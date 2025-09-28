Πρώτη θέση στο τουρνουά της Βουδαπέστης για τον ΑΟ Θήρας

Η ομάδα του Ματέο Φρέσκι επικράτησε την τελευταία ημέρα της γερμανικής Δρέσδης με 3-0 σετ (25-18, 26-24, 25-17) και σε συνδυασμό με την ήττα της διοργανώτριας Βάσας από τη ρουμανική Άλμπα Μπλάι με 2-3, εξασφάλισε την πρώτη θέση στη συνολική κατάταξη με έξι βαθμούς.
Ο ΑΟ Θήρας μέτρησε δύο νίκες και μία ήττα στο τουρνουά. Στην πρεμιέρα ηττήθηκε στο τάι μπρέικ από τη Βάσας (3-2), ωστόσο αντέδρασε άμεσα, νικώντας το Σάββατο την Άλμπα Μπλάι με 3-2 σετ, ενώ την Κυριακή ολοκλήρωσε ιδανικά τις υποχρεώσεις του με «καθαρό» τρίποντο απέναντι στη Δρέσδη.
Βαθμολογία:
- Α.Ο. Θήρας 2 νίκες 1 ήττα 6 βαθμοί
- Βάσας Ομπούντα 2 νίκες 1 ήττα 5 βαθμοί
- Άλμπα Μπλάι 1 νίκη 1ήττα 4 βαθμοί
- Δρέσδη 1908 1 νίκη 1ήττα 3 βαθμοί