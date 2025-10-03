Betsson: Ονομαστικός και Μεγάλος Χορηγός του Πανιωνίου Volley γυναικών

Η Betsson ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τη χορηγία της στην ομάδα volley γυναικών του Πανιωνίου ως Μεγάλος Χορηγός και Ονοματοδότης για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της, η Betsson στηρίζει ενεργά τον ελληνικό αθλητισμό και ενισχύει την ανάπτυξη του γυναικείου αθλητισμού, συμβάλλοντας στη διάδοση και προβολή του.

Από σήμερα η Betsson συνδέετε άρρητα με τον Πανιώνιο, καθώς η ομάδα θα αγωνίζεται πλέον με την επίσημη ονομασία Πανιώνιος Betsson, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου, δυναμικού κεφαλαίου στην ιστορική της πορεία.

Ο Πανιώνιος, ένας από τους ιστορικότερους συλλόγους της χώρας, με παρουσία που ξεπερνά τον έναν αιώνα, αποτελεί σημείο αναφοράς για τον ελληνικό αθλητισμό. Η ομάδα volley γυναικών του συλλόγου ξεχωρίζει για τη σταθερότητα, την ποιότητα και την αγωνιστικότητά της, διατηρώντας σταθερά υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού.

Η Betsson, με ιστορία άνω των 60 ετών και παρουσία σε περισσότερες από 24 αγορές παγκοσμίως, δραστηριοποιείται δυναμικά στην Ελλάδα από το 2021. Έχοντας ήδη στηρίξει τον γυναικείο αθλητισμό μέσα από τη χορηγία της ομάδας Άλιμος ΝΑΣ Betsson, επεκτείνει τώρα τη δράση της δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υποστήριξης για το γυναικείο volley.

Η χορηγία περιλαμβάνει επίσης τη στήριξη δράσεων και πρωτοβουλιών με κοινωνικό πρόσημο που θα πραγματοποιηθούν, ενισχύοντας περαιτέρω τη σύνδεση της ομάδας με την τοπική κοινωνία.

Από την πλευρά του ο Managing Director της Betsson Greece, κ. Θάνος Μαρίνος δήλωσε πως:

«Είμαστε υπερήφανοι που συνδέουμε άρρηκτα το όνομά μας με την ομάδα volley γυναικών του Πανιωνίου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας δυναμικής συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση του γυναικείου αθλητισμού.. Η ενίσχυση του γυναικείου αθλητισμού είναι για εμάς στρατηγική επιλογή, και με τον Πανιώνιο Betsson κάνουμε ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύουμε στη δύναμη του αθλητισμού να φέρνει κοντά την κοινωνία, να εμπνέει και να εξελίσσει.»

Από την πλευρά του ο Προέδρος του Πανιωνίου Γ.Σ.Σ., κ. Ευστάθιος Νικολούζος δήλωσε πως:

Ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ, ο ιστορικότερος Σύλλογος στην Ελλάδα και ο πρώτος που δημιούργησε τμήμα Volley γυναικών στην χώρα συνεχίζει να καινοτομεί και να πρωτοπορεί. Στο πλαίσιο αυτό είμαστε πολύ χαρούμενοι για την συνεργασία μας με την Betsson ως μεγάλου μας χορηγού και ονοματοδότη στο τμήμα Volley γυναικών, μιας εταιρείας με μεγάλο αίσθημα κοινωνικής ευθύνης το οποίο και συνάδει απόλυτα με τις ιδέες και την πορεία που χαράζουμε προς την κορυφή. Σαν ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Betsson έχουμε όραμα να πρωταγωνιστούμε εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων ενώνοντας τις δυνάμεις μας με γνώμονα το καλό του αθλητισμού, του volley και της κοινωνίας.

Η Betsson, με προσήλωση στην έμπρακτη στήριξη του αθλητισμού, συνεχίζει να υποστηρίζει προσπάθειες που ξεχωρίζουν για την ποιότητα, τη συνέπεια και το όραμά τους.