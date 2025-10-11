Νίκησε τον Παναθηναϊκό και κατέκτησε το τουρνουά Νομίκεια ο ΑΟ Θήρας

Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού ηττήθηκε με 3-1 από τον ΑΟ Θήρας στον τελικό του τουρνουά Νομίκεια.

Ένα ακόμα δυνατό φιλικό τεστ έδωσε ο Παναθηναϊκός λίγο πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων του.

Η τεχνική ηγεσία του «τριφυλλιού» έκανε αρκετές αλλαγές και έδωσε αρκετό χρόνο σε αθλήτριες προκειμένου να είναι ετοιμοπόλεμες.Δεν αγωνίστηκε καθόλου η Μόνικα Λαμπόφσκα.

Ο κόουτς Κιαπίνι ξεκίνησε τον αγώνα με τις εξής: Κωνσταντινίδου, Γουάιτ, Μπένετ, Σάμανταν, Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνου και Αντωνακάκη

Στο πρώτο σετ ο ΑΟ Θήρας μπήκε δυνατά και ήταν μπροστά με 4-8 και με 8-13 στη συνέχεια. Οι «πράσινες» πλησίασαν σε 16-19 και έπειτα ισοφάρισαν σε 22-22. Από εκείνο το χρονικό σημείο ξεκίνησε ένα μεγάλο «ράλι» όπου έληξε τελικά με 34-36 υπέρ της ομάδας από τη Σαντορίνη.

Στο δεύτερο σετ η εικόνα του αγώνα άλλαξε και ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που πήρε προβάδισμα με 8-4 και κατόπιν με 13-9.Τα «φίνα κορίτσια» πάτησαν γκάζι και ανέβασαν τη διαφορά στο 19-13 και έπειτα κατόρθωσαν να κάνουν συντήρηση και να κατακτήσουν το σετ με 25-22.

Στο τρίτο σετ η Θήρα ήταν μπροστά με 3-4 και έπειτα με 11-14 ωστόσο κάπου εκεί ο Παναθηναϊκός δέχτηκε πολλούς αναπάντητους πόντους με αποτέλεσμα το σκορ να πάει στο 13-21 και τελικά το σετ έληξε με 17-25.Σε ότι αφορά το τέταρτο σετ ο Παναθηναϊκός μπήκε με προβάδισμα 5-3 και κρατούσε οριακά το προβάδισμα με 9-8.Παρά ταύτα σε κρίσιμα σημεία η ομάδα έχασε πόντους και τελικά απώλεσε το σετ και το ματς με 21-25 και τελικό σκορ 1-3 σετ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παναθηναϊκός είχε τη συμπαράσταση φιλάθλων του από τη Σαντορίνη.