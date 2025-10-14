Σημαντική κίνηση από τον ΠΑΟΚ: Συμφωνία με Τζέντρικ με ορίζοντα Δεκεμβρίου! (vid)

Έτοιμος να ολοκληρώσει μια ηχηρή κίνηση εμφανίζεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει δώσει τα χέρια με τον Τζέφρι Τζέντρικ με φόντο την μεταγραφική περιόδου του Δεκεμβρίου!

Ο 30χρονος Αμερικάνος κεντρικός προβάρει τα «ασπρόμαυρα», έχοντας έρθει σε συμφωνία με τους ιθύνοντες του Δικεφάλου έως το τέλος της σεζόν, με τους Θεσσαλονικείς να προχωρούν σε μια άκρως ποιοτική προσθήκη στο ρόστερ τους!

Με την -δύσκολη ομολογουμένως- περίπτωση του Μάξουελ Χολτ να μην έχει... happy end, εξαιτίας προσωπικών λόγων του παίκτη, ο ΠΑΟΚ προχώρησε και ολοκλήρωσε με επιτυχία το Plan B που ακούει στο όνομα του Τζέντρικ, o oποίος θα ανήκει και επίσημα στο ρόστερ των «ασπρόμαυρων» από την έναρξη της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, δηλαδή την 1η Δεκεμβρίου.

Η πρώτη αναγνώριση, η εθνική ομάδα των ΗΠΑ και η καριέρα στην Ευρώπη

Πραγματοποιώντας τα πρώτα του βήματα στο κολέγιο της Loyola University Chicago, ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του και υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο του με την γερμανική Berlin Recycling Volleys το 2018, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Πολωνία για λογαριασμό των Asseco Resovia και LUK Lublin.

Το 2023 μετακόμισε στην Ιταλία και φόρεσε την φανέλα της Gioiella Prisma Taranto για δύο χρόνια, ενώ το δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν τον βρήκε στην Τουρκία και στην Φενερμπαχτσέ.

Από το 2017 αποτελεί βασικό μέλος της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, με την οποία έχει κατακτήσει χάλκινα μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2018, το Volleyball Nations League 2018 και το Παγκόσμιο Κύπελλο 2019.

Επόμενη στάση... Θεσσαλονίκη!

Με αυτήν την κίνηση, ο Τζέντρικ αναμένεται να γίνει κάτοικος Θεσσαλονίκης, ερχόμενος να προστεθεί στην λίστα των ξένων του Δικεφάλου, όπου μαζί με τους Τόρες, Κάρτεφ, Κόλεφ, και Ερνάντεζ θα δημιουργήσουν ευχάριστο «πονοκέφαλο» στον Γιόσκο Μιλενκόσκι!

Δείτε τον εν δράσει: