Νέα εποχή για τον ΖΑΟΝ: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο και ανανεωμένο σήμα

Ο ΖΑΟΝ μπαίνει σε φάση ανανέωσης, με στόχο την οργανωτική και αγωνιστική του ανασυγκρότηση.

Στο πλαίσιο αυτής της νέας πορείας, ανακοινώθηκε η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ εγκρίθηκε και το ανανεωμένο σήμα του συλλόγου, που συνδυάζει την ιστορική ταυτότητα με τη σύγχρονη προοπτική.

Το νέο Δ.Σ. προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 28ης Σεπτεμβρίου 2025 και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 30 Σεπτεμβρίου, ανοίγοντας τον δρόμο για μια περίοδο νέων επιτυχιών. Η αλλαγή του σήματος, όπως αποφασίστηκε, έρχεται να αποτυπώσει οπτικά αυτή τη νέα εποχή αναδιοργάνωσης και εξωστρέφειας.

Η ανακοίνωση του ΖΑΟΝ:

«Ο Ζηρίνειος Αθλητικός Όμιλος Νεανίδων (ΖΑΟΝ) ανακοινώνει την συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίον προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 28ης Σεπτεμβρίου 2025.

Το 1ο Τακτικό Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε στα γραφεία του Συλλόγου την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, καθορίζοντας την νέα διοικητική δομή που θα σηματοδοτήσει την απαρχή νέων επιτυχιών του ιστορικού συλλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Κυριακής, για την έγκριση του νέου αγωνιστικού σήματος του ΖΑΟΝ.

Η αλλαγή αυτή, η οποία διατηρεί τους ιστορικούς δεσμούς του συλλόγου, σηματοδοτεί οπτικά την νέα περίοδο εξωστρέφειας και αναδιοργάνωσης. Κατά την συνεδρίαση, με ομόφωνη απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΖΑΟΝ Κηφισιάς συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:

Η Σύνθεση του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ

Γενική Γραμματέας ΓΕΡΟΥΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

Ταμίας ΤΣΕΓΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μέλος Δ.Σ. ΚΑΠΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μέλος Δ.Σ. ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Μ

Μέλος Δ.Σ. ΣΠΥΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος, Νικόλαος Κανελλόπουλος, με την ανάληψη των καθηκόντων του, έστειλε το μήνυμα της νέας εποχής: «Αναλαμβάνουμε τα ηνία του ΖΑΟΝ με αίσθημα ευθύνης, αλλά και με μεγάλη όρεξη για παραγωγική δουλειά. Η επιστροφή της γυναικείας ομάδος volley στην Volley League είναι η αφετηρία για την εκ νέου τοποθέτηση του ΖΑΟΝ στην πρώτη γραμμή του Ελληνικού αθλητισμού, όπως του αρμόζει λόγω της ιστορίας του. Ο στόχος μας είναι διττός: Πρώτον, να εξασφαλίσουμε την οργανωτική αρτιότητα του Σωματείου μας, ώστε να λειτουργεί σε επαγγελματικά πρότυπα, όπως προστάζει η εποχή και οι περιστάσεις. Και δεύτερον, να δοθεί έμφαση στα αναπτυξιακά τμήματα βόλεϊ αλλά και στα τμήματα Mπάσκετ και Γυμναστικής, δημιουργώντας την επόμενη γενιά αθλητών. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται να εργαστεί ενωμένο για να δει τον ΖΑΟΝ να πρωταγωνιστεί ξανά και να αποτελεί πρότυπο για την Κηφισιά και αθλητισμό».