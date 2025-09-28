Πρώτη θέση στο τουρνουά της Βουδαπέστης για τον ΑΟ Θήρας

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ολοκλήρωσε ο ΑΟ Θήρας την παρουσία του στο διεθνές τουρνουά «Ibis Styles Budapest Citywest», που φιλοξενήθηκε στη Βουδαπέστη από τη Βάσας του Γιάννη Αθανασόπουλου.

Η ομάδα του Ματέο Φρέσκι επικράτησε την τελευταία ημέρα της γερμανικής Δρέσδης με 3-0 σετ (25-18, 26-24, 25-17) και σε συνδυασμό με την ήττα της διοργανώτριας Βάσας από τη ρουμανική Άλμπα Μπλάι με 2-3, εξασφάλισε την πρώτη θέση στη συνολική κατάταξη με έξι βαθμούς.

Ο ΑΟ Θήρας μέτρησε δύο νίκες και μία ήττα στο τουρνουά. Στην πρεμιέρα ηττήθηκε στο τάι μπρέικ από τη Βάσας (3-2), ωστόσο αντέδρασε άμεσα, νικώντας το Σάββατο την Άλμπα Μπλάι με 3-2 σετ, ενώ την Κυριακή ολοκλήρωσε ιδανικά τις υποχρεώσεις του με «καθαρό» τρίποντο απέναντι στη Δρέσδη.

Βαθμολογία: