Κιαπίνι: «Να παρουσιάζω την ομάδα μου όσο καλύτερη γίνεται ανά αγώνα»

Ο προπονητής του τμήματος βόλεϊ γυναικών, του Παναθηναϊκού, Αλεσάντρο Κιαπίνι στην παρουσίαση του πρωταθλήματος, Volley League γυναικών, δήλωσε ότι ο στόχος του είναι να παρουσιάζει την ομάδα του όσο καλύτερη γίνεται σε κάθε αγώνα.

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο Αλεσάντρο Κιαπίνι, ενόψει της Volley League γυναικών, που ξεκινάει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (18-19/10/2025). Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ανέφερε ότι είναι χαρούμενος που θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της χώρας μας, ενώ τόνισε ότι οι «πράσινες» θα παλέψουν για τον τίτλο και ότι θα προσπαθήσει ανά αγώνα να παρουσιάζονται καλύτερες αγωνιστικά.

Αναλυτικά όσα είπε ο τεχνικός του «τριφυλλιού»:

«Χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω, είναι η πρώτη φορά που λαμβάνω μέρος σε μία τόσο ωραία εκδήλωση με τέτοιο επαγγελματισμό. Αυτή είναι η πρώτη μου χρονιά στην Ελλάδα, αλλά το βόλεϊ είναι η δουλειά και η ζωή μου. Πιστεύω ότι φέτος το πρωτάθλημα θα είναι στο υψηλότερο επίπεδο που έχει υπάρχει. Φυσικά θέλουμε να είμαστε μία από τις ομάδες που μάχονται για τον τίτλο και ο στόχος μου είναι να παρουσιάζω την ομάδα μου όσο καλύτερη γίνεται σε κάθε αγώνα.»