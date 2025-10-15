Η Όγκομς κέρδισε τη μάχη με τον καρκίνο: «Ο ΑΟ Θήρας μου έσωσε τη ζωή»

Η πιο ευχάριστη είδηση των ημερών έρχεται από τον Καναδά και αφορά την Αλίσια Όγκομς, παίκτρια του ΑΟ Θήρας, η οποία ανακοίνωσε ότι βγήκε νικήτρια από τη μάχη με τον καρκίνο.

Η Αμερικανίδα βολεϊμπολίστρια αναγκάστηκε να διακόψει τη δράση της την περσινή σεζόν, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο, όμως με τεράστια δύναμη ψυχής, τρία χειρουργεία, οκτώ κύκλους χημειοθεραπείας και 25 συνεδρίες ακτινοβολίας, κατάφερε να βγει νικήτρια.

Μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Όγκομς μοιράστηκε τη χαρά και την ευγνωμοσύνη της, τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του ΑΟ Θήρας, που όπως λέει, «της έσωσε τη ζωή» με την άμεση αντίδρασή του όταν εμφανίστηκαν τα πρώτα συμπτώματα. Η ίδια εξήγησε πως ο σύλλογος έδωσε σημασία στα αρχικά σημάδια, φρόντισε για τις απαραίτητες εξετάσεις και έτσι έγινε η έγκαιρη διάγνωση.

Η αθλήτρια ταξίδεψε στον Καναδά, όπου με την υποστήριξη του CancerCare Manitoba, υποβλήθηκε στις απαραίτητες θεραπείες. Όπως γράφει, πέρα από την ιατρική φροντίδα, είχε στο πλευρό της αγάπη, στήριξη και φως, στοιχεία που τη βοήθησαν να βγει πιο δυνατή από αυτή τη δοκιμασία.

Η ανάρτηση της Αλίσια Όγκομς:

«Φέτος, η ευγνωμοσύνη έχει άλλη αίσθηση. Είναι πιο βαριά, πιο βαθιά και πιο απλή ταυτόχρονα. Γιατί μετά από 8 γύρους χημειοθεραπείας, 3 χειρουργεία και 25 συνεδρίες ακτινοβολίας, μπορώ επιτέλους να πω ότι είμαι σε ύφεση.

Η χρονιά που πέρασε ήταν η πιο δύσκολη της ζωής μου, σωματικά, ψυχικά και συναισθηματικά. Αλλά ακόμα και στα πιο σκοτεινά διαστήματα, ήμουν περιτριγυρισμένη από φως. Έμαθα τι σημαίνει πραγματική αγάπη και υποστήριξη, πώς νιώθει η αληθινή ανθεκτικότητα, και πόσο δυνατοί είναι οι άνθρωποι γύρω μου.

Κυριολεκτικά δεν θα ήμουν εδώ χωρίς την ομάδα μου, τον ΑΟ Θήρας, που πήρε τα συμπτώματά μου στα σοβαρά από την αρχή. Ενέργησαν γρήγορα, και αυτές οι πρώτες αποφάσεις και εξετάσεις μου έσωσαν τη ζωή. Καθοδηγήθηκα από παγκοσμίου επιπέδου γιατρούς και νοσηλευτές στο CancerCare Manitoba, οι οποίοι με πήγαν από τη διάγνωση στην ύφεση σε λιγότερο από έναν χρόνο.

Μέσα σε όλα αυτά, είχα ακόμα την τύχη να ζω πραγματικά. Παντρεύτηκα τον άνθρωπο της ζωής μου, καλωσόρισα μια τριποδούλα τριχωτή κόρη στην οικογένειά μας, γιόρτασα την αγάπη και τη ζωή με φίλους και συγγενείς κοντινούς και μακρινούς, και είχα στιγμές γέλιου που μου θύμισαν πως υπάρχει ακόμα τόση ομορφιά, ακόμα και στις πιο δύσκολες εποχές.

Είμαι επίσης απίστευτα ευγνώμων στη Volleyball Canada που με στήριξε σε όλη αυτή τη διαδρομή, με κράτησε συνδεδεμένη με το άθλημα και μου θύμισε ότι η ανάρρωση δεν αφορά μόνο το σώμα.

Αυτό το επόμενο κεφάλαιο είναι για να ξαναχτίσω τη δύναμη, να βρω τον ρυθμό μου και να επιστρέψω στο παιχνίδι. Θα είναι μια νέα πρόκληση, αλλά μια πρόκληση που καλωσορίζω. Είμαι εδώ, επουλώνομαι, και έχω ξανά την ευκαιρία να κάνω αυτό που αγαπώ - κάτι που δεν θα θεωρήσω ποτέ δεδομένο».

Η ανάρτηση του ΑΟ Θήρας:

«Η διοίκηση του Α.Ο. Θήρας αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει τη συγκίνηση και τον άκρατο ενθουσιασμό της για τη χαρμόσυνη είδηση της επιστροφής της διεθνούς Καναδής κεντρικής, Aλίσια Όγκομς, στα γήπεδα.

Η “δικιά μας” Αλίσια κέρδισε με το μπλοκ της ζωής της τον αγώνα που έδινε εδώ και έναν χρόνο με τον καρκίνο.

Μία άνιση μάχη, που η διοίκηση του συλλόγου στήριξε αθόρυβα από την πρώτη στιγμή — μια δοκιμασία στην οποία η Όγκομς δεν ήταν ποτέ μόνη, έχοντας τη συμπαράσταση ενός ολόκληρου νησιού.

Αυτή η νίκη της Αλίσια υπερβαίνει τον αθλητισμό· αποτελεί πηγή έμπνευσης και μας γεμίζει όλους με πίστη και δύναμη να αντιμετωπίσουμε τους φόβους μας.

Αλίσια, είμαστε περήφανοι για σένα. Η δύναμη και το φως σου μάς γεμίζουν ελπίδα. Θα είσαι πάντα μέλος της οικογένειας του Α.Ο. Θήρας».