«Σεφτέ» στα φιλικά ο Φοίνικας Σύρου (pic)

Την πρώτη νίκη του στα φιλικά προετοιμασίας πέτυχε ο Φοίνικας Σύρου επικρατώντας με 3-2 σετ του Παφιακού στο δεύτερο φοβερό παιχνίδι των δύο ομάδων στο «Δ. Βικέλας» της Ερμούπολης.

Οι Συριανοί προηγήθηκαν με 2-0 στα σετ, οι παίκτες που δεν αγωνίστηκαν στο φιλικό της Τετάρτης (1/10) πήραν χρόνο και ο Θάνος Τερζής δοκίμασε διάφορα σχήματα και είδε τους παίκτες του να κυριαρχούν στο φιλέ με 14 μπλοκ! Ο πρωταθλητής Κύπρου ισοφάρισε στα σετ, αλλά στο τάι μπρέικ ο Φοίνικας έδειξε εξαιρετικό πρόσωπο με τα σερβίς του Ρούσου, τις επιθέσεις του Μήλη και τις άμυνες του Αλιάι, ο οποίος παρουσίασε πολύ καλά δείγματα γραφής με 68% υποδοχή (47% άριστες).

Ο αρχηγός Νίκος Μήλης ήταν πρώτος σκόρερ του αγώνα με 14 πόντους στα τρία σετ που αγωνίστηκε, ενώ ακολούθησαν ο Ρούσος με 10, όσους είχαν και οι Βαν Ντεν Ντρις και Ρενάν που αγωνίστηκαν μόνο στα δύο πρώτα. Μετά το τέλος του δεύτερου φιλικού οι δύο ομάδες έβγαλαν την -απαραίτητη- αναμνηστική φωτογραφία και ο Φοίνικας ανανέωσε το ραντεβού του με τον κόσμο του στην επίσημη έναρξη του πρωταθλήματος, αφού ακολουθούν εκτός έδρας φιλικά με πρώτο σταθμό το τουρνουά του Ρεθύμνου στις 10/10.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-2 (25-23, 25-16, 18-25, 21-25, 15-5)

*Οι πόντοι του Φοίνικα Σύρου προήλθαν από 5 άσους, 55 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων, ενώ του Παφιακού από 10 άσους, 42 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 36 λάθη αντιπάλων

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ: Νεβό 1 (1 μπλοκ), Ρενάν 10 (7/8 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Αναγνώστου 9 (2/6 επ., 1 άσος, 6 μπλοκ), Τρούχτσεφ (0/3 επ., 22% υπ. - 11% άριστες), Κωστόπουλος 6 (6/7 επ., 50% υπ. - 40% άριστες), Βαν Ντεν Ντρις 10 (7/12 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ) / Αλιάι (λ., 68% υπ. - 47% άριστες), Σαλταφερίδης 7 (6/11 επ., 1 μπλοκ, 53% υπ. - 21% άριστες), Ρουσσόπουλος 2 (2/2 επ.), Ρούσος 10 (9/28 επ., 1 μπλοκ, 44% υπ. - 6% άριστες), Μήλης 14 (13/22 επ., 1 μπλοκ), Καγιαλής 5 (3/8 επ., 2 μπλοκ)

ΠΑΦΙΑΚΟΣ: Μελγκαρέχο 10 (7/28 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ, 74% υπ. - 57% άριστες), Ντιζού 9 (5/11 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Σαββίδης Α. 13 (12/32 επ., 1 μπλοκ), Προδρόμου 9 (8/14 επ., 1 άσος), Καρντόσο 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Ροντρίγκες 14 (8/25 επ., 6 άσοι, 67% υπ. - 39% άριστες) / Σαββίδης Σ. (λ., 48% υπ. - 29% άριστες), Σωκράτους, Κρστέσκι (λ., 79% υπ. - 29% άριστες), Μιχαήλ 1 (1/2 επ.)