Παναθηναϊκός: Η όμορφη... πινελιά στις φανέλες των ομάδων βόλεϊ (pics)

Μια πολύ όμορφη λεπτομέρεια, που αφορά την ίδρυση του συλλόγου, θα φέρουν φέτος οι εμφανίσεις των ομάδων βόλεϊ ανδρών και γυναικών του Παναθηναϊκού.

Το «Τριφύλλι» μπαίνει στην φετινή σεζόν με υψηλούς στόχους στο άθλημα του βόλεϊ, έχοντας δημιουργήσει ομάδες ικανές να διεκδικήσουν τίτλους και διακρίσεις.

Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός προχώρησε και σε μια πολύ όμορφη κίνηση όσον αφορά τις φανέλες των δύο τμημάτων, προσθέτοντας μια λεπτομέρεια που αφορά την ίδρυσή του.

Πάνω από το όνομα των αθλητών και των αθλητριών, αναγράφεται το: «Εν Αθήναις, 3/2/1908», δηλαδή η τοποθεσία και η ημερομηνία όπου γεννήθηκε η «πράσινη» ιδέα.

Μια ενέργεια που συνδέει το παρόν με το παρελθόν και τονίζει τις ρίζες του συλλόγου.

Δείτε φωτογραφίες: