Παναθηναϊκός: Φιλική επικράτηση με 3-0 επί του ΝΟΠΕ Ρεθύμνου

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με 3-0 σετ επί του ΝΟΠΕ Ρεθύμνου αν και είχε τέσσερις σημαντικές απουσίες.

Για την ακρίβεια, Βουλκίδης, Νίλσεν, Πρωτοψάλτης και Χ. Ανδρεόπουλος ενώ ελάχιστη συμμετοχή είχε ο Γκάσμαν.

Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη στο τουρνουά του Ρεθύμνου, μετά και το θετικό αποτέλεσμα με τον Μίλωνα την Παρασκευή.

Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος έδωσε αρκετό χρόνο συμμετοχής σε διαφορετικούς αθλητές και έμεινε ικανοποιημένος από την αγωνιστική εικόνα τους.Στο αγωνιστικό μέρος ο Παναθηναϊκός είχε σε καλή ημέρα τους Παπαλεξίου και Μανδηλάρη καθώς και τον Σταύρο Κασαμπαλή.

Στο πρώτο σετ ο Παναθηναϊκός ήταν μπροστά στο σκορ αλλά χωρίς να καταφέρει να ξεμακρύνει. Αρχικά είχε προβάδισμα με 8-6, εν συνεχεία με 16-14 και 21-18, για να κατακτήσει τελικά το σετ με 25-20.Στο δεύτερο σετ το «τριφύλλι» συνάντησε σθεναρή αντίσταση όμως κατάφερε και είχε την ουσία στα κρίσιμα σημεία και έκανε το 2-0 στα σετ με 25-22.

Σε ότι αφορά το τρίτο και τελευταίο σετ οι «πράσινοι» ήταν μπροστά με 16-11 λίγο μετά τα μισά του σετ και τελικά το κατέκτησαν με 25-15. Ο Παναθηναϊκός κλείνει την παρουσία του στο τουρνουά του Ρεθύμνου την Κυριακή στις 5μ.μ. κόντρα στον ΟΦΗ.