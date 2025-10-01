Εύκολη νίκη για τον Παναθηναϊκό εναντίον της Κηφισιάς

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 σετ της Κηφισιάς στο φιλικό που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 1/10 στο Ζηρίνειο.

Το «τριφύλλι» είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει την αγωνιστική του κατάσταση σε ακόμη ένα φιλικό ματς με τον κόουτς Ανδρεόπουλο να χρησιμοποιεί διαφορετικά σχήματα και όλους τους αθλητές του.

Οι δυο ομάδες πήγαιναν μαζί στο πρώτο σετ μέχρι το 11-9, όταν ο Νίλσεν πέρασε σε θέση σερβίς και το «τριφύλλι» έχτισε μια διαφορά +4 (11-15). Ο ΠΑΟ παρέμεινε σε θέση οδηγού κάνοντας το 0-1 στα σετ με 23-25. Παρόμοια ήταν η εικόνα και στο δεύτερο σετ με τους πράσινους να έχουν τον έλεγχο (16-19) και να κατακτούν το σετ με 21-25.

Στο τρίτο σετ οι δυο ομάδες πήγαιναν χέρι χέρι μέχρι το 9-9, όταν ο ΠΑΟ ανέβασε στροφές και πήρε προβάδισμα 2-3 πόντων. Η Κηφισιά πλησίασε σε 20-21 αλλά ο Παναθηναϊκός με σωστή διαχείριση έκανε το 0-3 με 22-25.

Στη συνέχεια για προπονητικούς λόγους παίχτηκε τέταρτο και πέμπτο σετ, τα οποία κατέκτησε ο Παναθηναϊκός με 18-25 και 12-15 αντίστοιχα.

Τα σετ: 0-5 (23-25, 21-25, 22-25, 18-25, 12-15)

Παναθηναϊκός (Ανδρεόπουλος): Κασαμπαλής, Γκάσμαν, Γιάντσουκ, Νίλσεν, Βουλκίδης, Ανδρεόπουλος, Χανδρινός (λ), Σπίριτο, Πρωτοψάλτης, Παπαλεξίου, Μπακοδήμος, Σαβόφσκι, Μανδηλάρης και Κοντοστάθης (λ).

Το «τριφύλλι» θα λάβει μέρος για ακόμη μια χρονιά στο τουρνουά «Ι. Μπουσούνης» στην Καλαμάτα την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Οκτωβρίου.