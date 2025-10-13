Όλα έτοιμα για το πρώτο σερβίς – Οι δηλώσεις και οι προσδοκίες των 12 αρχηγών και προπονητών

Η Volley League Γυναικών 2025-2026 ετοιμάζεται για το πρώτο σερβίς για φέτος, με το νέο πρωτάθλημα να κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 18 Οκτωβρίου.

Στην εκδήλωση παρουσίασης στο Caretta Athens στην Γλυφάδα, προπονητές και αρχηγοί των δώδεκα ομάδων αντάμωσαν με κοινή παραδοχή: Το πρωτάθλημα που ξεκινά θα είναι το πιο δύσκολο, το πιο απαιτητικό, το πιο αμφίρροπο όλων των εποχών.

Η ποιότητα ανεβαίνει, οι ισορροπίες στενεύουν, και κάθε παιχνίδι προμηνύεται μάχη – όχι μόνο για τους τίτλους, αλλά και για το δικαίωμα να ανήκεις στην ελίτ του ελληνικού βόλεϊ γυναικών. Νέα πρόσωπα, έμπειροι προπονητές, αθλήτριες με φιλοδοξίες και ομάδες που δεν φοβούνται να ονειρευτούν συνθέτουν το φετινό μωσαϊκό.

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.: Μπράνκο Κοβάτσεβις - Μελίνα Εμμανουηλίδου

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό. Είμαι χαρούμενος να βλέπω το επίπεδο της οργάνωσης και της ποιότητας να ανεβαίνει κάθε χρονιά στο ελληνικό βόλεϊ. Ειδικά αυτή τη σεζόν ο ανταγωνισμός θα είναι στο υψηλότερο επίπεδο. Για τον Ολυμπιακό όμως οι στόχοι είναι πάντα οι ίδιοι» δήλωσε ο Μπράνκο Κοβάτσεβιτς και η Μελίνα Εμμανουηλίδου ανέφερε:

«Εύχομαι μία γεμάτη αγωνιστική περίοδο με υγεία. Το να ανεβαίνει το επίπεδο κάθε χρόνο είναι πολύ σημαντικό, να βλέπουμε αθλήτριες υψηλού επιπέδου να έρχονται στο πρωτάθλημα μας είναι αυτό που ζητάμε».



Π.Α.Ο.Κ.: Γιάννης Γιαπάνης - Τατιάνα Αρμουτσή

«Ήταν πολύ ξαφνική και γρήγορη η συμφωνία μου με τον ΠΑΟΚ. Οι πρώτες εντυπώσεις είναι θετικές και το επίπεδο είναι υψηλό. Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε ένα όμορφο βόλεϊ και να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε αγώνα» είπε ο Γιάννης Γιαπάνης και η Τατιάνα Αρμουτσή τόνισε:

«Θέλω να ευχηθώ μία χρονιά χωρίς τραυματισμούς και να πετύχουν τους στόχους τους. Για τον ΠΑΟΚ είναι μία πολύ σημαντική χρονιά καθώς είναι τα 100 χρόνια του σωματείου, εύχομαι να δείξουμε την ίδια μαχητικότητα και ανταγωνιστικότητα με πέρυσι και γιατί όχι, ακόμη περισσότερο».

Α.Ο. Θήρας: Ματέο Φρέσκι - Καταρίνα Πάβιτσιτς

«Όλες οι ομάδες φέτος θα είναι πάρα πολύ καλές, θα έχουμε πολλές μάχες. Σε κάθε αγώνα θα βλέπουμε μάχες. Εμείς δεν σκεφτόμαστε τους στόχους μας, σκεφτόμαστε πώς να κερδίζουμε κάθε αγώνα» τόνισε ο Ματέο Φρέσκι και η Καταρίνα Πάβιτσιτς συμπλήρωσε:

«Είναι η πρώτη μου σεζόν στην Ελλάδα. Το επίπεδο είναι πολύ υψηλό και υπάρχει ποιότητα. Ο ΑΟ Θήρας ήταν τρίτος στην προηγούμενη σεζόν οπότε οι προσδοκίες είναι υψηλές».



Παναθηναϊκός Α.Ο.: Αλεσάντρο Κιαπίνι - Παναγιώτα Ρόγκα

«Χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω, είναι η πρώτη φορά που λαμβάνω μέρος σε μία τόσο ωραία εκδήλωση με τέτοιο επαγγελματισμό. Αυτή είναι η πρώτη μου χρονιά στην Ελλάδα, αλλά το βόλεϊ είναι η δουλειά και η ζωή μου. Πιστεύω ότι φέτος το πρωτάθλημα θα είναι στο υψηλότερο επίπεδο που έχει υπάρχει. Φυσικά θέλουμε να είμαστε μία από τις ομάδες που μάχονται για τον τίτλο και ο στόχος μου είναι να παρουσιάζω την ομάδα μου όσο καλύτερη γίνεται σε κάθε αγώνα» δήλωσε ο Αλεσάντρο Κιαπίνι και η Πένυ Ρόγκα τόνισε:



«Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ, ανάμεσα σε πολλά γνώριμα πρόσωπα. Παρά το ότι είμαι η εμπειρότερη νιώθω ότι είμαι ξανά 16 χρονών και ξεκινάω το βόλεϊ. Η φετινή χρονιά είναι σημαντική για εμένα γιατί επέστρεψα μετά από μία πάρα πολύ δύσκολη μάχη. Η ποιότητα του πρωταθλήματος φέτος έχει ανέβει, θα έχουμε πάρα πολλά αμφίρροπα ματς, δυνατές μάχες στο γήπεδο και νομίζω ότι κάθε αγώνας θα είναι μία ξεχωριστή μάχη».



Πανιώνιος Betsson: Ντράγκαν Νέσιτς - Ιωάννα Καρέλια

«Είμαι πολύ χαρούμενος να προπονώ τον Πανιώνιο. Έχω σπουδαίες αθλήτριες και σπουδαία ομάδα. Θα είναι φυσικά μία πολύ δύσκολη χρονιά, καθώς υπάρχουν πολύ σπουδαίες αθλήτριες σε όλο το πρωτάθλημα» είπε ο Ντράγκαν Νέσιτς και η Ιωάννα Καρέλια δήλωσε:

«Είναι μεγάλη χαρά που ξεκινάει η χρονιά στη Volley League γυναικών. Σίγουρα έχουμε θέσει υψηλούς στόχους και δεν το κρύβουμε αυτό. Θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για να τους πετύχουμε και να χαρίσουμε στον κόσμο μας όμορφες στιγμές. Κάθε χρόνο το επίπεδο του πρωταθλήματος ανεβαίνει και θα δούμε σπουδαίους αγώνες. Εύχομαι να έχουμε μία σεζόν χωρίς τραυματισμούς και με ωραίο βόλεϊ».



Α.Ε.Κ.: Ντεχρί Ντεχρίογλου - Εβίτα Ξηντάρα

«Ξεκινήσαμε τη σεζόν με καλό τρόπο κατακτώντας το βαλκανικό κύπελλο. Ο τελευταίος τίτλος της ΑΕΚ κατακτήθηκε με Τούρκο προπονητή, έτσι και αυτός, δεν πιστεύω όμως ότι σημαίνει αυτό πολλά πράγματα. Το επίπεδο του βόλεϊ ανεβαίνει, η σεζόν αυτή θα είναι πολύ δύσκολη για όλους. Δικοί μας στόχοι είναι να μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί κάθε εβδομάδα» ανέφερε ο Ντεχρί Ντεχρίογλου και η Εβίτα Ξηντάρα είπε:



«Είμαι πολύ χαρούμενη που επέστρεψα στην ΑΕΚ. Όταν αγωνίζεσαι με τη φανέλα της ΑΕΚ ο στόχος είναι να πρωταγωνιστείς. Δεν μου αρέσει να λέω μεγάλα λόγια, θα δουλέψουμε σκληρά στο γήπεδο και όλα θα κριθούν στο τέλος».



Α.Σ.Π. Θέτις: Γιάννης Νικολάκης - Ελευθερία Μανιατογιάννη

«Χαίρομαι πάρα πολύ που μετά από χρόνια επιστρέφω στην Ελλάδα και τη Volley League. Είναι χαρά για εμένα που 12 ομάδες είναι πάρα πολύ δυνατές και προμηνύεται ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα με πρόωρες συγκινήσεις. Στόχος μας είναι να παίξουμε ένα καλό και μοντέρνο βόλεϊ και να μπούμε στα πλέι-οφ. Εύχομαι να έχουμε μία καλή σεζόν με υγεία» δήλωσε ο Γιάννης Νικολάκης και η Ελευθερία Μανιατογιάννη είπε:



«Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκομαι για άλλη μία φορά εδώ. Κάθε σεζόν ξεκινάει για όλες τις ομάδες με αισιοδοξία και όνειρα. Πέντε χρόνια στη Βούλα έχω μάθει ότι το βόλεϊ δεν είναι μόνο ο αγώνας του Σαββάτου, αλλά οι στιγμές που ζούμε. Φέτος η ομάδα έχει πλαισιωθεί από αθλήτριες που θα δώσουν την ψυχή τους στο γήπεδο. Είμαι πολύ χαρούμενη για τη νοοτροπία που υπάρχει. Τέλος, θα ήθελα να μοιραστώ τη χαρά μου που το πρότυπό μου από τα πρώτα μου επαγγελματικά βήματα, η Πέννυ Ρόγκα, βρίσκεται ξανά μαζί μας στα γήπεδα. Πιστεύω πως ο αθλητισμός ενώνει και πρέπει να συνεχίσει να ενώνει. Αυτή τη μάχη οφείλουμε να την ξεκινήσουμε πρώτα εμείς, οι ίδιες οι αθλήτριες».

Α.Σ. Άρης: Χρήστος Πάτρας - Ευαγγελία Μερτέκη

«Προέρχομαι πιο πολύ από το βόλεϊ ανδρών, αλλά το βόλεϊ γυναικών έχει μεγάλη άνοδο αυτά τα χρόνια. Ανήκω στην ανάπτυξη, είμαι στρατιώτης της ομοσπονδίας και πρέπει όλοι μας να προωθήσουμε το ελληνικό βόλεϊ προωθώντας νέα παιδιά. Το έχω στο μυαλό μου και έχω την ευκαιρία να το πω. Θέλω να ευχαριστήσω τις περσινές μου αθλήτριες και τις αθλήτριες του Ολυμπιακού για τους εξαιρετικούς τελικούς που έγιναν. Η καινούργια προσπάθεια που γίνεται στον οργανισμό Άρη θα φανεί στο τέλος της χρονιάς με καινούργια άτομα στη διοίκηση, με στόχους στο γυναικείο και στο ανδρικό. Πιστεύω ότι οι ομάδες της Βορείου Ελλάδος πρέπει να προχωρήσουμε προς το μέλλον» τόνισε ο Χρήστος Πάτρας και η Ευαγγελία Μερτέκη:



«Υπάρχουν πολλές αλλαγές φέτος στην ομάδα, χτίζουμε για το μέλλον».



Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil: Γιώργος Ρούσης - Άννα Σπανού

«Θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήρια μου για τη διοργάνωση, τιμάει το βόλεϊ γυναικών και του δίνει μία αίγλη. Το μυστικό για το Μαρκόπουλο είναι ο οργανισμός. Το Μαρκόπουλο επενδύει στα μικρά, δημιουργεί αυτό έναν κόσμο που ξέρει βόλεϊ και το αγαπάει. Αυτό φαίνεται και μας βοηθάει» είπε ο Γιώργος Ρούσης και η Άννα Σπανού δήλωσε:



«Είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, ανυπομονώ να ξεκινήσει. Είναι κρίμα ενώ οι ομάδες επενδύουν πάρα πολλά χρήματα να μην είναι επαγγελματική η λίγκα και να μην είμαστε ασφαλισμένες».



Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων: Κώστας Παπαδόπουλος - Μόνικα Σαλκούτε

«Στόχος μας είναι να καθιερωθεί η ομάδα στην κατηγορία. Πέρυσι έγινε το πρώτο βήμα και ελπίζουμε να γίνει πιο εύκολα με την προοπτική τα επόμενα χρόνια να είμαστε μία από τις σημαντικές δυνάμεις της κατηγορίας. Το φετινό πρωτάθλημα πέρα από ανταγωνιστικό θα είναι και πολύ ποιοτικό και ευχάριστο για τους θεατές» ανέφερε ο Κώστας Παπαδόπουλος και η Μόνικα Σαλκούτε συμπλήρωσε:



«Αντιμετωπίσαμε κάποιες ομάδες στη διάρκεια της προετοιμασίας μας και είδαμε ότι έχουν υψηλή ποιότητα. Ο μεγάλος μας στόχος για φέτος είναι να είμαστε σταθερές στο πρωτάθλημα και από εκεί και πέρα θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε».



Ηλυσιακός Α.Ο.: Αντώνης Παπαδόπουλος - Ευδοξία Γεωργιάδου

«Χαιρετίζω την πολύ όμορφη εκδήλωση και εύχομαι υγεία σε όλες τις αθλήτριες και καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Το περσινό κατόρθωμα ήρθε μέσα από μία προσπάθεια που ξεκίνησε πολύ νωρίς σε οργανωτικό επίπεδο και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θα ζήσουμε φέτος. Το βόλεϊ γυναικών στην Ελλάδα κάνει τεράστια βήματα και χαιρόμαστε που θα συμμετέχουμε στη Volley League γυναικών. Εμείς θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα πολύ οργανωμένο σύνολο για να καταφέρουμε να είμαστε στους στόχους μας, οι οποίοι είναι μία γρήγορη παραμονή και στη συνέχεια να πάμε όσο ψηλότερα γίνεται» δήλωσε ο Αντώνης Παπαδόπουλος και η Ευδοξία Γεωργιάδου από τη πλευρά της είπε:



«Σίγουρα το φετινό πρωτάθλημα θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Είναι χαρά μας να είμαστε σε αυτήν την κατηγορία και πρώτος στόχος είναι η γρήγορη παραμονή. Σίγουρα θα δείτε πολύ όμορφους αγώνες από την πλευρά μας. Έχουμε πολλά όνειρα και φιλοδοξίες».



Ζ.Α.Ο.Ν.: Μπάμπης Μυτσκίδης - Κατερίνα Γιώτα

«Εύχομαι να έχουμε μία πολύ όμορφη χρονιά με υγεία και να δούμε όμορφους αγώνες στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα στόχος της δικής μας ομάδας είναι η καθιέρωση στη Volley League και χρόνο με τον χρόνο να ανεβάζουμε πιο πάνω τον πήχη. Έχουμε μία στιβαρή διοίκηση με ανθρώπους που έχουν όραμα και μεράκι και θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε. Είναι πολύ σημαντικό για το άθλημα μας να βοηθήσουμε να ανέβει ακόμη πιο ψηλά» είπε ο Μπάμπης Μυτσκίδης και η Κατερίνα Γιώτα δήλωσε:



«Θέλω να ευχηθώ να έχουμε ένα ωραίο πρωτάθλημα χωρίς τραυματισμούς και να περάσουμε ωραία. Επιστρέφω στην Α1 μαζί με τον ΖΑΟΝ. Στόχοι της ομάδας είναι να καθιερωθεί στην κατηγορία και να φτάσουμε στα πλέι-οφ του πρωταθλήματος».

