχής ανά ομάδα από τέσσερις (4) σε πέντε (5).

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Πρωταθλήματος αλλά και της παρουσίας των ομάδων στα Ευρωπαϊκά Κύπελλα καθώς και στήριξη του ανδρικού βόλεϊ, το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε Έλληνες αθλητές, αποφάσισε ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει τον πρόεδρο της Ε.Σ.Α.Π., Παντελή Ταρνατόρο, να πραγματοποιήσει άμεσα συναντήσεις με τον πρόεδρο της Ε.Ο.ΠΕ. Γιώργο Καραπέτσο, και τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, με μοναδικό στόχο την υλοποίηση των δύο αιτημάτων, δηλαδή τόσο της αύξησης των ομάδων σε 12, όσο και της αύξησης των ξένων παικτών σε 5.

Όλοι οι εκπρόσωποι στην τοποθέτησή τους τόνισαν πως η αύξηση των ομάδων και των ξένων αθλητών είναι επιβεβλημένη μετά την κατάσταση που διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια.

Η Ε.Σ.Α.Π. είναι αποφασισμένη να προασπίσει όχι μόνο το πρωτάθλημα της Volley League, αλλά και συνολικά το ανδρικό βόλεϊ, το οποίο βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή και χρειάζεται ουσιαστικές παρεμβάσεις για την επιβίωσή του και την αναβάθμισή του.

Οι εκπρόσωποι όλων των ΤΑΑ εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να δώσουν λύση στο πρόβλημα, διασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες στο άθλημα και μεγαλύτερες αγωνιστικές επιτυχίες».