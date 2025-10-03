Στον τελικό του «Ι. Μπουσούνης» ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό του τουρνουά «Ι. Μπουσούνης» στην Καλαμάτα, καθώς επικράτησε της Καλαμάτας ’80 με 3-0 σετ στον δεύτερο ημιτελικό που φιλοξενήθηκε στο Δημοτικό Στάδιο της πόλης.

Το «τριφύλλι» έπαιξε καλό βόλεϊ και με το 3-0 απέναντι στην Καλαμάτα πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου (4/10), όπου θα αντιμετωπίσει τον Μίλωνα. Το σύνολο του Σάκη Ψάρρα στον πρώτο ημιτελικό επικράτησε του Πανιωνίου με 3-1 σετ.

Σημειώνεται ότι ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε χωρίς τον Θανάση Πρωτοψάλτη στη σύνθεσή του.

Οι «πράσινοι» κατέκτησαν εύκολα τα δύο πρώτα σετ (25-19, 25-12), ενώ στο τρίτο οι γηπεδούχοι αντιστάθηκαν περισσότερο, αλλά τελικά ο Παναθηναϊκός πήρε και αυτό το σετ με 25-22, «σφραγίζοντας» τη νίκη του.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8 – 5, 16 – 11, 21 – 16, 25 -19

2ο σετ: 8 – 4, 16 – 7, 21 – 10, 25 -12

3ο σετ: 6 – 8, 16 – 14, 21 – 17, 25 -22

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 12 άσσους, 41 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων και της Καλαμάτας προήλθαν από 26 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-19, 25-12, 25-22) σε 69’.

Παναθηναϊκός Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Σπίριτο 2 (2 άσσοι), Γκάσμαν 5 (5/8 επ.), Γιάντσουκ 11 (7/18 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 53%υπ-20%αρ.), Νίλσεν 17 (15/18 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 9 (5/7 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Ανδρεόπουλος 13 (6/10 επ., 6 άσσοι, 1 μπλοκ, 67%υπ-27%αρ.) /Χανδρινός (λ, 60%υπ-20%αρ.), Κασαμπαλής, Μπακοδήμος 1 (1/2 επ.), Μανδηλάρης 2 (2/3επ.)

Καλαμάτα 80 (Χατζηαντωνίου): Κομιτούδης, Γκόραλικ 4 (4/8 επ.), Μάρκου 9 (7/19 επ., 2 μπλοκ), Λίσον 7 (6/9 επ., 1 μπλοκ), Χόρβαθ 9 (8/14 επ., 1 μπλοκ), Παύλου 1 (1/2 επ.) / Ντάκουρης (λ, 40%υπ-27%αρ.), Δαλακούρας, Εσπέντιντο, Πετσιάς, Μανωλάκης, Καούνης (λ).