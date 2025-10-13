Με λάμψη και αισιοδοξία η παρουσίαση της Volley League Γυναικών 2025-2026 στη Γλυφάδα

Με τους καλύτερους οιωνούς ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της Volley League Γυναικών, με την παρουσίαση του πρωταθλήματος της νέας αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Στο Caretta Athens στην Γλυφάδα η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης υποδέχθηκε τις αθλήτριες, τους προπονητές και τις διοικήσεις των 12 ομάδων της κατηγορίας, ενώ την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Α.Π. Παντελής Ταρνατόρος, ο Πρόεδρος της Ο.Δ.Β.Ε. Σταύρος Μαυρικίδης και η Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Αθηνών Τζίνα Αδαμοπούλου.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρόεδρος της Ε.Ο.ΠΕ. Γιώργος Καραμπέτσος, ο οποίος στάθηκε στο γεμάτο από επιτυχίες καλοκαίρι των Εθνικών ομάδων με ιδιαίτερη αναφορά στην Εθνική γυναικών για την παρουσία της στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Ταϊλάνδη.

Ο κ. Μαυρωτάς στάθηκε στην μεγάλη δύναμη που έχει το βόλεϊ στις γυναίκες και ευχήθηκε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και ο χαιρετισμός της Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Τομέα Τζίνας Αδαμοπούλου.

Τέλος, χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας διαιτητών Σταύρος Μαυρικίδης.

Επίσης, στο περιθώριο της εκδήλωσης ανακοινώθηκε η συνεργασία της Ε.Ο.ΠΕ. με την M.K.O. EUROPA DONNA HELLAS που είναι ο Ευρωπαϊκός φορέας για την αντιμετώπιση και την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.

Γιώργος Καραμπέτσος (Πρόεδρος Ε.Ο.ΠΕ.)

«Το νέο πρωτάθλημα συγκεντρώνει τις δώδεκα κορυφαίες ομάδες της χώρας, με σπουδαίες αθλήτριες και νέα ταλέντα που αποτελούν το παρόν και το μέλλον της ελληνικής πετοσφαίρισης.

Η φετινή σεζόν ξεκινά με αισιοδοξία, δυναμική και ένα ισχυρό αίσθημα προόδου.

Πλέον, έχει παγιωθεί η τηλεοπτική στέγη του πρωταθλήματος στη δημόσια τηλεόραση, την ΕΡΤ. Αυτό, αποτελεί τεράστια επιτυχία και σταθερό σημείο αναφοράς για το άθλημα.

Έχουμε κάνει πολλά βήματα μπροστά στη συνεργασία μας, το προϊόν έχει βελτιωθεί σημαντικά, και είμαι βέβαιος ότι η ανοδική αυτή πορεία θα συνεχιστεί.

Σίγουρα, περιμένουμε να έρθουν και τα έσοδα, και πιστεύω ακράδαντα πως είναι θέμα χρόνου η ΕΡΤ να αναγνωρίσει την πραγματική αξία του πρωταθλήματος — τόσο μέσα από τα υψηλά νούμερα τηλεθέασης που θα φέρουμε, όσο και μέσα από τη συνολική προσπάθεια όλων, σωματείων και Ομοσπονδίας, να αναδείξουμε ένα προϊόν ισχυρό, ποιοτικό και ελκυστικό.

Εργαζόμαστε συστηματικά για να βρούμε έναν μεγάλο χορηγό, αντάξιο του ονόματος και του κύρους της Volley League Γυναικών και θα το πετύχουμε.

Το καλοκαίρι που πέρασε μας γέμισε περηφάνια.

Η Εθνική Ομάδα Γυναικών συμμετείχε με αξιώσεις στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ενώ τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες μας είχαν σημαντικές παρουσίες στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, αποδεικνύοντας πως το ελληνικό βόλεϊ σε όλα τα επίπεδα βαδίζει σταθερά προς την κορυφή.

Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στις τεράστιες προσπάθειες όλων των διοικήσεων, μικρών και μεγάλων σωματείων, που στο μέτρο των δυνατοτήτων τους παλεύουν καθημερινά να βελτιώσουν τα γήπεδα, τις εγκαταστάσεις και τους αγωνιστικούς χώρους.

Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο για την επόμενη μέρα του αθλήματος.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους παράγοντες που με όραμα και αγάπη υπηρετούν την πετοσφαίριση και προσφέρουν ανιδιοτελώς στο άθλημα.

Ως Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, θα είμαστε πάντα κοντά τους, στηρίζοντας κάθε προσπάθεια ανάπτυξης, εξωστρέφειας και αναβάθμισης του αθλήματος.

Θα ήθελα επίσης να επισημάνω την άριστη συνεργασία και τη σημαντική βοήθεια που έχουμε από την ηγεσία του Υπουργείου Αθλητισμού, και προσωπικά από τον Υφυπουργό κ. Γιάννη Βρούτση, ο οποίος στηρίζει με συνέπεια και πραγματικό ενδιαφέρον το έργο μας.

Εξίσου πολύτιμη είναι και η στήριξη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και του Προέδρου της, κ. Ισίδωρου Κούβελου, με τον οποίο πορευόμαστε με κοινό όραμα για την πρόοδο και την προβολή του ελληνικού αθλητισμού.

Η πετοσφαίριση προοδεύει όταν υπάρχει ενότητα, συνεργασία και κοινός στόχος.

Και αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε σήμερα — ότι μόνο όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε το βόλεϊ ακόμη πιο ισχυρό, ακόμη πιο λαμπερό.

Εύχομαι σε όλες τις ομάδες μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες, υγεία και θέαμα.

Ας είναι η φετινή Volley League Γυναικών μια γιορτή του ελληνικού βόλεϊ και μια ακόμη απόδειξη ότι, με πίστη και συνεργασία, μπορούμε να φτάσουμε πολύ ψηλά».

Γιώργος Μαυρωτάς (Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού)

«Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην παρουσίαση του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών για τη σεζόν 2025-26.

Το βόλεϊ είναι ένα άθλημα που γυναικοκρατείται, έχουμε 75% κορίτσια και 25% αγόρια, πράγμα που δείχνει τη δυναμική του αθλήματος. Βάζοντας η ΕΡΤ το άθλημα σε κάθε σπίτι ακόμη περισσότερα κορίτσια βλέπουν το άθλημα και αυτό μπορεί να αποτελέσει έναν ακόμη μαγνήτη.

Ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα όπως προμηνύεται το φετινό κάνει πιο δυνατές και τις Εθνικές ομάδες. Θα χαρούμε πολύ να δούμε ακόμη περισσότερες Ελληνίδες να πρωταγωνιστούν στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στις διοικήσεις των ομάδων. Βαζει έναν οβολό και η πολιτεία με τα χρήματα που δίνονται από το στοίχημα τα τελευταία χρόνια, αλλά η μεγάλη δουλειά γίνεται από τις διοικήσεις των ομάδων και τους χορηγούς που προσελκύουν.

Κλείνοντας θα ευχηθώ η σεζόν 2025-26 να είναι μία ακόμη επιτυχημένη χρονιά για το ελληνικό βόλεϊ. Εύχομαι υγεία για όλες τις αθλήτριες και από αυτό το πρωτάθλημα να προκύψει μία πολύ δυνατή Εθνική ομάδα».

Τζίνα Αδαμοπούλου (Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Αθηνών)

«Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε εδώ στα νότια και αποδεχθήκατε την πρόσκληση.

Θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους μακριά από τραυματισμούς, εύχομαι σε όλους να πάνε όλοι όλο και ψηλότερα. Καλή αρχή στη φετινή χρονιά και καλή δύναμη σε όσους συμβάλλουν για να αναδειχθεί αυτό το άθλημα.

Διαχρονικά είναι πολύ καλή η σχέση μας με τον πρόεδρο και την ομοσπονδία και ελπίζουμε να συνεχίσει να είναι έτσι».

Σταύρος Μαυρικίδης (Πρόεδρος Ο.Δ.Β.Ε.)

«Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και θέλω να δώσω συγχαρητήρια για την εκδήλωση. Φέτος θα είναι το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε έως τώρα, θα συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τα πρωταθλήματα. Θα θέλαμε όμως και τον σεβασμό σας λίγο περισσότερο».

Οι κορυφαίοι της Volley League Γυναικών 2024-25

Στο πλαίσιο της επίσημης παρουσίασης της Volley League Γυναικών 2025-26, πραγματοποιήθηκαν οι βραβεύσεις των κορυφαίων της περσινής σεζόν, με τις αθλήτριες και τους προπονητές που ξεχώρισαν το 2024-25 να τιμώνται για τις επιδόσεις τους.

Η Μίλιτσα Κούμπουρα του Ολυμπιακού, που αναδείχθηκε MVP σε όλες τις εγχώριες διοργανώσεις, κατέκτησε το βραβείο της καλύτερης διαγώνιας.

Στη θέση της πασαδόρου, κορυφαία αναδείχθηκε η Ίλκα Ντε Βιβέρ του ΠΑΟΚ, έπειτα από μια εξαιρετική χρονιά με τη φανέλα του Δικεφάλου.

Ως καλύτερες ακραίες τιμήθηκαν δύο αθλήτριες που ξεχώρισαν με την απόδοσή τους: η Γιασμίν Αμπντεραχίμ του Ολυμπιακού, και η Μπιάνκα Ριστίσεβιτς του Πανιωνίου, η οποία έκανε σπουδαία σεζόν με σταθερή παρουσία στην επίθεση και στην υποδοχή.

Στην κατηγορία των κεντρικών, βραβεύτηκαν η Κυριακή Τερζόγλου, που πέρυσι αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ και φέτος εντάχθηκε στον Ολυμπιακό, καθώς και η Μπιάνκα Φαριόλ, η Αργεντινή αθλήτρια που ξεχώρισε με την ερυθρόλευκη φανέλα. Το βραβείο της Φαριόλ παρέλαβε η αρχηγός του Ολυμπιακού, Μελίνα Εμμανουηλίδου.

Η Μαρτίνα Ξανθοπούλου, που θα αγωνίζεται φέτος στον Πανιώνιο, κατέκτησε το βραβείο της καλύτερης λίμπερο, μετά από μια εντυπωσιακή χρονιά στον ΠΑΟΚ.

Το βραβείο του καλύτερου προπονητή απονεμήθηκε στον Λορέντσο Μιτσέλι, ο οποίος οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του νταμπλ. Ο Ιταλός τεχνικός δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην εκδήλωση λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων με τη Μπεσίκτας, αλλά απέστειλε μήνυμα μέσω βίντεο, ενώ το βραβείο του παρέλαβε η Μελίνα Εμμανουηλίδου.