Νικητής και στο τουρνουά της ΝΟΠΕ Ρεθύμνου ο Παναθηναϊκός

Μια εβδομάδα μετά την κατάκτηση του τουρνουά «Ι.Μπουσούνης» στην Καλαμάτα, η ανδρική ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού νίκησε τον ΟΦΗ με 3-2 και κατέκτησε το τουρνουά της ΝΟΠΕ Ρεθύμνου.

Άχαστος ο Παναθηναϊκός σε ένα ακόμα ματς και παρότι δεν είχε τους Νίλσεν, Πρωτοψάλτη και Σαβόφσκι να αγωνιστούν, νίκησε τον αξιόμαχο ΟΦΗ στο τάι μπρέικ και πανηγύρισε το τρόπαιο με τη συμπαράσταση των οπαδών του από την Κρήτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος πήρε τον τίτλο του MVP της διοργάνωσης ενώ στο σημερινό ματς είχε άξιους συμπαραστάτες τους Σπίριτο και Γκάσμαν.

Στο αγωνιστικό μέρος ο Παναθηναϊκός πήρε με χαρακτηριστική άνεση το πρώτο σετ και το κατέκτησε με 25-15 κάνοντας το 1-0.Στο δεύτερο σετ οι φιλοξενούμενοι είχαν το προβάδισμα σε κρίσιμα σημεία και αφού πήραν διαφορά με 18-21 κράτησαν στην πράσινη πίεση και το κατέκτησαν με 23-25 ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Μάλιστα αιφνιδίασαν και στο τρίτο σετ και πήραν προβάδισμα 16-21 για να το κατακτήσουν τελικά με 18-25.Κάπου εκεί αφυπνίστηκαν οι «πράσινοι» και στο τέταρτο σετ πήραν από νωρίς ασφαλές προβάδισμα με 16-11 και τελικά ισοφάρισαν σε 2-2 κατακτώντας το σετ με 25-16.

Στο τάι μπρέικ ο Παναθηναϊκός είχε ψυχραιμία και ωριμότητα ήταν μπροστά με 10-9 και πήρε τη νίκη και την κούπα με 15-11.