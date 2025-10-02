Αλλάζουν από τη φετινή σεζόν οι κανονισμοί σε Ελλάδα και διεθνείς διοργανώσεις

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.) σε συνεργασία με την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.) παρουσίασε τους κανονισμούς που θα ισχύσουν από τη φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις, εγχώριες, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες, στο βόλεϊ Ανδρών και Γυναικών.

Οι αλλαγές αφορούν κυρίως το σερβίς, τις μετακινήσεις των παικτών, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η διπλή μπαλιά.

Αναλυτικά οι νέοι κανονισμοί:

Η διπλή μπαλιά, που μέχρι σήμερα θεωρούνταν τεχνικό σφάλμα και οδηγούσε αυτόματα σε πόντο για τον αντίπαλο, αποκτά νέες προϋποθέσεις. Ο όρος αφορά την επαφή της μπάλας διαδοχικά με τα δύο χέρια του ίδιου παίκτη, συνήθως κατά την εκτέλεση πάσας. Με βάση τις νέες οδηγίες, το πότε θα θεωρηθεί αντικανονική θα εξαρτάται από το αν πρόκειται για πάσα σε συμπαίκτη ή αν η ενέργεια οδηγεί απευθείας σε επιθετική προσπάθεια προς την αντίπαλη πλευρά.

Αλλαγές γίνονται επίσης στο σερβίς, καθώς οι παίκτες της ομάδας που εκτελεί θα έχουν ελευθερία τοποθέτησης τη στιγμή της εκτέλεσης και όχι μετά την αποχώρηση της μπάλας από το χέρι του παίκτη, ενώ όσοι βρίσκονται στη ζώνη του φιλέ δεν θα μπορούν να σηκώνουν τα χέρια τους πάνω από το κεφάλι μέχρι η μπάλα να περάσει. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του σερβίς οι παίκτες δεν θα πρέπει να κάθονται ομαδικά, δηλαδή ο ένας δίπλα στον άλλο, θα πρέπει να διατηρούν απόσταση.

Μία ακόμη σημαντική αλλαγή αφορά τις μπάλες που φεύγουν προς την ελεύθερη ζώνη του αντιπάλου. Μετά τη δεύτερη ή τρίτη επαφή δεν θα μπορεί να γίνει επαναφορά τους στο γήπεδο, κάτι που επιτρέπεται μόνο μετά την πρώτη επαφή. Τέλος, η ομάδα που υποδέχεται το σερβίς θα έχει το δικαίωμα αλλαγής θέσεων μόλις ο παίκτης που σερβίρει αφήσει την μπάλα από το χέρι του, σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε μέχρι τώρα.

Η ανακοίνωση της ΕΟΠΕ:

Με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των σωματείων, των προπονητών και όλων των εμπλεκομένων φορέων, η Κ.Ε.Δ. έχει προγραμματίσει σειρά τηλεδιασκέψεων ως εξής:

Τρίτη 7 Οκτωβρίου, 12:30 - Τηλεδιάσκεψη με τους Περιφερειακούς Ομοσπονδιακούς Προπονητές (Π.Ο.Π.)

Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, 13:30 - Τηλεδιάσκεψη με τους προπονητές των ομάδων της Volley League Γυναικών και της Pre League Ανδρών-Γυναικών

Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, 13:30 - Τηλεδιάσκεψη με τους προπονητές της Α2 Ανδρών-Γυναικών

Στην τελευταία τηλεδιάσκεψη της Πέμπτης 9/10 θα συμμετάσχουν και τα μέλη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Πετοσφαιριστών και Πετοσφαιριστριών (Π.Α.Σ.Α.Π.Π.), έπειτα από σχετικό αίτημά τους.

Όλους τους κανονισμούς πετοσφαίρισης μπορείτε να τους δείτε ΕΔΩ».