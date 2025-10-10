Στον τελικό του Semantron Pro Volleyball Tournament ο Ολυμπιακός ONEX

Ο Ολυμπιακός ONEX προκρίθηκε στον τελικό του Semantron Pro Volleyball Tournament 2025, επικρατώντας 3-1 σετ της Καλαμάτας 80 στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Αντρέα Γκαρντίνι έδειξε σταθερότητα και ανωτερότητα στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και θα αντιμετωπίσει το Σάββατο (11/10, 18:00) τον Μίλωνα, που νίκησε 3-0 τον Πανιώνιο.

Οι «ερυθρόλευκοι» στηρίχθηκαν στο δυνατό σερβίς και το αποτελεσματικό μπλοκ, καταγράφοντας 10 άσους και 11 συνολικά μπλοκ.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο ματς, παίρνοντας το πρώτο σετ με 25-18. Η ομάδα της Μεσσηνίας αντέδρασε ιδανικά στο δεύτερο σετ, ανεβάζοντας εντυπωσιακά την απόδοσή της στην επίθεση. Με σταθερότητα στην υποδοχή και 4-1 υπεροχή στα μπλοκ, η Καλαμάτα ισοφάρισε σε 1-1 με 25-20.

Στο τρίτο σετ, ο Ολυμπιακός πήρε ξανά τα ηνία. Ο Ατανασίεβιτς έκανε τη διαφορά στην επίθεση, με την ομάδα του Πειραιά να ανεβάζει ρυθμό στο σερβίς και στο μπλοκ. Το σετ έκλεισε 25-21 υπέρ των «ερυθρολεύκων», που προηγήθηκαν 2-1. Στο τέταρτο και τελευταίο σετ, ο Ολυμπιακός διατήρησε την υπεροχή του. Με 4-0 άσους και καλύτερη υποδοχή, έλεγξε τον ρυθμό και επικράτησε με 25-22, φτάνοντας στο τελικό 3-1.

Η ομάδα του Γκαρντίνι αγωνίστηκε με την ίδια επτάδα σε όλα τα σετ και με δύο ξένους, τους Ατανασίεβιτς και Πέριν, που σήκωσαν το βάρος στην επίθεση, σημειώνοντας 19 και 18 πόντους αντίστοιχα.

Από την άλλη, η Καλαμάτα 80, που θα αντιμετωπίσει τον Πανιώνιο στον μικρό τελικό, στηρίχθηκε στους Χόρβατ (16π.) και Κοβάτσεβιτς (15π.).

Τα σετ: 3-1 (25-18, 20-25, 25-21, 25-22)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αντρέα Γκαρντίνι): Πιτακούδης 12 (8/15 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Χασμπάλα 6 (1/3 επ., 2 άσοι, 3 μπλοκ), Πέριν 18 (14/30 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ, 58% υπ. – 50% άριστες), Καπετανίδης 9 (8/22 επ., 1 άσος, 47% υπ. – 35% άριστες), Ατανασίεβιτς 19 (17/32 επ., 2 άσοι), Λινάρδος 9 (4/8 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ., 46% υπ. – 38% άριστες)

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 (Άκης Χατζηαντωνίου): Κουμητούδης, Εσπεδίδο 3 (2 άσοι, 1 μπλοκ), Λίσον 10 (8/18 επ., 2 μπλοκ), Κοβάτσεβιτς 15 (13/30 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 18% υπ. – 14% άριστες), Χόρβατ 16 (14/22 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 57% υπ. – 47% άριστες), Μανωλάκης / Καούνης (λ., 25% υπ. – 17% άριστες), Γκόραλικ 5 (3/5 επ., 2 μπλοκ), Κώστας Δαλακούρας Μάρκου, Πετσιάς, Παύλου 11 (10/22 επ., 1 μπλοκ).