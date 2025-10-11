Ο Μίλωνας λύγισε τον Ολυμπιακό ΟΝΕΧ στο τάι μπρέικ και κατέκτησε το τουρνουά στο Διακοπτό

Ο Μίλωνας αναδείχθηκε νικητής του Semantron Pro Volleyball Tournament 2025, επικρατώντας με 3-2 σετ του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ στον τελικό που διεξήχθη το Σάββατο (11/10) στον Ελαιώνα Διακοπτού.

Οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν με αρκετές αλλαγές, στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για τη νέα σεζόν.

Ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε χωρίς τους Ατανασίεβιτς, Πέριν, Νεντέλκοβιτς, Καβάνα, Πιτακούδη, Καπετανίδη και Τζιάβρα. Από την πλευρά, o Μίλωνας, που επίσης προχώρησε σε αλλαγές, ξεκίνησε με τους Χάκα και Νανόπουλο στα άκρα - αμφότεροι με εξαιρετική παρουσία - αφήνοντας εκτός τους Αγκάμες και Πολουγιάν.

Σε ατομικό επίπεδο, οι Σάουτεν και Νανόπουλος ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 18 πόντους, ενώ ο Χάκας πρόσθεσε 14. Για τον Ολυμπιακό, ο Ζουπάνης ήταν πρώτος σκόρερ με 19 πόντους, ενώ οι Τζούριτς και Φρομ σημείωσαν από 12.

Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με 2-1 σετ (25-22, 12-25, 25-18), όμως ο Μίλωνας αντέδρασε δυνατά, πήρε τα δύο επόμενα (22-25, 15-17) και κατέκτησε το τρόπαιο, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τη συμμετοχή του στο τουρνουά.

Τα σετ 2-3 (25-22, 12-25, 25-18, 22-25, 15-17) σε 120′

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού ONEX προήλθαν από 7 άσους, 49 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 35 λάθη αντιπάλων ενώ του Μίλωνα από 7 άσους, 61 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ONEX (Αντρέα Γκαρντίνι): Φρομ 12 (10/27 επ., 2 άσοι, 36% υπ. – 30% άριστες), Χασμπάλα 4 (2/3 επ., 2 μπλοκ), Ζουπάνη 19 (17/30 επ., 2 μπλοκ), Δαλακούρας 8 (7/13 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ. – 41% άριστες), Τζούριτς 12 (9/17 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Λινάρδος 9 (4/9 επ., 4 άσοι, 1 μπλοκ) / Κωνσταντινίδης (λ., 59% υπ. – 45% άριστες)

ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Θεοδόσης 12 (7/13 επ., 5 μπλοκ), Πετρέας 9 (7/9 επ., 2 μπλοκ), Σάουτεν 18 (16/27 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Νανόπουλος 18 (16/29 επ., 2 άσοι, 62% υπ. – 52% άριστες), Χάκας 14 (13/26 επ., 1 άσος, 52% υπ. – 43% άριστες) / Βελούδης (λ., 61% υπ. – 48% άριστες), Μαντελίδης 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Σουσουρίδης